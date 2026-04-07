量子総研、耐量子暗号（PQC）移行サービスを発表 - 独自ハイブリッド暗号と実証基盤「ENIQMA（エニクマ）」を同時公開 -
株式会社量子総合研究所
ENIQMA（エニクマ）
量子計算機の進展により、RSAやECCなどの公開鍵暗号は構造的に破られる可能性が指摘されている。
- 現状分析（暗号資産の可視化）
- 優先順位付け
- リスク評価
- 推奨策の策定
- レポート作成
- クリプト・インベントリによる網羅的把握
- 影響度ベースの優先順位設計
- 段階移行（PoC → 展開）
- 経営判断に直結するレポーティング
ENIQMA Demo WebUI
- PQCと従来暗号のハイブリッドTLS
- API／IoT対応通信
- 暗号資産の可視化・監査
- 移行ロードマップ設計支援
- 暗号方式を固定しない（クリプト・アジリティ）
- 段階移行前提のアーキテクチャ
- PoCから本番まで一貫対応
- 従来暗号 × PQC の併用
- TLSレイヤーでの段階導入
- 既存システムとの互換性確保
- 金融機関（規制対応）
- 社会基盤事業者
- 政府・防衛関連
- 長期機密データ保有企業
- 大規模PoCの推進
- クラウド基盤での展開
- 国際標準（NIST等）との整合強化
- 業界横断的な移行モデルの確立
株式会社量子総合研究所（旧：株式会社DeepTeLL）
創業者：代表取締役CEO 谷前太喜 ／ 取締役COO 杉本迅
量子総合研究所 取締役COO 杉本迅
ENIQMA（エニクマ）
■ 背景：量子リスクは「今から」
量子計算機の進展により、RSAやECCなどの公開鍵暗号は構造的に破られる可能性が指摘されている。
さらに、「Harvest Now, Decrypt Later（今収集し後で解読）」という攻撃モデルにより、長期保存データはすでにリスクに晒されている。
金融庁も2024年11月の報告書において、金融機関に対し早期かつ計画的なPQC対応を要請している。
■ サービス概要：PQC移行を「意思決定プロセス」として提供
本サービスは、以下の5ステップで構成される。
- 現状分析（暗号資産の可視化）
- 優先順位付け
- リスク評価
- 推奨策の策定
- レポート作成
特徴：
- クリプト・インベントリによる網羅的把握
- 影響度ベースの優先順位設計
- 段階移行（PoC → 展開）
- 経営判断に直結するレポーティング
■ ENIQMA（エニクマ）：量子時代の実証・運用基盤
ENIQMA Demo WebUI
同時公開された「ENIQMA」は、PQC移行を実環境で検証・運用可能とする基盤である。
主な機能：
- PQCと従来暗号のハイブリッドTLS
- API／IoT対応通信
- 暗号資産の可視化・監査
- 移行ロードマップ設計支援
設計思想：
- 暗号方式を固定しない（クリプト・アジリティ）
- 段階移行前提のアーキテクチャ
- PoCから本番まで一貫対応
■ 独自ハイブリッド暗号：現実解としての戦略
完全移行が非現実的である現状に対し、量子総研は以下を採用する。
- 従来暗号 × PQC の併用
- TLSレイヤーでの段階導入
- 既存システムとの互換性確保
これにより、移行リスクとコストを抑えつつ、耐量子性を確保する。
■ 対象領域
- 金融機関（規制対応）
- 社会基盤事業者
- 政府・防衛関連
- 長期機密データ保有企業
■ 今後の展開
- 大規模PoCの推進
- クラウド基盤での展開
- 国際標準（NIST等）との整合強化
- 業界横断的な移行モデルの確立
■企業概要
株式会社量子総合研究所（旧：株式会社DeepTeLL）
所在地：【本社】〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階
【量子技術研究本部】〒125-8585 東京都葛飾区新宿6-3-1
事業内容：量子技術、AI技術、暗号技術、セキュリティ戦略支援
創業者：代表取締役CEO 谷前太喜 ／ 取締役COO 杉本迅
URL：https://qiri.co.jp/
■本件に関する問い合わせ先
量子総合研究所 取締役COO 杉本迅
Email：j.sugimoto@qiri.co.jp
TEL：070-1734-7502