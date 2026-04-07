【熊本・地価高騰の光と影】相続税の申告対象者数が過去最多を記録！平均追徴額は5年で1.6倍に

税理士法人アイユーコンサルティング

税理士法人を母体に中小企業・資産家向けにコンサルティングサービスを展開するアイユーコンサルティンググループ（本社：東京都豊島区、グループ代表：岩永 悠／グループ共同代表：出川 裕基、以下「当グループ」）は2026年4月1日、グループ16拠点目となる「熊本事務所」を開設いたしました。





世界的な半導体企業・TSMCの進出等により、地価上昇率で全国上位を独占する熊本県。その恩恵の裏側で、「いつの間にか課税対象となった層」の増加や、今年4月に開始した相続登記の義務化などにより、地主や経営者層における適正な資産承継に向けた見直しが急務となっています。

熊本国税局管内では、相続税の平均追徴税額が過去10年で最高の510万円に達し、調査対象の8割以上が申告漏れを指摘される事態となっています。 当グループは、こうした追徴課税リスクに対し、国内トップクラスの実績と豊富な経験を持つ税理士、そして国税局OBの知見を武器に、最適な資産承継を支援いたします。

平均追徴額は過去5年で1.6倍！5人に4人が申告ミスを指摘される現実

熊本国税局管内の最新データでは、相続税の実地調査における平均追徴額が510万円へと急騰（5年前比1.6倍）。さらに申告者の80.3％がミスを指摘される（非違率）という、厳しい税務調査環境が浮き彫りになっています。 評価額が基礎控除額を突破する世帯も増加しており、不動産を所有するだけで「無自覚な納税義務」が発生するリスクが顕在化しつつあります。

全国的な税務トレンド：AI解析と法改正による「適正申告への包囲網」

熊本県内の相続人や地主層にとって、リスクをさらに深刻化させている要因は、国税当局による「AI等を活用した事案選定」の高度化と、本年4月から開始された「相続登記の義務化」による資産の透明化です。

金融機関や同業も頼る「資産税のプロフェッショナル」

- 「AI選定」から始まる税務調査。全国の「簡易な接触」が過去最多の21,969件国税当局は現在、膨大な資料情報とAIによる解析を組み合わせ、申告漏れが想定される事案を的確に抽出する効率的な課税処理へと舵を切っています 。その結果、実地調査に至らない文書や電話等による「簡易な接触」は全国で21,969件（対前年比117％）と過去最高を記録し、これによる追徴税額も138億円（同113％）と過去最高を更新しました。- 「相続登記義務化」が促す適正申告と資産の透明化2026年4月1日より開始された相続登記の義務化は、県内の地主層にとって資産管理の在り方を見直す重要な転換点となります。不動産の所有構造が公的に整理されることは、社会全体の資産の透明性を高め、税務当局にとっても資料情報の収集や活用を通じた「適正・公平な課税の確保」に資することを意味しています 。

グループの母体組織である税理士法人アイユーコンサルティングは、創業以来、一貫して「相続・事業承継」という高度な専門領域に特化。地場大手金融機関や大手証券会社、他士業との強固なアライアンスに基づく「BtoBtoC」モデルを確立し、「プロが頼るプロ」として業界内でも独自の地位を築いています。

熊本事務所 概要

- 累計7,500件以上の国内トップクラス実績と、国税局OBの豊富な知見2013年の創業以来、累計7,500件（2025年年間実績：1,802件）を超える圧倒的な案件数を誇ります。新設の熊本事務所には元国税局OBも参画しており、盤石なサポート体制を整えています。- Amazon税法部門1位、大手・業界メディアも注目する高度な知見著書『事業承継を乗り切るための組織再編・ホールディングス活用術』は、Amazon税法部門で1位を獲得。大手主要メディアへの掲載実績に加え、業界誌への寄稿も多数ございます。- 税務調査率1％未満、顧客満足度98％超を誇る「圧倒的な申告品質」大手金融機関や証券会社との提携を通じ、数多くの勉強会やセミナーを手がけています。税務調査率1％未満という驚異的な安全性を支えるのは、独自の厳格な「品質管理体制」です。また、毎年実施する自社アンケートでは、顧客満足度98％以上を継続。 厳しいプロの目と、多くのお客様の声に磨き上げられた高品質サービスをお約束します。

・名称： 税理士法人アイユーコンサルティング

熊本事務所

・所在地：〒860-0047

熊本県熊本市西区春日4丁目25-5

LAMONTE熊本駅前 601号

・電話番号： 096-223-7521（FAXなし）

・業務開始日： 2026年4月1日（水）

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総 称 アイユーコンサルティンググループ

設 立 2015年4月1日（創業2013年4月1日）

グループ代表 岩永 悠(代表)、出川 裕基（共同代表）

拠 点 国内15拠点、海外1拠点(マレーシア現地法人)

従業員 219人 ※2026年4月1日時点

グループサイト https://bs.taxlawyer328.jp/

リクルートサイト https://iu-recruit.taxlawyer328.jp/

公式YouTube https://www.youtube.com/@iuconsultinggroup

グループ法人 株式会社IUCG

税理士法人アイユーコンサルティング

税理士法人IUManagement

株式会社アイユーミライデザイン

社会保険労務士法人アイユーマネジメント

行政書士法人アイユーコンサルティング

IUINTERNATIONAL SDN.BHD.

未来プラス監査法人

株式会社グライフ信託

＜本件に関するお問い合わせ＞

アイユーコンサルティンググループ

広報担当 赤時（あかじ）

090-8451-7520

akajim@taxlawyer328.com