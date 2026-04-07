【4月23日（木）13時30分～／若手採用カンファレンス2026】AI時代の採用戦略を徹底解説― いま、人事担当者に求められるスキルとは ―

株式会社学情

AIの進化により、採用現場では業務効率化や高度化が急速に進んでいます。AI面接や動画選考などの手法が広がる中で、企業の採用成果は「AIを導入しているかどうか」ではなく、「どのように活用し、求職者と向き合っているか」によって大きく差が生まれ始めています。

本カンファレンスでは、AI時代の採用戦略をテーマに、先進企業の事例や実際の採用現場で起きているリアルな課題をもとに、人事・採用担当者がいま押さえておきたい視点や取り組みを具体的に解説します。AIの活用が前提となった時代において、人が担うべき役割や、企業が「選ばれる存在」になるための採用コミュニケーションの考え方についても深掘りします。



《開催概要》

日時：2026年4月23日（木）13:30～16:40

開催形式：オンライン（Zoomを予定）

参加費：無料

対象：企業の人事・採用担当者

※セミナーの特性上、同業他社・個人の方のご参加はお断りしております



▼セミナー詳細・お申し込みはこちら

https://service.gakujo.ne.jp/jinji-library/seminar/260423/(https://service.gakujo.ne.jp/jinji-library/seminar/260423/?utm_source=prtimesrekatsu&utm_medium=referral&utm_campaign=260423seminar)

■プログラム

13:30～

AI時代の組織戦略― AI時代にこそカルチャーが組織の未来をつくる―

楽天グループ

常務執行役員 Group CCuO（Chief Culture Officer）

小林 正忠 氏



14:10～

AI面接で採用はどう変わるのか― テクノロジーで人の可能性を最大化する ―

株式会社ZENKIGEN

harutaka事業本部 採用DX推進責任者

山本 堂之 氏

14:50～

採用高度化時代の現場最前線― 人事・採用実務をアップデートするための視点 ―

HRクラウド株式会社

執行役員

岩本 真実 氏



15:30～

HRテクノロジーを実装した企業の本音― 導入の背景、運用の工夫、現場で見えた課題と可能性 ―

株式会社ホリプロ・グループ・ホールディングス

経営管理本部 人事部

金谷 篤志 氏

モデレーター：

株式会社学情

エグゼクティブアドバイザー

木之本 敬介

16:10～

AI採用時代の企業PR戦略― “選ばれる企業”になるための伝え方 ―

株式会社学情

執行役員

柴山 之彦

■株式会社学情とは

東証プライム上場・経団連加盟企業。2004年から、「20代通年採用」を提唱。会員数280万人の「（20代が選ぶ）20代向け転職サイト7年連続No.1・20代専門転職サイト〈Ｒｅ就活〉」（2019年～2025年 東京商工リサーチ調査 20代向け転職サイト 第1位）や「30代向けダイレクトリクルーティングサービス〈Ｒｅ就活30〉」、会員数60万人の「スカウト型就職サイト〈Ｒｅ就活キャンパス〉」を軸に、20代・30代の採用をトータルにサポートする大手就職・転職情報会社です。

また日本で初めて「合同企業セミナー」を開催し（自社調べ）、「転職博」や「就職博」を運営。2019年には外国人材の就職・採用支援サービス「Japan Jobs」を立ち上げるなど、若手人材の採用に関する多様なサービスを展開しています。

［創業／1976年 資本金／15億円 加盟団体／一般社団法人 日本経済団体連合会、公益社団法人 全国求人情報協会、一般社団法人 日本人材紹介事業協会、日本就職情報出版懇話会、公益財団法人 森林文化協会］

https://company.gakujo.ne.jp