【ロンハーマン】すっきりとしたストライプが印象的な、ロンハーマンオリジナルの晴雨兼用折りたたみ傘が登場

株式会社リトルリーグ

愛する人と一緒に家の中でもカリフォルニアの心地良い空気感を感じてもらうために。家具やリネン、バス、ペット、テーブルウェアなど、独自の視点で世界中から選りすぐりのアイテムを取り揃えているロンハーマンリビング。

このたび4月25日(土)より、ロンハーマン各店およびRHC ロンハーマン各店ならびにオンラインストアにて、ロンハーマンオリジナルの折りたたみ傘を発売いたします。

All Weather Stripe Umbrella \7,700

RH Californiaより、晴雨兼用の折りたたみ傘が登場しました。遮光率・UVカット率99.9％以上のコーティングを施し、遮熱効果も備えた機能性が魅力。日差しの強い季節でも快適に使用いただけます。内側にはあえてネイビーを採用し、一般的なブラックとは異なるロンハーマンらしいカラーリングに仕上げました。

コンパクトに持ち運べる設計に加え、バックル付きの収納ケースでバッグに取り付けが可能。日常使いから旅先まで活躍する、実用性とデザイン性を兼ね備えた一本です。

■All Weather Stripe Umbrella

Color : Navy / White

Size : 使用時 直径約93cm / 収納時 約16×4.5×4.5cm

Price : \7,700

発売店舗：ロンハーマン千駄ヶ谷店、二子玉川店、神戸店、有楽町店、辻堂店、六本木店、大阪店、名古屋店、福岡店、京都店、横浜店、仙台店 / RHC ロンハーマンみなとみらい店、大阪店、七里ガ浜店、豊洲店、川崎店、名古屋店、熊本店、船橋店、オンラインストア

発売日：4月25日(土) ※オンラインストアは同日正午より発売

■お客様お問い合わせ：0120-983-781

ロンハーマンカスタマーサポート 平日10:00～17:00（土日祝日、年末年始、大型連休を除く）

ロンハーマン公式サイト(https://ronherman.jp/)

ロンハーマン公式Instagram(https://www.instagram.com/ronhermanjp/)

公式オンラインストア(https://ronherman.jp/item)