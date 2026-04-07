X配信イベント「ぶっちゃけ外資系トーク」にEYのパートナーが登壇リスペクトがつくる働きやすさとコンサルティングのリアル

ランスタッド株式会社

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷 哲）は、2026年4月16日（木）12時より、ソーシャルメディアX（旧Twitter）にて、ライブ配信イベント「ぶっちゃけ外資系トーク」の第24回目を配信いたします。今回は、EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社より、パートナーの忽那 桂三氏をゲストにお迎えします。

「ぶっちゃけ外資系トーク」は、キャリア再構築に悩むビジネスパーソンに対し、具体的な事例やリアルな情報提供を通じて、外資系企業での「戦略的かつ等身大な働き方」を模索する手助けをすることを目的とした人気シリーズです。

■ テクノロジー変革の最前線から語る、リスペクトがつくる働きやすさ

今回のイベントでは、外資系コンサルティング会社のリアルな現場と、「リスペクトがつくる働きやすさ」に焦点を当てます。ゲストの忽那氏は、20年以上テクノロジー領域のさまざまな業務に従事してきた経験を活かし、EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社のテクノロジー・ストラテジー&トランスフォーメーションユニットをパートナーとして率いられています。また、テクノロジー活用によるビジネス変革において社会に貢献する役割を担うとともに、テクノロジー変革のプロフェッショナルとして同社サービスの品質監査も担当されています。

本配信では、第一線で活躍される忽那氏に、外資系コンサルティングファームの現場の実情や、プロフェッショナルが互いに尊重し合いながら成果を出すための働きやすさの秘訣について、リアルな実体験を語っていただきます。外資系企業への転職やコンサルティング業界でのキャリアアップを検討されている方々にとって、具体的なヒントが得られるランチタイムのイベントです。

■ ぶっちゃけ外資系トーク vol.24 「リスペクトがつくる働きやすさ 外資系コンサルティング会社のリアルな現場」

【日 時】 2026年4月16日（木）12:00-13:00

【参加方法】 X（旧Twitter）スペース https://twitter.com/i/spaces/1AGRnaYdwnDGl(https://twitter.com/i/spaces/1AGRnaYdwnDGl)

【参加費】 無料

【ゲスト】 EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 パートナー 忽那 桂三 氏

【ファシリテーター】

Plug and Play Japan株式会社 タレントアクイジション シニアアソシエイト 和田 真知 氏

ランスタッド株式会社 人事本部 タレント部長 西野 雄介

【イベントお問合せ】https://www.randstad.co.jp/about/newsrelease/20260407.html

■ ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 41,400人

[売 上] 3兆9,782億円(241億2,200万ユーロ) 2024年度実績(12月決算)

（人材サービス業として世界最大*¹）

[資 本 金] 6,816億1,436万円(41億3,300万ユーロ) 2024年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/(https://www.randstad.com/)

(1ユーロ164.92円換算/ 2024年12月末時点)

*¹ Staffing Industry Analysts 2025、人材サービス企業売上ランキングより

■ ランスタッドについて

ランスタッドは、世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社になるというビジョンを掲げる人材業界のグローバルリーダーです。人材不足の世の中にあっても、人材に寄り添う真のパートナー（Partner for talent）として、4つの専門分野（オペレーショナル/ プロフェッショナル/ デジタル/ エンタープライズ）を通じクライアント企業が成功するために必要な、高品質で多様性に富んだ柔軟な労働力の実現を支援します。また人々が有意義な仕事につき、それぞれが適切なスキルを身につけ、職場に目的と居場所を見出す手助けをします。ランスタッドが創造する価値を通じて、誰もにとってより良い、より持続可能な未来の実現に貢献します。

オランダに本社を置くランスタッドは、39の国と地域（市場）で事業を展開しており、約40,000人の社員が働いています。2024年には、170万人の人々の就職を支援し、241億ユーロの収益を上げています。ランスタッドN.V.はユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。詳細は、ウェブサイトをご参照ください。 www.randstad.com

■ Award/表彰ほか

・LGBTQI＋に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を5年連続受賞

・ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス（DJSI）

プロフェッショナルサービス部門 10年連続選出（人材サービス企業として唯一）

・「がんアライアワード2024」でブロンズを初受賞 (2024年12月）

・「D＆Iアワード2025」より最高評価のベストワークプレイスに4年連続認定 (2025年12月）

■ ランスタッドのホワイトペーパーとコンテンツ

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛・ｴﾝﾌﾟﾛｲﾔｰﾌ゛ﾗﾝﾄ゛ﾘｻｰﾁ2025（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/download/form/rebr_jp2025

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛ﾜｰｸﾓﾆﾀｰﾚﾎﾟｰﾄ2026（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/form/the-workmonitor-2026-report

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛法人向けﾌ゛ﾛｸ゛「WorkforceBiz」 https://services.randstad.co.jp/blog

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛個人向けｺﾝﾃﾝﾂｻｲﾄ「ｷｬﾘｱHUB」 https://www.randstad.co.jp/careerhub/