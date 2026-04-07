ＳＯＭＰＯ×女子サッカー共創企画「ＯＵＲ ＳＴＯＲＩＥＳプロジェクト～あなたの声を、私たちみんなの物語に～」がInternet Media Awardsの「U30′s VIEW」を受賞

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社（グループＣＥＯ取締役代表執行役社長：奥村 幹夫）が推進するプロジェクト「ＯＵＲ ＳＴＯＲＩＥＳ」が、一般社団法人インターネットメディア協会（JIMA）が主催するInternet Media Awardsの「U30's VIEW」を受賞しました。

１．「Internet Media Awards」および「U30's VIEW」について

「Internet Media Awards」は、信頼性のある情報をわかりやすく正確に伝え、社会をより良い方向に導いた作品や活動、そして情報伝達の質の高さを追求し、革新に挑戦するメディア事業者や関係者を表彰する賞です。その中で「U30's VIEW」は、次世代を牽引する３０歳未満の選考委員（起業家、アーティスト、研究者など）が、自身の感性で選んだオンラインコンテンツの中から、優れた作品や活動を表彰するものです。

※公式サイト：https://jima.media/ima2026/

２．受賞内容

「ＯＵＲ ＳＴＯＲＩＥＳ」は、２０２５年３月にスタートし、女性アスリートが自分らしくスポーツに取り組める環境づくりを目指して活動しています。これまでに、藤枝順心高校（静岡県）のサッカー部の選手たちから寄せられた「白いユニフォームは下着が透けるのが気になる・生理のときに困る」という切実な声を受け、ハーフパンツを紺色にした新ユニフォームの開発に取り組んできました。

若者世代のリアルな“声”を起点としながら、多くの人々を巻き込み、社会の当たり前を問い直して変化を生み出した点が、「U30's VIEW」の選考委員から高く評価されました。

※プロジェクトの詳細はこちら：https://sports.sompo-hd.com/ourstories

＜選考委員コメント＞

いまだにジェンダーギャップの大きい日本において、とりわけ若い世代の女性から、日常で覚える違和感、不快、理不尽を率直に、具体的に語ってもらうことに成功している。そのフレーム作りの適切さを評価した。

女子更衣室の不足、白いユニフォームの一般化、メディアにおける男子スポーツと女子スポーツとの扱いの差、進路の不公平など、いずれも、これからの世界を生きていく若い世代のために、ぜひとも改善されなければならない課題であり、これらを通じて、視聴者は、社会の構造的な差別を改めて意識化させられる。インタビューに答える選手達たちが、サッカーというスポーツを通して何を得ているのかを喜びとともに語っている点も良かった。

（平野啓一郎／小説家）

３．今後について

ＳＯＭＰＯグループは、“安心・安全・健康”であふれる未来の実現に向け、今後もスポーツを通じて多様なステークホルダーとつながりながら、あらゆる社会価値の創出に取り組んでいきます。

以上