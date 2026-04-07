長岡高専出身の起業家が高専のリアルを語り尽くす！「そのまま高専ラジオ」がSpotify等にて、配信開始！

株式会社プロッセルホールディングス

高専人が持つ技術力と実践力を結集し、人材・テクノロジー・ものづくりの領域で事業を展開する株式会社プロッセルホールディングス（本社：新潟県新潟市、代表取締役CEO：横山和輝）は、2026年4月7日よりSpotify等にて新番組「そのまま高専ラジオ」の配信を開始することをお知らせします。本番組では、長岡高専出身の起業家である横山和輝と渋谷修太氏がタッグを組み、「高専」をテーマにしたディープかつ刺激的なトークを展開します。

■「そのまま高専ラジオ」配信開始の背景

視聴はこちら :https://sonomamakosen.riverside.com/

近年、日本の産業競争力を支える「高専（高等専門学校）」の存在が再注目されています。15歳から専門教育を受け、型にハマらない発想と圧倒的な実装力を持つ高専生・高専卒業生は、スタートアップや技術革新の現場で欠かせない存在となっています。

しかし、その独特な文化や卒業後のキャリアなど、リアルな姿はまだ世の中に広く知れ渡っているとは言えません。

そこで、長岡高専出身のプロッセルHD代表・横山と、渋谷氏が、「高専の価値をそのまま、熱量高く伝える」ことを目的に本ラジオを企画しました。現役生へのエールから、OB・OGが知るべき高専情報まで、語りきれない「そのままの高専」をお届けします。

■番組概要

■ プロフィール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59560/table/58_1_968974dc2d1789178bc55f2cff284e2b.jpg?v=202604070251 ]

○横山 和輝（Kazuki Yokoyama）

株式会社プロッセルホールディングス 代表取締役CEO

1998年富山県生まれ、新潟市育ち。長岡高専電子制御工学科から専攻科に進学。在学中にフィンランドへ留学し、帰国後は株式会社タイミーに参画。2020年に株式会社プロッセルを設立。起業後も長岡市役所での兼務など多様な活動を展開。現在は株式会社プロッセルホールディングスに体制を変更し、高専を軸とした人材採用支援、ハードウェア開発、ソフトウェア開発など、高専生・高専人が関わる事業を幅広く展開している。

○渋谷 修太（Shuta Shibuya）氏

1988年生。新潟県出身。国立長岡工業高等専門学校卒業後、筑波大学理工学群社会工学類へ編入学。グリー株式会社を経て、2011年11月フラー株式会社を創業、代表取締役に就任、現在は取締役会長。2016年には、世界有数の経済誌であるForbesにより30歳未満の重要人物「30アンダー30」に選出される。 2020年6月、故郷の新潟へUターン移住。2020年9月、新潟ベンチャー協会代表理事に選任。2020年10月、長岡高専客員教授に就任。2021年12月、EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー2021ジャパン受賞。ユメは世界一ヒトを惹きつける会社を創ること。

■株式会社プロッセルホールディングス

プロッセルホールディングスは、高専発企業のロールアップと新規事業創出を推進し、グループシナジーで価値を最大化します。高専人が持つ技術力と実践力を結集し、人材・テクノロジー・ものづくりの領域で事業を展開。M&Aによる戦略的統合と新規事業立ち上げの両輪で、高専エコシステム全体の成長を加速させ、社会に新たな価値を届けます。

○「株式会社プロッセル」：高専生を対象にしたキャリアパートナー事業を展開

○「株式会社越後鐡工所」：ハードウェア開発や推し活グッズの特注製造事業を展開

○「株式会社プロッセルテクノロジーズ」：高専出身のハイスキルなエンジニアと連携したソフトウェア開発事業

社名：株式会社プロッセルホールディングス

代表取締役CEO：横山 和輝

所在地：〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1-2

設立 : 2025年11月5日

HP ：https://hd.prossell.jp







