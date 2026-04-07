第60回「Daijob Career Fair」出展企業を募集開始

ヒューマンホールディングス株式会社

報道各位

ビジネス・プロフェッショナル×バイリンガルのための転職・求人情報サイト「Daijob.com」を展開するヒューマングローバルタレント株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：横川 友樹、以下「当社」）は、グローバル人材特化の対面型転職イベント「第60回Daijob Career Fair」を、2026年6月12日（金）にAKIBA SQUARE（東京都：秋葉原）で開催するにあたり、本日より出展企業の募集を開始します。

【本件のポイント】

- キャリタス調査（2025年12月）によると、日本企業全般で81.0%が高度外国人材の採用が「増える」と回答。一方で企業の最大の課題は「日本語コミュニケーション力の見極め」であり、対面型採用イベントの重要性が高まっている。- 2009年の初開催から17年、通算60回の開催実績を持つバイリンガル特化型転職イベントを2026年6月12日（金）に開催- 前回開催時（2026年3月6日）のアンケートでは、出展企業17社中16社（94%）が「1名以上の採用見込み求職者に出会えた」と回答（回答率：100%）

【社会的背景：高度外国人材の採用意欲が高まる中、なぜ「対面」が必要か】

少子高齢化による労働人口の減少が進む中、日本企業のグローバル人材に対する採用ニーズは過去にない水準に達しています。株式会社キャリタスが全国の主要企業16,681社を対象に実施した「外国人留学生／高度外国人材の採用に関する調査」（2025年12月調査、回答社数487社）によると、回答企業の63.9%が高度外国人材の雇用経験・予定のある企業であり、将来的に高度外国人材の採用が「増えていくと思う」と回答した企業は自社について47.6%、日本企業全般については81.0%に上ります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5089/table/2058_1_ac12f2723c93ddc78828f4a0a67a1de0.jpg?v=202604070451 ]

出典：「外国人留学生／高度外国人材の採用に関する調査」（2025年12月キャリタス株式会社）

■ 「対面型イベント」が求められる3つの理由

1. 日本語能力の正確な把握

企業の約半数が課題とする「日本語力」は、書類や画面越しでは判断が困難です。対面でのリアルな会話こそが、確実なマッチングを生みます。



2. 採用意欲と「出会いの場」の乖離

2026年度の留学生採用予定は32.8%へ急増していますが、判定の難しさが壁となっています。直接会える合同説明会は、相互理解を深める有効な手段です。

3. 文化理解による定着率の向上

価値観の相違によるトラブルを防ぐには、社風や人柄を肌で感じることが不可欠です。対面による深い相互理解は、入社後の定着や社内活性化に直結します。

このように、高度外国人材の採用ニーズが拡大する一方で「日本語力の見極め」「文化的マッチング」という質的課題が最大のボトルネックとなっている今こそ、対面型のグローバル採用イベントの社会的意義はかつてなく高まっています。Daijob Career Fairは2009年の初開催以来17年間、こうした課題に応える場として企業と求職者をつなぎ、第60回の節目を迎える今回は、前年以上の参加企業数、採用成功数を目指して、出展募集を開始しております。

【本件の概要】

「Daijob Career Fair」は、英語などの語学力を活かして働きたいグローバル人材のための対面型転職イベントです。求職者はイベント開催日以前から企業に応募することができるため、企業側は履歴書を事前に確認した上でイベント当日に面談を行うことも可能になっており、採用スピードを上げられるような場を提供しています。直近の開催実績では、 毎回500名を超える来場者があります。グローバル人材の採用に興味がある採用担当者の方はぜひお問い合わせください。

