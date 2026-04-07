2026年4月、北九州に住宅型有料老人ホーム「由縁」とカフェ「JINGU COFFEE」オープン

◆住宅型有料老人ホーム由縁

株式会社徳力

北九州に2026年4月オープンの「由縁」は、高品質な介護・看護サービスを基盤に、“旅館”のような上質でやすらぎのある空間を志向し、自然、食事、そして“心”を大切にした住宅型有料老人ホームです。

私たちは、介護度が高い方であっても、上質な空間と丁寧な関わりのなかで、その人らしさや尊厳、心の豊かさが守られる場所があるべきだと考えています。「由縁」は、そうした想いをかたちにし、これからの高齢者住宅のあり方に新たな価値を提案してまいります。

◆JINGU COFFEE

由縁 外観1由縁 外観2由縁 内観1由縁 内観2由縁 景観

2026年4月10日にオープンする「JINGU COFFEE」は、「由縁」1階に併設されるカフェです。

神社に隣接し、自然に包まれた静かな環境のなかで、不思議と心が落ち着く、穏やかなひとときをお過ごしいただけます。

住まいとカフェが一体となることで、入居者様のご家族はもちろん、地域の方々にも気軽にお立ち寄りいただける、ひらかれた空間を目指しています。

また、北九州の人気店「木輪」さんによるアップルパイやコーヒーサンドなどもご用意し、高品質なコーヒーとともにお楽しみいただける時間をお届けします。

◆「由縁」の特長

JINGU COFFEE 外観1JINGU COFFEE 外観2JINGU COFFEE 内観JINGU COFFEE コーヒーパックJINGU COFFEE × パンの「木輪」アップルパイ1．全30室・バルコニー付きの居室

居室は全30室すべて個室で、バルコニーを備えています。各居室には、エアコン、カーテン、照明器具、洗面台、トイレ、緊急通報装置などを設置。ご自宅で使い慣れた家具や愛着のある品も持ち込みやすい、シンプルで自由度の高い居室設計です。

2．24時間常駐体制による安心

24時間スタッフが常駐し、1日1回以上の対面による状況把握をはじめ、夜間見回り、生活相談、緊急時対応などを通じて、日々の暮らしを見守ります。

また日中は、介護福祉士、看護師、理学療法士、柔道整復師などの専門職が連携し、安心してお過ごしいただける生活を支援いたします。

3．食堂・機能訓練室・特浴設備まで備えた充実の共用空間

共用部には、2階・3階に食堂、浴室、1階に機能訓練室、相談室等を整備しています。浴室は、個人浴槽3室と特殊浴槽1室（マリンコートリモ）を備え、安心・安全な入浴環境を整えています。機能訓練室では、セラピストによる専門的なリハビリテーションの提供を準備しております。

4．“健康と美味しさ”を両立した食事

お食事は、日本料理マイスター・北九州技の達人である料理長が手がけます。日々の楽しみである食事の時間を大切にし、健康と美味しさの両立を目指したメニューを通じて、ご入居者様の暮らしに彩りを添えます。

さらに、重度の方にもお食事の時間そのものを楽しんでいただけるよう、目で見て楽しめる彩りや盛り付け、季節を感じられる献立など、一人ひとりの状態に寄り添ったきめ細かな工夫を重ねています。

5．自然に包まれた立地

施設は、皿倉山と足立山を望む丘の上に佇み、窓の外には木々のざわめきや鳥のさえずりが広がる、自然豊かな環境にあります。私たちは、派手さではなく、ゆっくりと深呼吸できるような日常を大切にし、ご入居者様お一人おひとりが、自分らしさを大切にしながら穏やかに過ごせる時間を育んでまいります。

6. 世代間交流が育む、あたたかな暮らし

隣接する敷地内には、歴史ある神社をはじめ、幼稚園、保育園、学童などの施設があり、子どもから高齢者まで多様な世代が身近に行き交う環境が広がっています。

「由縁」では、こうした環境を生かし、世代を超えた自然な交流を通じて、共に感性に働きかけあえる場所づくりを目指してまいります。

◆想い

由縁 食堂通常食ソフト食

「由縁」は、介護や看護の安心を土台としながら、そこで過ごす一日一日が少しでも豊かで、心やすらぐものとなるように、との想いから生まれた住まいです。

介護度が高い方にも、旅館のような設えや食事、自然や季節を感じられる景観を通じて、日々の暮らしのなかに楽しみや安らぎを感じていただける空間を目指しています。

また、JINGU COFFEEを併設することで、入居者様のご家族や地域の皆さまにも自然にお立ち寄りいただける、ひらかれた場を育んでまいります。

この場所から、新たなご縁がゆるやかに結ばれ、温かなつながりが広がっていくことを願っています。

施設概要

■由縁

・開設 ：2026年4月1日

・事業内容 ：住宅型有料老人ホーム

・所在地 ：福岡県北九州市小倉南区徳力五丁目14番1号

・対象介護度 ：要介護２～要介護５

・ホームページ：https://www.yuen-tokuriki.com/

・Instagram ：https://www.instagram.com/yuen._official/

※下記「問い合わせ先」、あるいはホームページの「入居相談」よりお気軽にご相談ください。

※詳細についてはホームページをご確認ください。

■JINGU COFFEE

・オープン ：2026年4月10日

・事業内容 ：カフェ

・所在地 ：福岡県北九州市小倉南区徳力五丁目14番1号 「由縁」1F

・ホームページ：https://www.yuen-tokuriki.com/jingu-coffee

・Instagram ：https://www.instagram.com/jingu_coffee/

※メニューについてはホームページをご確認ください。

■問い合わせ先

・法人名 ：株式会社徳力

・所在地 ：福岡県北九州市小倉南区徳力五丁目10番8号

・TEL ：0120-624-550

・E-mail ：yuen.official@tokurikico.com