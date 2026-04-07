伝統芸能×ARで広がる文化体験を。川端商店街「わ乃桂のおもて」にONCARD導入

株式会社HK STYLE

株式会社HK STYLE（本社：福岡県）は、同社が提供するARサービス「ONCARD」を、福岡市・川端商店街にある日本文化体験施設「はかた舞娘茶屋 わ乃桂のおもて」に導入しました。

同施設は2026年2月にリニューアルを行い、さらに4月より朝鍋・和カフェを新たに開始。

時間帯ごとに異なる文化体験を提供する場として進化しています。

本取り組みでは、インバウンド観光客にも一目で体験内容が伝わるよう店舗前の導線設計を行うとともに、ポスターを中心にARコンテンツを展開。

リアルな体験とデジタルを組み合わせた、新しい文化体験の提供を開始します。

■背景

川端商店街という立地と、日本舞踊・三味線・茶道といった魅力的なコンテンツを持ちながらも、来店前に「何が体験できる場所か」が十分に伝わらないという課題がありました。

そこでまず、インバウンドの方にも一目で内容が伝わるよう、店舗前のPOP看板を再設計し、来店導線の改善を実施。

その上で、ARを活用した体験設計へと展開しています。

■施設概要

「はかた舞娘茶屋 わ乃桂のおもて」は、百年以上の歴史を持つ博多旧市街・川端通商店街に佇む、伝統芸能を身近に体験できる芸処です。

日本舞踊や三味線、茶道など、日本文化を代表する芸を間近で鑑賞・体験できるのが大きな魅力であり、とりわけ常時茶道体験ができる場は希少な存在です。

博多で生まれ育った女将による心を込めたおもてなしと、舞娘のお出迎え、通訳の常駐により、海外からの来訪者も安心して、日本文化の奥深さを体験することができます。

2026年2月には、体験・お手前サービスを昼と夜に分割する形でリニューアルを実施。

時間帯ごとに異なる楽しみ方ができる文化体験施設として再構築されました。

わ乃桂公式サイト :https://wanokageidokoro.jp/

■コンセプト

伝統芸能を日常へ

はかた舞娘茶屋「わ乃桂のおもて」は、博多文化と新しい和のおもてなしを発信する場として展開されています。

本施設では、

「朝鍋」

「茶道体験と和カフェ」

「食事のできる日本酒バー」

という三つのスタイルを通して、時間帯ごとに異なる文化体験を提供しています。

食と空間、おもてなしを通じて、和の心や博多の魅力に触れることができる場となっています。

また、この場所において象徴的な存在となっているのが、はかた舞娘です。

華やかさだけでなく、博多の伝統や美しい所作、もてなしの心を今に伝える存在として、この空間の価値を高めています。

同施設は、食・空間・人を通して、伝統芸能をより身近に感じられる新しい和の場として、博多からその魅力を発信しています。

女将の渡邉桂子さん■女将プロフィール

渡邉 桂子（わたなべ かつらこ）

博多区祇園町出身。

3歳より日本舞踊を始め、成人後は指導者として活動。

古民家カフェの運営を経て、2019年より博多券番に在籍。

「伝統芸能をより身近に感じられる場所を作りたい」という想いから、2023年に川端通商店街に「はかた芸処 わ乃桂」を開業。

2026年、店舗拡張とサービス改訂に伴い「はかた舞娘茶屋 わ乃桂のおもて」としてリニューアル。

■提供される体験

朝（7:00～10:00）

・朝鍋（もつ鍋／水炊き／フグ鍋） 各2,000円

朝鍋（もつ鍋／水炊き／フグ鍋）

昼

・茶道体験 4,000円

・抹茶セット（外郎付き）1,000円

・お月見ラテ 1,200円

・鳳凰ラテ 1,500円

・豆腐スイーツ（いちご／黒糖きなこ／はちみつ／抹茶）

茶道体験

抹茶セット（外郎付き）

鳳凰ラテ

お月見ラテ

夜

・日本酒バー（飲み比べ5種）2,000円

・食事付きコース

松 4,000円／竹 3,000円／梅 2,000円

日本酒バー

食事コース

食事コース

■ONCARD導入内容

本取り組みでは、インバウンド観光客に向けた来店導線の最適化を目的に、店舗前から体験・情報取得・来店後の接点までを一貫して設計しています。

・店舗前導線の改善（視覚的に体験内容を伝達）

・ポスターを中心としたAR体験の導入

・店内体験内容の可視化（動画による体験理解）

・SNS（Instagram）への導線設計による継続的な接点づくり

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vIZN3T4RLug ]

QRコードからアクセス

ショップカードのQRコードよりARカメラにアクセス

ポスターにかざす

ARカメラが起動したら店頭のポスターにかざすと映像が流れだす

ARでお店の中が見れる

ARでポスターから映像、メニュー写真が浮かび上がり、SNSへアクセスできる

POP看板にもAR

同じARカメラで店頭にあるPOP看板にも反応

わ乃桂のおもてInstagram :https://www.instagram.com/wanoka_omote/

■今後の展開

本取り組みでは、来店導線の改善に続き、ARを活用した体験価値の拡張を進めていきます。

今後は、体験を“持ち帰る”ことができるAR付きのお土産の展開を予定しています。

お土産にスマートフォンをかざすことで、店内で体験した伝統芸能や空間の魅力を、いつでも再体験できる仕組みを構築します。

さらに将来的には、複数の条件を組み合わせることで限定コンテンツが発動する「Wトリガー」の導入も検討しています。

（※Wトリガー：複数の要素を組み合わせることで特定のAR体験が解放される仕組み）

また、本店舗ではすでにメタバース空間の構築も進んでおり、リアル・AR・メタバースを連動させた新たな文化体験の提供も視野に入れています。

店内では、カフェを楽しみながら、その場で体験できる伝統芸能の内容をARで視覚的に理解できる仕掛けなども展開予定です。

なお、同社ではARサービス「ONCARD」の普及に向けたクラウドファンディングを実施しており、目標金額を達成、4月末まで実施中です。

本取り組みもその流れの中で実現したものです。

クラウドファンディングの詳細を見る :https://camp-fire.jp/projects/902015/view

■店舗情報

店舗名：はかた舞娘茶屋 わ乃桂のおもて

所在地：福岡県福岡県福岡市上川端町 4-220 川端商店街内

Instagram：@wanoka_omote

公式サイト：https://wanokageidokoro.jp/

■ 会社概要

会社名：株式会社HK STYLE

所在地：福岡県福岡市中央区天神4-7-11-4F

代表者：木村 華

事業内容：AI体験設計、AR名刺/AR広告制作サービス、建築3D技術サービス

公式サイト：https://www.hkstyle.co.jp/oncard

OLA・Wトリガー特設ページ：https://oncard-jp.studio.site/