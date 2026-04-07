福岡・天神中央公園で国際交流イベントを開催日本の伝統文化である「お花見」テーマに学生・外国人が交流

NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズ

福岡・天神中央公園で多文化が集う交流イベント

「 国際交流×お花見パーティ」３月２８日（土）開催しました

NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズ（所在地：福岡市中央区、代表理事：窪田広信）は、2026年３月２８日（土）1２時より福岡市中央区天神中央公園にて、国際交流イベント「 国際交流お花見」を開催しました。

本イベントは、日本の伝統文化である「お花見」をテーマに、日本人と外国人が気軽に交流できる場を創出することを目的としました。〇〇国から来た留学生や国際交流に関心のある高校生以上の方を対象に、ハイタッチ自己紹介や皆で食事をしながらの交流タイム、お箸を使ったチーム対抗ゲームなどを通して、言語や文化の壁を越えた出会いを生み出すことが出来ました！

当日は３９人の方々に参加頂きました

参加者は、食事や、飲み物を持ち寄るポットラック形式で、自然な会話と交流が生まれ、日本文化に初めて触れる外国人にとっては貴重な体験の場となっていた様です。日本人にとっても身近な花見を通して異文化理解を深める機会となりました。

スマイリーフラワーズは、「国際理解」と「次世代育成」を軸に、誰もが安心して参加できる国際交流の場づくりを行ってきました。本イベントもその一環として、地域に根ざしたグローバルなつながりを育むことを目指しています。

■ 学生の国際活動意識向上や挑戦、活動の糧となるような機会の輪をつくる

当法人は、若者や学生一人ひとりの灯火がやがて社会全体を照らすという「一燈照隅」の価値観に基づき、今後も本イベントなどを継続的に開催していく予定です。福岡の若者や学生への異文化理解を深める機会になり、日本文化に初めて触れる外国人にとっては貴重な体験の場となります。互いの糧となる場を今後も提供して参ります。

【団体概要】

名称： 特定非営利活動法人 国際教育支援機構スマイリーフラワーズ（略称：スマフラ）

代表理事： 窪田 広信

所在地： 〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目10-1 シャンボール大名A-601

公式サイト： https://smileyflowers.org（団体）／https://smileyflowers.net（留学）

【本リリースに関するお問い合わせ先】

団体名： 特定非営利活動法人 国際教育支援機構スマイリーフラワーズ

担当者： 代表理事 窪田 広信

TEL： 092-791-4360

E-mail： info@smileyflowers.ne