【開催概要】

日時：2026年6月12日（金）16:30～20:30予定

（最終入場20:00） ※入退場自由

会場：「AKIBA_SQUARE」

（アキバ・スクエア）

東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 2F

対象者：語学力を活かして働きたいバイリンガルの方

参加費：無料

■Official URL：

https://www.daijob.com/cfair

※サイト公開予定 2026年5月中旬

▼Daijob Career Fair（出展者向け）

https://biz.daijob.com/lp/careerfair

■主催：ヒューマングローバルタレント株式会社

【Daijob Career Fair詳細】

■出展対象の企業

・語学力のあるグローバル人材（日本人・外国人）を採用したい企業

・人材紹介会社、転職支援会社

※本イベント会場では、来場するグローバル人材向けに転職に役立つ情報を提供するセミナーも実施するため、登壇をご希望の企業様ならびに教育機関のご担当者様はお問い合わせください。

■イベントの魅力

・対面で満足度の高いコミュニケーションによる採用活動が可能

・グローバル人材を対象にした出展企業の採用ブランディング効果

・転職意欲の高い人材が来場するため、効率的な候補者との出会いを促進

・イベント開催日前から、求職者の応募受付やスカウト送信ができ、当日は個別面談ブースも活用可能（※オプション販売）

■来場者の特徴

・20～40代、バイリンガルの社会人が約80%

・バイリンガルの学生・留学生が約20％

・海外勤務経験者も多数

・専門性の高いスキルを身に付けたバイリンガルのビジネス・パーソン多数

【過去開催時（2026年3月6日）のレポート】

▼反響 （※当社実施のアンケート結果より、回答企業数17社、回答率100%）

・各企業ブースへの訪問・着座数平均67名

・1名以上の採用見込みの求職者と出会えた企業94％

・84％の企業が、次回Daijob Career Fairへの出展意欲あり

▼前回出展企業（2026年3月6日）

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート横浜 / 株式会社クラブメッド / JTA CO., LTD.、パンダトラベルエージェンシー / 緑の木株式会社 / MVCI (Thailand) Ltd. / 青葉ビジネスコンサルティング / 青葉監査法人 / ARKTECH PHILIPPINES INC. / 三菱ふそうトラック・バス株式会社 / ビステオン・ジャパン株式会社 / 株式会社FABRIC TOKYO / Tesla Japan 合同会社 / SBCメディカルグループ株式会社 / VISTRA Japan株式会社 / 学校法人グロービス経営大学院 / 株式会社やる気スイッチグループ / パーソルテンプスタッフ株式会社 / ジェイ エイ シー グループ / 株式会社フェローシップ / ヒューマングローバルタレント株式会社（順不同）

◆出展希望の企業向け資料

https://biz.daijob.com/download/cf

◆出展料金や詳細など、出展をご希望する企業様は、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

問合せフォーム：https://biz.daijob.com/lp/careerfair

◆出展お申込み締め切り

2026年4月28日(火)

■ヒューマングローバルタレント株式会社について

ビジネス・プロフェッショナル×バイリンガルのための転職・求人情報サイトDaijob.comは、1998年のオープンより日本を中心に、累計登録者数91万人、求人掲載数常時11,000件以上と、世界27カ国、のべ9,400社以上の外資・日系グローバル企業から高い評価を得てきました。他にも海外転職専門の「Working Abroad」の運営や、ダイレクトリクルーティング、多言語で対応可能なRPO（採用代行）など、企業と求職者との効率的なオンラインマッチングの場を提供しています。

■ヒューマングループについて

1985年の創業以来「為世為人」を理念に掲げ、教育を中核に人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開。国内340拠点以上、海外4カ国5法人のネットワークによる独自のシナジーを活かし、深刻な「労働人口減」の解決に挑んでいます。海外人材の活用、介護・保育による国内労働力の確保、AI・DXによる生産性向上、社会人教育のリスキリングを通じ、時代に即した労働環境の革新と質の高いサービスを提供します。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマングローバルタレント株式会社

●代表者：代表取締役 横川 友樹 ●所在地：東京都新宿区西新宿7丁目5番25号 西新宿プライムスクエア2F

●事業内容：バイリンガルに特化した就職・転職の求人広告事業、イベント事業

●資本金：1,000万円 ●URL：https://corp.daijob.com/ ●運営サイト：https://www.daijob.com