本好き店主と本との出会いを楽しむ！東京・谷根千エリアで開催される1日限りの古本イベント「一箱古本市」がHOTEL GRAPHY 根津にて4月25日（土）に開催

株式会社 グローバルエージェンツ

株式会社グローバルエージェンツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎剛）は、全国に6ブランド12棟1,200室のブティックホテル、ライフスタイルホテルを展開するLIVELY HOTELS(https://livelyhotels.com/)を運営しています。このたび、「HOTEL GRAPHY 根津（ホテルグラフィー根津）」は、2026年4月25日（土）に開催される「第26回 不忍ブックストリートの一箱古本市」に参加いたします。

地域に根ざしたホステルホテル「HOTEL GRAPHY 根津」

HOTEL GRAPHY 根津は、東京の下町「谷根千」（谷中・根津・千駄木の3つのエリアの総称）にある住宅街に佇むホステルホテルです。”Meet Local. Feel Global.”をコンセプトに、世界中から訪れる旅人や地域に暮らす人々が集まり、ローカルの生活文化や人に触れながら、海外ホステルのような自由でラフな空気感を楽しんでいただける場所として、地域の方々や国内外のゲストにご利用いただいております。

宿泊施設であると同時に、地域の方々や旅人が交流できる場を提供してきた当ホテルは、本好きが集まり・交流できるイベント「不忍ブックストリートの一箱古本市」に今年も「大家さん」としての参加が決定いたしました。

本好き店主がセレクトした本を買ったり、交流も楽しめるイベント

「不忍ブックストリートの一箱古本市」

「不忍ブックストリートの一箱古本市」は、2005年から谷根千エリアで行われているブックイベント。地域の様々なお店が軒先を貸して「大家さん」となり、本好きな出店者が「店主さん」として自分で屋号をつけ、売り方を工夫しながら段ボール箱ひとつ分の古本を販売する1日限りの本屋さんを開きます。

今年は、地域のお店や施設など合計5箇所が「大家さん」として参加。HOTEL GRAPHY 根津も、大家さんとして本イベントに今年で7回目となる参加をします。

※過去のイベント時の様子（テラス）※過去のイベント時の様子（出品の様子）

イベント当日は、ホテルのテラスやラウンジなど、通常は宿泊客やカフェ利用者に限定されている空間をイベント会場として開放いたします。会場内には、本を愛する店主たちの個性が光る「小さな本屋」が9店舗集結。店主が独自の感性でセレクトしたこだわりのラインナップから、自分だけの1冊との出会いをお楽しみいただけます。取り扱うジャンルは、絵本や文庫本のみならず、写真集やZINE（個人誌）など多岐にわたります。こうした多彩なラインナップにより、新たな1冊との出会いを創出します。

また、本を選ぶだけでなく、店主から選書の意図や作品への想いを直接聞くことができるのも、本イベントならではの醍醐味です。店主のこだわりや背景にあるストーリーに触れることで、読書体験がより一層深いものとなる、交流の機会を提供いたします。ぜひ、旅先での偶然の出会いを楽しむように、思いがけない1冊や人との出会いをお楽しみください。

参加店主さんのコメント（一部抜粋）

・とみきち屋：思想、哲学、文学、芸術関連分野をメインに、絶版・品切れ・お薦め本を数多く揃えます。

・たけうま書房：十数年ぶりの参加になります。今回、一箱古本市史上最も○○○な箱になるかもしれません！よろしくお願いします。

・鈴木Books：多くの人に本を手に取ってもらえるよう、本との出会いの場を提供し、2027年10月に自分の店をと思う鈴木Booksです。小説やエッセイを中心にそろえています。

・Sinne ja Takaisin（シンネ ヤ タカイシン）：読み継がれていた絵本をお届けします。

・濱屋：自分が読んで楽しかった本、唸った本、驚いた本を、次の誰かに回していきたい。

・ホンサト：表に記載のメッセージから推測しながら選んでもらう本の福袋を出品。福袋の中身は本と本に関係する紙ものです。

・ラビブ書房：人文、社会、文学など様々なジャンルの本を出品。

・事葉舎：現地で購入した沖縄の本をメインに出品する予定。

・たまゆら文庫：流行りや廃りにとらわれず、漫画や小説、ムック本や画集に薄い本など趣味で集めた本や、自作の銭湯エッセイZINEなどを出品。

※詳細は不忍ブックストリート公式ブログ「しのばずくん便り」(https://shinobazukun.hatenablog.jp/entry/2026/02/13/204939)をご参照ください。

