三島市との『企業の健康づくり推進にむけた相互連携に関する協定』の締結について

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社

損害保険ジャパン株式会社（代表取締役社長：石川 耕治、以下「損保ジャパン」）、ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社(代表取締役社長：久米 康樹、以下「ＳＯＭＰＯひまわり生命」)および損保ジャパンパートナーズ株式会社(代表取締役社長：重定 祐輝、以下「損保ジャパンパートナーズ」)は、静岡県三島市(市長：豊岡 武士)と同市内における事業所による健康経営の取組みをサポートし、地域社会の健康増進と発展および健幸都市(市民誰もが健やかで幸せと感じることができる都市)づくりに寄与することを目的として、『企業の健康づくり推進に向けた相互連携に関する協定』を２０２６年３月２７日に締結しましたのでお知らせします。

１．背景・経緯

損保ジャパン、ＳＯＭＰＯひまわり生命および損保ジャパンパートナーズは、お客さまの安心・安全・健康な暮らしを支える保険会社として、地域社会の健康増進と発展に資する取組みを推進しています。

このたび、三島市がプロフィールとして掲げる「健幸」への取組みに対して、ＳＯＭＰＯグループが提供する各種サービスやノウハウの提供が課題解決の一助と考え、本協定の締結に至りました。

２．協定の目的

本協定により、三島市、損保ジャパン、ＳＯＭＰＯひまわり生命および損保ジャパンパートナーズが、緊密な相互連携と協働による活動を推進し、地域のニーズに迅速かつ適切に対応して、企業の健康づくり推進にむけたサービスの向上を目指します。

３．協定の主な内容

以下の項目において業務連携を行います。

（１）健康経営の普及促進及び健康経営優良法人認定の取得支援に関すること

（２）生活習慣病の予防及び健康づくりに関すること

（３）がん検診等の受診率向上に関すること

（４）女性の健康づくりに関すること

（５）前各号に掲げるもののほか、本協定の目的を達成するために必要な事項に関すること

４．今後について

損保ジャパンは、今後も三島市と連携しながら、市民の皆さまの健康増進と発展に貢献していきます。

協定締結式の様子

以上