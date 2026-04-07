通常はボート乗り入れ禁止の「戸隠・鏡池」へ漕ぎ出すレア体験！ながの『四季の彩り』キャンペーン実行委員会×ベルトラ、新緑の絶景を満喫しながら自然保全に貢献する特別ツアーを実施

ベルトラ株式会社

現地体験型アクティビティ専門予約サイト『ベルトラ』を運営するベルトラ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：二木 渉）は、国立公園オフィシャルパートナー活動の一環として、長野市と戸隠観光協会による『ながの「四季の彩り」キャンペーン実行委員会』と連携し、2026年6月7日（日）に妙高戸隠連山国立公園内の鏡池にて保全活動ツアーを実施いたします。

ベルトラは2023年より、戸隠での保全活動を毎年継続的に行っています。今後も国立公園オフィシャルパートナーシップを活用し、国立公園の自然保護活動などを通じて、サステナブルな観光の実現を目指してまいります。

本ツアー最大の魅力：特別な許可のもと、通常は禁止されている「鏡池」の水上へ！

本ツアー最大のハイライトは、戸隠を代表する絶景スポット「鏡池」での水草除去作業です。鏡池は国立公園の重要な自然環境を守るため、通常はボートなどの乗り入れが厳格に制限されています。しかし今回は特別な許可のもと、参加者自らがボートを漕ぎ出して池の真ん中へ入ることが可能に！水面に映る新緑の美しい「逆さ戸隠」を湖上から独り占めできるという、他では絶対に味わえない非常にレアな体験を満喫しながら、景観と生態系を守る活動に直接貢献することができます。

保全活動だけじゃない！新緑の戸隠を遊び・学び・味わい尽くす特別コンテンツ

戸隠の自然と歴史を楽しく学ぶ、専門家による特別レクチャー

「戸隠地質化石博物館」の田辺研究員を講師に迎えます。穏やかな語り口でありながら、小さなお子様から大人までを一瞬で引き込む田辺先生のお話は聞くこと自体が非常に貴重な体験です。鏡池の歴史や生物多様性、なぜ水草除去が必要なのかを楽しく、深く学びます。

戸隠ガイド協会の熟練ガイドが案内するネイチャーウォーク

午後は戸隠ガイド協会の熟練ガイドの案内で、戸隠神社参道へと続く森を散策します。長年この地を見守り続けてきたガイドだからこそ知る、ガイドブックやウェブサイトには載っていない楽しいエピソードや季節の移ろいなど、特別なネイチャーウォークへご案内します。

地元の味覚を満喫

ランチにはエリア内の「鏡池どんぐりハウス」にて、地元産のそば粉を100%使用した特製ガレットをお楽しみいただきます。

ツアー詳細

2026年6月7日(日)催行】新緑の戸隠鏡池で貴重な体験！水草除去で自然と絶景を守る特別体験 ＜企画・協賛：ながの「四季の彩り」キャンペーン実行委員会＞

・開催日：2026年6月7日（日）

・料金：5,600円（昼食・ガイド・レクチャー代含む）

・URL：https://www.veltra.com/jp/japan/nagano/a/200038(https://www.veltra.com/jp/japan/nagano/a/200038?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=togakushi_2026june&sid=1526&cid=togakushi_2026june)

■ 国立公園オフィシャルパートナーシップとは

2030年までに訪日外国人旅行者数6,000万人を目標とする「明日の日本を支える観光ビジョン」。日本政府が推進するこの事業の柱の一つが「国立公園満喫プロジェクト」です。プロジェクトの一環として、環境省と企業・団体が協力し日本が誇る国立公園の美しい景観と魅力を世界に向けて発信し、利用者の拡大を図ることで、人々の環境保全への理解を深めるとともに、地域の活性化につなげることを目指します。

■ ベルトラについて

ベルトラ株式会社は旅行会社の枠組みを超え、国内から海外、旅行前から旅行後、オンラインからオフラインまで、「心ゆさぶる体験」に出会うためのソリューションを提供します。

現地ツアー数：約22,000ツアー / 現地ツアー催行会社数(世界)：約8,000社

取り扱い国数：150カ国 / 会員：約260万人 / 参加体験談：約660,000件

URL：https://www.veltra.com/jp/(https://www.veltra.com/jp/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=togakushi_2026june_top&sid=1526&cid=togakushi_2026june_top)