4月12日は『ブタメンの日』！遊んで！食べて！ブタメンがもっと好きになる体験型イベントを開催！

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー（本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志）は、4月12日『ブタメンの日』に、「ブタメン」を通してワクワク体験をお届けするため、『ブタメンの日』記念イベントを開催します。

子ども世代には楽しさを、大人世代には懐かしさと新たな発見体験を！『ブタメンの日』ならではの特別イベントをお楽しみください。

●奈良県「大和八木駅」周辺の飲食店とコラボ！ブタメンの“大人な”楽しみ方を新発見！

具がないシンプルさゆえに、身近な食材をほんの少しプラスするだけで、もっと楽しく食べられるユニークな商品「ブタメン」。

そんな「ブタメン」の魅力を新発見できるコラボ企画を2026年4月11日（土）・4月12日（日）限定で、奈良県「大和八木駅」周辺の飲食店5店舗にて実施します。

懐かしの「ブタメン」とお酒のマリアージュや各店で「ブタメン」を使用したアレンジメニューをお楽しみいただけます。

【コラボ実施概要】

実施期間：2026年4月11日（土）・4月12日（日）

内 容：「ブタメンの日」コラボイベント（店舗により異なります）

実施店舗：

［1］日本酒バー 和（奈良県橿原市八木町1丁目9-9）

［2］遊家 come・on（奈良県橿原市内膳町4丁目3-17）

［3］旬菜中華バル ミツカン（奈良県橿原市内膳町4丁目4-5かとうビル）

［4］葡萄酒畑でつかまえて（奈良県橿原市八木町1丁目538-6-2F

［5］家庭的料理居酒屋 しろとくろ（奈良県橿原市内膳町１丁目3-7侑紀ビル2F

●京福電鉄嵐山線 嵐電「帷子ノ辻駅」直結の駄菓子屋「映菓座」でコラボイベント開催！

京福電鉄直営の駄菓子屋「映菓座（えいがざ）」。昭和レトロな昔懐かしい映画の雰囲気を演出した店内には、駄菓子やオモチャだけでなく射的や輪投げといった、思わず童心に帰ってしまいそうな遊びがたくさん詰まっています。

そんな駄菓子、おかし、おもちゃがいっぱいのお店「映菓座」内にて、ブタメン食べ放題イベントを開催します！店内でブタメンをお買い求めいただき、その場でお召し上がりいただく場合には、合計10個までおかわり無料です！

【コラボ実施概要】

会 場：映菓座（京都府京都市右京区太秦帷子ノ辻町30-3 ランデンプラザ帷子2F）

実施期間：2026年4月12日（日）

営業時間：11:00～18:00

内 容：ブタメン食べ放題イベント

※店内で購入し、その場でお召し上がりになる場合に合計10個までおかわり無料

※商品がなくなり次第終了となります。

※イベント内容は予告なく中止、変更となる場合があります。

●遊んで！食べて！ブタメンを楽しめるコラボイベントで三重県を満喫！

三重県志摩市に位置する「志摩グリーンアドベンチャー」は、満天の星・英虞湾の眺望・美しい夕日・整備された芝などの非日常空間で宿泊ができる“グランピングフィールド”と、大自然を満喫しながら身体を動かして遊ぶことができる“アトラクションフィールド”からなるアクティビティリゾート施設です。

この度、三重県の大自然を楽しめる「志摩グリーンアドベンチャー」と、1997年の発売以来、コバラ満たしにちょうどいいサイズで愛されている三重県発のミニカップラーメン「ブタメン」との初コラボが実現！4月12日『ブタメンの日』と4月18日『三重県民の日』を含む4日間にて、コラボイベントを開催します。

【コラボ実施概要】

会 場：志摩グリーンアドベンチャー（三重県志摩市浜島町迫子1614-1）

開催期間：2026年4月11日（土）・12日（日）、4月18日（土）・19日（日）

内 容：１.ブタメンをどれだけ高く積み上げられるか!?「ぐらぐらブタメンタワー」イベント実施

※小学生以下のお子さま限定。無料（フィールドパス提示をお願いします）

２.ブタメン食べ放題イベント実施

※無料（フィールドパス提示をお願いします）

３.志摩グリーンアドベンチャーのグランピング宿泊者には「ブタメン」をプレゼント

４.三重県民必見！三重県誕生150周年記念でお得に楽しむ特別割引

※イベント内容は予告なく変更となる場合があります。詳しくは「志摩グリーンアドベンチャー」公式HPをご確

認ください。

志摩グリーンアドベンチャー公式HP https://golf-resort.kintetsu-re.co.jp/shima-greenadventure/

■4月12日は『ブタメンの日』！

気分やシーンに合わせて味を選べる「ブタメン」。実は、ミニカップラーメンの「ベビースター当りら～めん」のしょうゆ味、カレー味に次ぐ3番目の味として1993年に誕生。ミニカップラーメンの商品ラインナップを充実させるために、当時流行していた“豚骨ラーメン”を新フレーバーとして選定し、インパクトのあるネーミングと親しみやすいパッケージにするため、“とんこつ＝ブタ”ということから、わかりやすくてインパクトのある「ブタメン」という商品名になりました。この「ブタメン」のネーミングに合うブタのイラストを、企画担当のおやつカンパニー社員が考案して誕生したのが、ブタメンキャラクターの「ブタメンくん」です。3番目の味として登場したとんこつ味でしたが、最も人気の商品となり、「ブタメン」シリーズとして、パッケージに描かれた「ブタメンくん」とともに、おやつカンパニーミニカップラーメンの顔となったのです。

そして、1993年の発売当時からパッケージに登場していたブタのキャラクターには実は名前がずーっとありませんでした。このミニカップラーメン「ブタメン」とともにして愛されてきたブタのキャラクターの名前を決めるべく、2021年4月投票キャンペーンを開催。多数のご応募をいただき、4月12日、長年名前の無かった「ブタメン」のキャラクターは「ブタメンくん」と名付けられたのです。そしてこの名前が発表された日・4月12日を『ブタメンの日』として制定。「ブタメン」はこれからも、ブタメンらしくゆる～い世界観でみんなにワクワクをお届けしていきます。

■駄菓子と侮るなかれ！ブタメンを使ったアレンジレシピで“おやつ時間”を楽しもう！

とんこつ味・しょうゆ味・タン塩味・カレー味の4種類から選べる「ブタメン」は、具がないシンプルさゆえに、身近な食材をほんの少しプラスするだけで、もっと楽しく食べられるユニークな商品。そんな簡単で美味しい「ブタメン」のちょい足しアレンジレシピを、特設サイト「ブタメンパラダイス」で多数紹介中！どのアレンジレシピも、マネしたくなる・シェアしたくなること間違いなし！他にも、お湯を注いで待つ時間までも楽しめるゲームコンテンツなど、ついつい誰かに話したくなるブタメンのネタが大集結したブタメンの特設サイト「ブタメンパラダイス」。さぁ、キミの自由な発想で「ブタメン」をもっともっと楽しんじゃおう！！

さらに、ブタメンをもっと楽しめるプレゼントキャンペーンも実施中！

詳しくはキャンペーンページをチェック!!

詳細を見る :https://www.oyatsu.co.jp/campaign/butamen_kettle/ブタメンパラダイス :https://butamen.jp/