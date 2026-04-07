4/24(金)公開：「百万人に一人の歌声!」稀代のソプラノが挑む、ワーグナーの最高傑作。《トリスタンとイゾルデ》予告・プロモーション映像＆場面写真 一挙解禁！

松竹株式会社

ニューヨークに位置する世界最高峰のメトロポリタン・オペラ（通称：MET）の最新ステージを、日本に居ながらにしてスクリーンで楽しめる「METライブビューイング」。

現在開幕中の「METライブビューイング２０２５‐２６シーズン」より、官能的な音楽で埋め尽くされた究極の愛のオペラ《トリスタンとイゾルデ》(https://www.shochiku.co.jp/met/program/6908/)が４月２４日(金)～４月３０日(木)に全国の映画館で公開いたします！（※東劇のみ5/14(木)までの3週上映）

伝説の中世を舞台に、愛と忠義の間で揺れ動く男女の宿命を描いた究極のラブストーリー。媚薬によって燃え上がるトリスタンとイゾルデの恋、その果てに待つ運命とは――？

「死」で結ばれる永遠の「愛」を描いたワーグナーの超大作が、ニューヨーク・タイムズ紙から「同世代で最も先見の明のあるオペラ演出家」と称賛され、MET2027‐28 シーズンから始まる〈ニーべルングの指環〉4 部作の演出も決定している注目の演出家ユヴァル・シャロンによる新演出で登場！

主演のイゾルデ役には、「百万人に一人の歌声」と称され、ドイツオペラで圧倒的な評価を得るリーゼ・ダーヴィドセン。相手役のトリスタンには、３オクターブの音域で重厚な声を自在に輝かせるテノールのマイケル・スパイアーズを迎えます。その他にも、MET 常連の、現代を代表する精鋭ワーグナー歌いたちが集結。MET 音楽監督ヤニック・ネゼ＝セガンがMET で初めて指揮する本作に、期待が高まります。

「これまで聴いたオペラの中でも最高の瞬間の一つ…メトロポリタン歌劇場の過去１０年間の頂点」(ニューヨーク・マガジン)、「驚異的なパフォーマンス…今シーズンのハイライト。」(ニューヨーク・タイムズ)と各紙でも絶賛の歴史的瞬間となる壮大な舞台を、ぜひその目で目撃してください。

この度、歌手陣の圧倒的な歌声と、新鋭的な演出で魅せる予告映像とプロモーション映像を解禁!!

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=GPro3aCv2L0 ]

伝説の中世を舞台にした壮大な恋愛物語を、鬼才の演出家ユヴァル・シャロンが描き出す新演出の様子と、リーゼ・ダーウィドセンの力強い歌声が響きわたる予告映像が解禁！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=o1XM3eCH69A ]

さらに、リーゼ・ダーウィドセンにフォーカスした特別プロモーション映像と、主要キャストを捉えた場面写真１０枚も一挙公開。

今シーズン最注目の舞台をどうぞお見逃しなく！

第6作：ワーグナー《トリスタンとイゾルデ》新演出(https://www.shochiku.co.jp/met/program/6908/)

◆上映期間：４月２４日(金)～４月３０日(木) ※東劇のみ５/１４(木)まで３週上映

◆上映館：東劇・新宿ピカデリーほか全国21館

【指揮】ヤニック・ネゼ=セガン 【演出】ユヴァル・シャロン

【出演】リーゼ・ダーヴィドセン、マイケル・スパイアーズ、エカテリーナ・グバノヴァ、

トマシュ・コニエチュニ、ライアン・スピード・グリーン ほか

【MET上演日】202６年3月21日 【上映予定時間】5時間15分（休憩2回）

★あらすじ

伝説上の中世。アイルランドの王女イゾルデは、コーンウォールのマルケ王と政略結婚するため、王の甥であり忠臣のトリスタンが漕ぐ船で出立した。イゾルデは自身のかつての婚約者 の仇でもあるトリスタンに愛憎半ばする気持ちを抱き、彼と服毒心中を図る。ところが、 侍女ブランゲーネが渡したのは媚薬だったため、2人は狂おしく愛し合うことに。イゾルデは王妃になってもトリスタンと逢瀬を続けるが、ついに密会の場にマルケ王と重臣メロート が帰還。トリスタンは密告したメロートの剣で深手を負い…。

■公式サイト：https://www.shochiku.co.jp/met/program/6908/

◆プレスリリース

https://prtimes.jp/a/?f=d53064-504-8ed10b271a1998f8ddd120f84a7533cb.pdf

METライブビューイング公式HP :https://www.shochiku.co.jp/met/program/6908/