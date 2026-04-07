【開催レポート】新社屋竣工記念講演会を開催

カクゴ株式会社新社屋の外観

カクゴ株式会社（本社：愛知県高浜市）は、製造業の中小企業に対し、人財・建物・現場など様々な切り口で「仕組み化」を中心とした経営改善支援を行っています。

このたび、新社屋の竣工を記念し、講演会および懇親会をホールディングス全体で開催いたしました。

本講演会では、脳神経外科医の加藤庸子先生をお招きし、「神メンタルの作り方」をテーマにご講演いただきました。

また、社屋見学会では、企業における「働き方」と「場（オフィス・工場）」をどのように連動させ、実行しているかをご説明いたしました。

近年、DXの推進や組織体制の変化により、企業の働き方は大きく変わりつつあります。

一方で、その変化に対して「場」や「個人の状態」が追いついていないケースが多く見られます。

例えば、

・フリーアドレスを導入したものの、実質的には固定席化してしまう

・部署間連携が求められているが、物理的に分断されている

・制度や仕組みは整っているが、現場で機能していない

・個人のコンディションが整わず、本来のパフォーマンスが発揮されていない

こうした「働き方」「場」「個人の想い」などの複数の“ズレ”が重なることで、組織の停滞や非効率が生まれていると私たちは考えています。

働き方を変えても、場や人が追いつかなければ、組織は動きません。

仕組みと実体が噛み合い、社員の意識が揃ったときに、初めて変革は機能すると考えています。

■ カクゴの実践｜新社屋は“働き方から設計する”

当社においても、旧社屋では同様の課題を抱えていました。

部署ごとに分かれた設計の中で、横断的にサービスを提供する体制へと変化した結果、

相談や連携がしづらくなり、無理に1フロアへ集約することでスペース不足も生じていました。

「働き方は変わっているのに、場が追いついていない」

このズレが、組織の動きに制約を与えていました。

そこで今回の新社屋では、「働き方に合わせて場を設計する」という考え方を軸に再設計を行いました。

・フリーアドレスの導入と、それを機能させるための運用設計

・チーム横断のコミュニケーションを促進するレイアウト

・打合せ・集中・休憩といった目的ごとの空間設計

単なる設備更新ではなく、「働き方が変わること」を前提とした設計としています。

打合せが自然と生まれる様子チームを横断した打合せの様子

■ 実際の変化｜“仕組み”ではなく“運用”で機能する環境へ

新社屋では、フリーアドレスをはじめとした新しい働き方が、実際に機能しています。

見学いただいた方からは、

「フリーアドレスがうまくいっている理由が腹落ちした」

「本当に機能している会社があることに驚いた」

といった声をいただきました。

また、当社では清掃も含めた環境維持を社員自身が行っており、日常の運用そのものが組織文化として根付いています。

社員のホスピタリティについても評価をいただく場面があり、ただきれいな新しい社屋ができたわけではなく、“人の動きや意識”まで含めて機能している様子を感じていただきました。

新社屋での普段の業務の様子見学会の様子

講演会と懇親会について

■ 講演会｜意思決定を支える“メンタル”とは



本講演会では、脳神経外科医の加藤庸子先生をお招きし、「神メンタルの作り方」をテーマにご講演いただきました。

加藤先生は、脳という極めて繊細な領域において、重大な後遺症のリスクと向き合いながら意思決定と手術を行う、国内有数の執刀実績を持つ医師です。

また、当社代表の手術も担当いただき、グループ全体にとって重要な存在でもあります。

講演では、

・極限状態における意思決定の考え方

・責任を伴う判断を支えるメンタルの在り方

・環境と脳の関係性

などについて、実践的な視点からお話しいただきました。

経営者をはじめ、日々意思決定を求められる立場の方にとって、非常に示唆に富む内容となりました。

ご講演中の加藤庸子先生講演後の質疑応答の様子■ 懇親会｜企業と企業がつながる“場”としての価値

当日は、取引銀行の理事長をはじめ、多くの企業経営者の方々にご参加いただき、

総勢約40名が集まる会となりました。

懇親会では、企業同士の交流が自然と生まれ、新たな関係性の構築につながる場となりました。

運営はホールディングスの社員が主体となって行い、料理についてもグループ会社の株式会社ケアマネージメントの食事部門が担当するなど、グループ全体で場をつくり上げました。

この取り組みを通じて、当社が地域の製造業をつなぐハブとして機能していく可能性も感じています。

ご来賓の碧海信用金庫 理事長 深谷誠様ご来賓の碧海信用金庫 常務理事 長澤洋一様カクゴ株式会社 代表取締役 神谷の挨拶ご歓談の様子ご歓談の様子食事を担当した株式会社ケアマネージメントの社員■ 今後の展開

今後も当社では、新社屋を活用した講演会や見学会を継続的に開催し、地域の製造業中小企業様へ有益な発信をするとともに、仕組み化の重要性を伝えてまいります。

また、自社での実践をもとに、オフィス・工場の環境改善および組織づくりの支援へと展開していく予定です。

社屋見学のご案内



当社では、新社屋の見学および今回の取り組みにご興味のある方に向けて、見学機会を提供しております。

働き方と空間がどのように連動しているのか、実際の運用や現場の雰囲気を体感いただけます。

ご関心のある方は、以下よりご覧ください。

社屋見学お申し込みフォーム(https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=SZsz_EK9uE6h_g3Kjc8zKnQlw-fwQZhPjHQTD8mhOs1UMElDVkdGMFdQRjZRMFJFRFpVOFBXWTI3WC4u)

■ 会社概要

社名：カクゴ株式会社

本社所在地：愛知県高浜市芳川町一丁目3番地11

代表取締役：神谷義昌

事業内容：製造業の中小企業への人財・建物・現場など様々な切り口で『仕組み化』を中心とした支援

設立：昭和45年（1970年）1月

ホームページ(https://www.kakugo.co.jp/)