無印良品 「風を通す」シリーズを発売

株式会社良品計画

無印良品を展開する株式会社良品計画（東京都文京区／代表取締役社長 清水 智）は、「風を通す」シリーズを全国の無 印良品の店舗およびネットストアで順次※1発売します。

良品計画は、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、「簡素が豪華に引け目を感じることのない価値観」をもとに、日常の暮らし を整え、豊かにすることを目指し、商品やサービスを提供しています。

今回発売する「風を通す」シリーズは、糸の形状や織り方を工夫することで生地に風の通り道をつくりました。通気性に優れている ので、蒸し暑い夏を快適に過ごせるシリーズです。シャツとワンピースは、商品にかかわる全ての部材にポリエステル 100％※2を使用し、再資源化しやすい仕様にしています。

■衣服の中に風が流れる設計

目にはほとんど見えない微細な通気孔の設計と、糸の形状の工夫で、外からの風を生地の内側へ効果 的に取り込みます。これにより、体の表面や衣服内にこもりがちな熱や湿気を逃がしやすくし、蒸し暑い夏で も衣服の中に空気が流れ、涼しさを感じやすい設計です。

■オフィスから日常生活まで快適に幅広く使える

婦人は、落ち感のあるクリーンな素材感のブラウスやパンツを販売します。紳士のジャ ケットは、セットアップでの着用も可能で、自然なシワ感があることで肌に張り付きにく く、さらさらとした柔らかい質感です。 軽量で涼しく、すっきりとしたデザインなので夏場でもきちんと感が出て、快適な着 心地です。オフィスから日常生活まで快適に幅広く着用いただけます。

■「風を通すストレッチサッカー」シリーズも発売

極小の通気孔をもった風通しの良い、涼やかな素材です。凹凸のあるサッカー生地で、 肌に密着しにくく、汗をかいてもべたつきにくい工夫を施しました。また、生地にストレッチ 性を持たせることで、座る、歩く、腕を動かすといった日常動作がスムーズにできます。 通気性、肌離れ、動きやすさを兼ね備えた、夏を快適に過ごせるシリーズです。

＜「風を通す」シリーズ 代表商品＞

１. 婦人 風を通す フレンチスリーブブラウス

ゆったりとしたシルエットで、身体の線を拾いにくく、夏場でも蒸れにくく涼やかにさらっと着用いただけます。カジュ アルからきれいめまで、さまざまなシーンで着用いただけます。

２. 婦人 風を通す イージーパンツ

ウエストの内側には紐が入っているので調整が可能です。軽い着心地も特長です。

３. 紳士 風を通す半袖布帛ポロシャツ

身幅にゆとりを持たせたシルエットにすることで身体の線を拾いにくい工夫をしています。すっきりとした素材感を いかした襟付きポロシャツですので、オンにもオフにも幅広い着こなしを楽しめます。

４. 紳士 風を通す 半袖ルームウェアセット

軽くゆとりのあるシルエットで、着心地よく仕立てました。近所への散歩や、ちょっとした外出にも着ることができます。

５. キッズ 風を通す半袖布帛Ｔシャツ

全体的にゆとりのあるシルエットで、動きやすく仕上げました。軽い素材なので着心地良く、日常使いしやすいＴ シャツです。

６. ＵＶカット 風を通す ちいさくまとまる バケットハット

UV カット率9０％以上で、通気性が良いのが特長です。小さくたためるので持ち運びにも便利です。

◆ 商品ラインナップ

※別紙参照 (https://files.microcms-assets.io/assets/1abbce69114443b0af3672230990db72/268d0a6f3a3246a3be31c122b59ea9a1/260407_kazewotosu.pdf)

良品計画は、今後も、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、天然素材の活用や環境負荷の低減を考慮した商品開発、生活の基本を支える衣食住の商品・サービスの拡充を進めてまいります。

※1 発売日の詳細は商品ラインナップ一覧をご確認ください。

※2 一部に再生ポリエステルを使用