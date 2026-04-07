マイクラで「遊び」が「理系への入り口」に。 女子小中学生の好奇心を育むキャリア教育イベントを今年も開催

株式会社プロキッズ

子供向けオンラインプログラミング教育「コードランド」を運営する株式会社プロキッズ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：原 正幸、以下 プロキッズ）は、2026年春休みに国立大学法人 名古屋工業大学(以下 名工大)のダイバーシティ推進センター主催のモノづくりチャレンジ「プログラミング体験講座：マインクラフトで花火と屋台を作ろう！」の企画・教材開発・運営を実施いたしました。

本イベントの背景：理系女子（リケジョ）育成への挑戦

現在、政府や教育機関では、深刻なIT人材不足に対処するため、積極的に理系女子の支援に取り組んでいます。こうした背景を受け、名工大とプロキッズは「女子生徒がテクノロジーに触れ、科学技術への関心を早期に高める機会」を提供し続けており、本取り組みは今年で4年目を迎えました。

これまで、ゲーミフィケーションを生かした謎解き体験で通信の仕組みを学んだり、ゲームの工作を通じて電気回路の基礎を習得するイベントなど、「遊びながら学ぶ」STEAM教育を提供してきました。

今回のイベントは、子供たちに大人気の「マインクラフト」を、単なるゲームとしてではなく「工学の世界への入り口」として再定義しました。プロキッズの教育ノウハウを活かし、ゲーム内での体験が「情報工学」や「電気・機械工学」といった工学分野の学びにつながるよう工夫しています。

マインクラフトの「遊び」を「学問」へ接続：工学の専門領域に即した教育設計

マイクラ上の体験が理系分野の学びの入り口へ

イベントは、学びの深化を促すために「自分の得意を深める時間」と、それらを統合して「みんなで共創する時間」の二部構成で実施しました。

前半は、参加者が自分の興味に合わせてテーマを選べる形式を採用しました。後半は、各自が身につけた技術を組み合わせて一つの作品を完成させる「共同制作」へとステップアップしました。

こうした一連の流れを通じて、自分が磨いた技術が他の人の楽しみにつながるという、ものづくりの楽しさを体感できる設計としました。

個別プログラミング（前半）：好きなテーマを選んで学ぶ

プログラミング初心者から経験者まで興味分野を活かして試行錯誤1. プログラミングを用いた「建築」 ⇒ 【情報工学】の学びへ

「春祭りの屋台を作ろう」をテーマに、建築デザインとプログラミングを体験しました。

まずは手作業でブロックを積み上げ、素材選びや配置を工夫しながら「どうすれば屋台らしく見えるか」を試行錯誤しました。

次のステップとして、この建築を「プログラミングで自動化」する体験を行いました。あらかじめ用意されたプログラムを実行し、複雑な建物が一瞬で完成する便利さを体感したあと、独自のコードを書き加えてオリジナリティを追求する自発的な学習姿勢が印象的でした。

エディタでコードを書き、コンピュータに指示を出して思い通りに動かす、プログラミングの面白さを体感しました。これは、情報工学科で学ぶソフトウェア開発やデータ構造の第一歩につながります。

プログラミングコードを用いて屋台の建築を自動化2.レッドストーン回路による「制御」 ⇒ 【電気・機械工学】の学びへ

「花火の打ち上げ装置を作ろう」をテーマに、マインクラフト内の電子部品であるレッドストーン回路を用いて、論理回路や回路設計について学びました。

レバーを使った手動の打ち上げから始め、電気が装置を動かす基本を理解したあと、自動連射を可能にする「信号をオン・オフし続ける仕組み（クロック回路）」を構築しました。

レッドストーンを使って花火打ち上げの「論理回路」を学習

最後には「遅延設定」を取り入れ、複数の装置を時間差で動かす自分なりの演出に挑戦しました。これは、現代のあらゆる精密機器やロボットを動かす電気・機械工学における「回路設計」や「制御工学」の第一歩です。トラブルが起きても自ら配線を確認し、解決策を見つけ出す姿が活発にみられました。

チーム開発（後半）：マイクラの仮想空間内に「春祭り会場」を共同制作

講師のアドバイスをヒントに、自分だけので工夫を形に

前半で身につけたスキルを持ち寄り、イベント後半はチームで一つの「春祭り会場」を完成させる共同制作に挑みました。

制作の過程では参加者が主体的に役割を分担し、花火チームは作業台で火薬や染料を組み合わせて「点滅」や「流星」などのエフェクトを凝らしたオリジナル花火をクラフトしました。また、会場の飾り付けチームは鳥居や桜が並ぶエリアを、自分たちが作った屋台や装飾で彩りました。デジタル空間なら材料も場所も無限なので、失敗を恐れずに納得いくまで作り直す「何度でもやり直せる姿勢」が随所に見受けられました。

最後には、作り上げた華やかな会場を保護者や他チームへ披露し、仮想空間での花火大会を全員で共有しました。自分の技術が「誰かの楽しみ」に変わる瞬間や成果が認められる経験を通して、ものづくりの楽しさを実感できる機会となりました。

現役大学生や教授との対話：工学分野での「未来」を具体化する

開発成果を披露。仮想空間上の花火大会を会場全員で満喫

イベント内では、工学への興味関心を深め、理系分野の進路についても具体的なイメージを持てるセッションを設けました。名工大の先生や現役の女子大学生から、工学分野を志したきっかけや、学問の楽しさについて直接お話がありました。 実際に工学を学んでいる先輩たちの言葉は、参加した生徒たちにとって、自身の将来を考えるきっかけになりました。

プログラミングへの意欲と工学への興味を促進

ダイバーシティ推進センター加野准教授のお話

イベント後のアンケートでは、「またプログラミングをやってみたい」「工学に興味を持った」と多くの参加者が回答してくれました。いただいた感想の一部をご紹介します。

▼情報工学・電気工学への興味が深まった

・「少し難しかったけど、プログラミングに興味が持てました。また参加したいです」

・「身近なゲームを使ってプログラミングを体験でき、とても面白かったです」

・「難しいこともあったけれど、参加して良かった。工学に興味を持ちました」

▼自由な発想での建築や回路作りの楽しさを体感

・「どういう建物にするのかを考えるのがとても楽しかった」

・「色々な回路の仕組みが知れて楽しかったです」

・「自分では想像できない世界が出来た」

遊びを学びに変え、子供の未来に貢献する

今回のイベントが、ITや理工系に対する関心を高め、将来の進路選択における一助となれば幸いです。

プロキッズは「子供の未来に貢献する」企業として、今後も大学や地域社会と連携し、遊びの中から子供たちの新たな興味を引き出し、社会に出てからも通用する「一生モノの力」につなげてまいります。

＜本イベントの概要＞

■日時：2026年3月20日（金・祝）

午前の部：10時30分～12時30分、午後の部：14時00分～16時00分（二部制）

■対象：小学4年生～中学3年生女子

■場所：名古屋工業大学 EPSON STUDIO（ラーニング・コモンズ）

■名称：モノづくりチャレンジ「プログラミング体験講座：マインクラフトで花火と屋台を作ろう！」

■主催：名古屋工業大学ダイバーシティ推進センター(https://diversity.web.nitech.ac.jp)

■ご参考：株式会社プロキッズ（https://prokids.jp）

株式会社プロキッズは、次世代を担う子供たちが将来活躍するために必要なSTEAM教育やプログラミング教育などの情報教育を、業界で先駆けて提供しています。

AIやIoTなどの先進的な技術教育だけでなく、情報リテラシーや探究心の育成にも力を入れ、全国の教育機関や自治体と連携した教育支援も展開しています。

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