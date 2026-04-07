KANA-L HOLDINGS、AI映像クリエーター・宮城明弘、AOI Pro.と業務提携。

株式会社KANA-L HOLDINGS

株式会社KANA-L HOLDINGS（本社: 東京都港区、代表取締役: 才津博明）は、当社所属の国内屈指のAI映像クリエイター 宮城明弘が、株式会社AOI Pro.（本社: 東京都港区、代表取締役社長: 田中優策）と、AOI Pro.グループ内の生成AI技術を活用した映像表現および制作体制の強化を目的とした業務提携を開始したことをお知らせいたします。

■提携の背景: 映像制作の「変革期」にKANA-Lが伴走

生成AI技術の急速な進化により、映像・広告業界の制作フローは今、大きな変革期を迎えています。

KANA-L GROUPは、タレントマネジメントからIP開発、イベント・映像制作までを一体的に展開する総合エンターテインメントグループとして、AI技術とクリエイティブの融合による新たな価値創出を重点戦略の一つに位置づけています。

このたび、AOI Pro.がグループ会社（シースリーフィルム、ティー・ケー・オー）とともに発足した「生成AIアップデートプロジェクト」のパートナーとして、当社所属であり、同社主催「AI動画コンテスト」（2024年8月開催）のクリエイティブ部門優秀賞受賞者でもある宮城明弘が参画することとなりました

日本テレビドラマ「TOKYO 巫女忍者」(宮城明弘がAIクリエーティブディレクターとして参画、AOI Pro.制作協力作品)

■ 主な取り組み内容

本提携を通じて以下の取り組みを実施し、制作効率の向上(AI導入によるプリビズ※作成、絵コンテ生成、素材制作のスピードアップ)、表現領域の拡大(従来不可能だった高度な映像表現をAIで実現)、人材価値の向上(AIを使いこなす演出家とプロデューサーを育成し、競争力を強化)を目指します。

AIリテラシー向上ワークショップ【教育】

● AIの最新動向、プロンプトエンジニアリング、実務への応用フローを学ぶワークショップをAOI Pro.グループ社員を対象に月1回実施。

● 実践的なAIの知識のボトムアップを図り、グループ社員全員が「AIの最前線を知り、使いこなす」状態を目指します。

AIクリエイティブ・アドバイザリー【実践・共創】

● 生成AIを用いた広告宣伝物の企画・表現に対するアドバイスの提供。

● メールによる随時相談および月1回のテレカンファレンスを通じた継続的なクリエイティブ支援を行います。

※プリビズ＝撮影前に簡易的な映像を制作し、カメラワークやVFXなどを事前にシミュレーションする工程

■ 宮城明弘(AKIHIRO MIYAGI)氏プロフィール

【受賞歴】2024/8 AOI Pro. 「AI動画コンテスト」クリエイティブ部門 優秀賞【作品】2025/9 読売テレビ「サヨナラ港区」、2026/1 日本テレビ「TOKYO 巫女忍者」【メディア】日本テレビ「SENSORS」、日本テレビ「沸騰ワード10」、INTER BEE 2025 基調講演など

10年以上、映像プロデューサーとして国民的アイドルや著名タレントを起用した様々なCMやMVなどの映像企画制作に携わる。AIの魅力と可能性に気付き、自らAIクリエイターとしての活動をスタート。世界中のプロダクションとマネジメント契約し、現在は、アメリカ、フランス、ベルギー、オランダ、インドなど世界各国と独占マネジメント契約を締結。

最新のAI技術を駆使して、視覚的にインパクトのある映像を制作し独自の美的感覚とクリエイティブなアイデアを活かし、革新的で魅力的なビジュアルコンテンツを制作し、AIとリアルの融合作品の制作に向け活動中。従来の映像制作では実現できなかった新しい可能性を切り拓き未来的で魅力的な映像の世界を創り上げる。

■ 宮城明弘の提携に込める想い

映像制作の最前線に立つAOI Pro.と、AIの可能性を組織レベルで拡張できることを大変心強く感じています。

本提携の核は、単なるツールの導入ではなく、社員の皆さま一人ひとりがAIを『思考のパートナー』として使いこなす文化を作ることです。月1回のワークショップや、日々のクリエイティブ・アドバイザリーを通じて、制作効率の劇的な向上はもちろん、これまでの技術では到達できなかった未知の表現を形にしていきます。

日本の映像制作の基準を、AOI Pro.と共に塗り替えていく挑戦に、ぜひご期待ください。

■AOI Pro.について

1963年の設立以来、テレビCM制作を中心とした映像プロダクションとして国内で業界トップクラスの地位を確立。年間約1,000本を超える広告映像制作に加え、映画やドラマの制作も行っています。グループ内に企画、演出、プロデュース、3DCG制作、最新機材を備えた撮影スタジオやポストプロダクションなど、映像制作に関わるリソースを完備しています。海外にも制作拠点を持ち、グローバル案件にも幅広く対応しています。

代表者: 代表取締役社長 田中優策

本社所在地: 東京都港区海岸3-18-12

設立: 1963年10月25日

資本金: 1億円

URL: https://www.aoi-pro.com/(https://www.aoi-pro.com/)

■KANA-L HOLDINGSについて

エンターテインメント分野におけるタレントマネジメント、IP開発、イベント・映像制作などを一体的に展開する総合エンターテインメントグループです。株式会社KANA-L HOLDINGSを持株会社とし、株式会社TRUSTAR、株式会社METEORA、TLUP株式会社、株式会社KANA-L AGENTなど複数の事業会社で構成されています。

代表者: 代表取締役 才津博明

本社所在地: 東京都港区赤坂6-9-17 赤坂メープルヒル4階

設立: 2019年7月19日

資本金: 1億円(資本準備金含む)

URL: https://kana-lholdings.co.jp/(https://kana-lholdings.co.jp/)

縦型ドラマの制作等企業のプロモーションを支援するクリエイティブに強みを持つ広告代理店IP創出に主軸を置きつつ、万人規模からファンミーティングまでイベントの企画運営のプロフェッショナル

時代と共に生きる唯一無二の表現を届けるアーティストハウスエンターテイメントを通して人を笑顔にし、喜びや感動を世界中に届ける、総合エンターテイメント・カンパニー

■本件に関するお問い合わせ先

KANA-L HOLDINGS お問い合わせフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRlu-wlD_uEjYJVHoP-Ovb4KRXWOuXelruDktenrev9pXquw/viewform?usp=send_form)