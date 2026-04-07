RAZER NIKO コレクションの国内販売開始

Razer Japan株式会社

Razer Japan株式会社（東京都、以下Razer）は、カウンターストライク（CS）のアイコン、「NiKo」ことNikola Kovač 選手とのパートナーシップによる限定ライン「Razer NiKo コレクション」のマウス、キーボード、ヘッドセット製品の日本国内での販売を開始しました。同シリーズは、日本国内の家電量販店、PCショップ、オンラインショップ等で販売されます。なお、同シリーズマウスパッド製品 (Razer Gigantus V2 Pro NiKo Edition) の国内販売に関しましては、後日改めて発表いたします。

Razer DeathAdder V4 Pro NiKo Edition

型番: RZ01-05330300-R3M1

価格: 32,280円（税込）

Razer DeathAdder V4 Pro NiKo Edition

Razer DeathAdder V4 Pro NiKo Edition

Razer DeathAdder V4 Pro NiKo Edition

Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz NiKo Edition

型番: RZ03-05521500-R3M1

価格: 42,680円（税込）

Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz NiKo Edition

Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz NiKo Edition

Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz NiKo Edition

Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz NiKo Edition

Razer BlackShark V3 Pro NiKo Edition

型番: RZ04-05401200-R3M1

価格: 46,480円

Razer BlackShark V3 Pro NiKo Edition

Razer BlackShark V3 Pro NiKo Edition

Razer BlackShark V3 Pro NiKo Edition

Razer BlackShark V3 Pro NiKo Edition

■NiKo コレクションの詳細情報や最新情報は、以下のページをご覧ください： https://www.razer.com/jp-jp/esports/niko

■メディア素材

素材は こちら(https://razermis.sharepoint.com/:f:/s/Global-PR-Team/IgB-SPMWZvCxQKe11I5bL8n7ATyL5Pr_0lFwefkxRQUNJZQ?e=qwEtIG) からダウンロード可能です。

■スペック表

スペック表はこちらからダウンロード可能です。

https://prtimes.jp/a/?f=d163154-83-5d7147c006992bfe8cc13c15e89aa0db.pdf

■Razerについて

Razer(TM)は、ゲーマーのためにゲーマーによって設立された、世界的な大手ライフスタイルブランド企業で、「For Gamers. By Gamers(TM)」（ゲーマーの為にゲーマーが作る）をスローガンに掲げています。Razerのトリプルヘッド・スネーク (THS)の商標は、世界中のゲーミングコミュニティやeスポーツコミュニティで最も認知されているロゴの一つです。あらゆる大陸にファンを持つRazerは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスで構成された、ゲーマーを対象とする世界最大のエコシステムを設計・構築してきました。Razerは、高性能ゲーミング周辺機器やBladeゲーミングノートPCといった、受賞歴のあるハードウェアを提供しています。Razer Chroma RGBやRazer Synapseなどで構成されるRazerのソフトウェアスイートは、カスタマイズ機能や照明効果機能、最適化機能を備え、1億5,000万人以上のユーザーに利用されています。またRazerは、ゲーマー、若者、ミレニアル世代、Z世代向けに、Razer Goldを使用した決済サービスを提供しています。これは、68,000を超えるゲームタイトルで利用できる、世界最大のゲーム決済サービスのひとつです。さらに、この決済サービスに連動した報酬プログラムであるRazer Silverを提供しています。

Razerは、持続可能な未来の実現に取り組んでおり、#GoGreenWithRazer活動（さまざまな取り組みを通じて環境への影響を最小限に抑えるための、10年間のロードマップ）を通じて社会的責任を果たすべく努力しています。

2005年に設立されたRazerは、カリフォルニア州アーバインとシンガポールの2か所に本拠地を構え、ハンブルクと上海に地域統括本部を置き、世界各地の19か所に事業所を展開しています。

■Razer Japan株式会社について

Razer Japan株式会社は、米国およびシンガポールに本社を置くゲーミング ライフスタイルブランドRazer Inc.の日本法人です。

■Razer公式リンク

Razer日本公式サイト：https://www.razer.com/jp-jp/

Razer JP X (旧：Twitter) アカウント：https://www.x.com/razerjp

* (C)2026 Razer Inc. All rights reserved.

* その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

* 仕様、および、デザインは予告なしに変更される場合があります。