＜イベント概要＞

・開催日時：2026年4月25日(土) 11:00～16:00

・場所：HOTEL GRAPHY 根津 テラス / ラウンジ

雨天時：HOTEL GRAPHY 根津 ラウンジ / 畳スペース

・入場料：無料

・その他開催場所：文京区立森鷗外記念館 / 古本や めねふね堂 / 往来堂書店 / 忠綱寺

ホテル併設カフェでは、夕暮れの交流時間を楽しむ「NEZU APERITIVO HOUR」を実施中！

※1杯ずつ丁寧に抽出するハンドドリップコーヒー※カフェ内観写真

HOTEL GRAPHY 根津1Fには、カフェを併設しております。「不忍ブックストリートの一箱古本市」開催日には、「NEZU APERITIVO HOUR」を実施中。イタリア発祥の食文化「Aperitivo（アペリティーヴォ）」から着想を得て、根津らしさ・GRAPHYらしさ・日本らしさを掛け合わせた企画として、夕暮れの時間帯に食とドリンク、人との交流を楽しむひとときを提供します。

「NEZU APERITIVO HOUR」では、1919年にイタリアで誕生し、食前酒として親しまれてきたリキュール「アペロール」で夕焼けをイメージしたオレンジ基調のドリンクや、春に旬を迎える柑橘を用いたスイーツなどを提供します。

※写真左から

・アペロールスプリツァー 税込950円

・レッドワインスプリツァー 税込950円

・アペモーニ 税込750円

・アペロールオレンジ 税込750円

※オレンジエスプレッソ（ノンアルコール）：税込650円※甘夏チーズケーキ：税込700円

オレンジエスプレッソ：エスプレッソの苦味とオレンジの爽やかな酸味がマッチし、オレンジとエスプレッソの2層からなる見た目も美しい1杯。

甘夏チーズケーキ：チーズのコクに甘夏の果実のさっぱりとした味をブレンド、そこにアペロールを加えることでまろやかな仕上がりとなった1品。

＜「NEZU APERITIVO HOUR」概要＞

・実施期間 および 時間：2026年4月1日（水）～2026年6月30日（火）14:00～19:00

・実施場所：HOTEL GRAPHY 根津 1F 「GRAPHY 根津 CAFE & LOUNGE」

※期間限定メニューにつきましては、ホテル宿泊者以外の方もお楽しみいただけます。

HOTEL GRAPHY 根津について

※HOTEL GRAPHY 根津外観

HOTEL GRAPHY 根津は、東京都の歴史的中心部であり下町情緒あふれる谷根千の一角に位置し、2013年2月のオープン以来、様々なイベントやワークショップを仕掛け、世界中から訪れる旅行客だけでなく地域に暮らすローカルの人々が集まり“交流できるライフスタイルホテル”として親しまれてきました。開業当初、隣人交流型マンション「ソーシャルアパートメント」が併設していたことにより、ホテルでありながらゲストが自由に利用できる共用ラウンジやダイニング、キッチンが備えられており、非日常で過ごす日常、自分らしい滞在を提供しています。

＜施設概要＞

施設名 HOTEL GRAPHY 根津（ホテルグラフィー根津）

所在地 〒110-0008 東京都台東区池之端4-5-10

アクセス 千代田線「根津」駅より徒歩3分

Web(https://www.livelyhotels.com/hotelgraphy/) | Instagram(https://www.instagram.com/hotelgraphy_nezu/)

株式会社グローバルエージェンツについて

会社名 株式会社グローバルエージェンツ(https://www.global-agents.co.jp/)

代表取締役 山崎 剛

本社所在地 〒150-0041 東京都渋谷区東１丁目２９－３

グローバルエージェンツが手がけるライフスタイル事業

LIVE：交流型賃貸マンション「SOCIAL APARTMENT(https://www.social-apartment.com/)」48棟約3,000室を運営

STAY：ライフスタイルホテル「LIVELY HOTELS(https://www.livelyhotels.com/)」12棟約1,200室を運営

WORK：ホテル一体型ワークプレイス「.andwork(https://www.xandwork.com/)」を運営

DINE：ソーシャルアパートメント・ホテル併設の飲食施設として12店舗を運営

WASH：ソーシャルランドリー「Sooo LIQUID（ソーリキッド）」を運営

LEARN：弊社サービスの入居者や利用者に対して様々な成長や発見の機会を提供