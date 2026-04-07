量子総研、耐量子暗号（PQC）移行サービスを発表 - 独自ハイブリッド暗号と実証基盤「ENIQMA（エニクマ）」を同時公開

株式会社量子総合研究所ENIQMA（エニクマ）

■ 背景：量子リスクは「今から」

量子計算機の進展により、RSAやECCなどの公開鍵暗号は構造的に破られる可能性が指摘されている。

さらに、「Harvest Now, Decrypt Later（今収集し後で解読）」という攻撃モデルにより、長期保存データはすでにリスクに晒されている。

金融庁も2024年11月の報告書において、金融機関に対し早期かつ計画的なPQC対応を要請している。

■ サービス概要：PQC移行を「意思決定プロセス」として提供

本サービスは、以下の5ステップで構成される。

- 現状分析（暗号資産の可視化）- 優先順位付け- リスク評価- 推奨策の策定- レポート作成

特徴：

- クリプト・インベントリによる網羅的把握- 影響度ベースの優先順位設計- 段階移行（PoC → 展開）- 経営判断に直結するレポーティング

■ ENIQMA（エニクマ）：量子時代の実証・運用基盤

ENIQMA Demo WebUI

同時公開された「ENIQMA」は、PQC移行を実環境で検証・運用可能とする基盤である。

主な機能：

- PQCと従来暗号のハイブリッドTLS- API／IoT対応通信- 暗号資産の可視化・監査- 移行ロードマップ設計支援

設計思想：

- 暗号方式を固定しない（クリプト・アジリティ）- 段階移行前提のアーキテクチャ- PoCから本番まで一貫対応

■ 独自ハイブリッド暗号：現実解としての戦略

完全移行が非現実的である現状に対し、量子総研は以下を採用する。

- 従来暗号 × PQC の併用- TLSレイヤーでの段階導入- 既存システムとの互換性確保

これにより、移行リスクとコストを抑えつつ、耐量子性を確保する。

■ 対象領域

- 金融機関（規制対応）- 社会基盤事業者- 政府・防衛関連- 長期機密データ保有企業

■ 今後の展開

- 大規模PoCの推進- クラウド基盤での展開- 国際標準（NIST等）との整合強化- 業界横断的な移行モデルの確立

■企業概要

株式会社量子総合研究所（旧：株式会社DeepTeLL）

所在地：【本社】〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

【量子技術研究本部】〒125-8585 東京都葛飾区新宿6-3-1

事業内容：量子技術、AI技術、暗号技術、セキュリティ戦略支援

創業者：代表取締役CEO 谷前太喜 ／ 取締役COO 杉本迅

URL：https://qiri.co.jp/

■本件に関する問い合わせ先

量子総合研究所 取締役COO 杉本迅

Email：j.sugimoto@qiri.co.jp

TEL：070-1734-7502