インゲージ、YOUTRUST「春からユートラストキャンペーン」に参画。AI時代のエンジニア生存戦略を考える特別研修を5/20に開催

株式会社インゲージ

コミュニケーションプラットフォーム「Re:lation（リレーション）」を提供する株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：和田 哲也、以下インゲージ）は、株式会社YOUTRUST（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩崎 由夏）が企画する「春からユートラストキャンペーン」に参画し、「AI×エンジニア すごい研修～AI時代のエンジニア生存戦略」を開催することをお知らせいたします。

また、同社の企画「#ユートラストはじめました」にも協力し、新年度のキャリア支援を推進してまいります。

◆「春からユートラストキャンペーン」について

日本のモメンタムを上げることを掲げる仕事専用SNS「YOUTRUST」が、新年度の新たな挑戦を応援する特別企画として、「春からユートラストキャンペーン」を公開しました。中途・副業の募集から、本イベントのようなワークショップまで、ビジネスパーソンの新しい可能性を広げる様々な機会が提供されます。

今回、インゲージも当企画に参加し、「AI×エンジニア すごい研修～AI時代のエンジニア生存戦略」を2026年5月20日（水）に開催いたします。

＜イベントの目的＞

現在、生成AIやAIエージェントの急速な普及により、エンジニアの間では「将来的に仕事がなくなるのではないか」という不安が広がっています。一方で、AIを武器として活用し、プロダクト開発を劇的に加速させているエンジニアも増えており、技術への向き合い方がキャリアの分かれ道となっています。

インゲージは、Rubyの創始者であるまつもとゆきひろ氏を技術顧問に迎え、エンジニアが主役となる開発文化を築いてきました。6,000社以上のビジネスを支えるプロダクト開発の現場から、AI時代を生き抜くための具体的な知見を共有し、同じ悩みを持つエンジニア同士が繋がる場を提供したいと考え、本企画への参画を決定いたしました。

＜開催概要＞

本イベントでは、インゲージの開発チームが登壇し、「AIに代替されないスキルとは何か」「これからのキャリア設計」をテーマに、参加者の皆様と正解のない問いに向き合い、同じ悩みを持つエンジニア同士が繋がれる場を目指します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/293_1_ca78ed3459af6d030bbfee64c6aad552.jpg?v=202604070251 ]

＜当日のタイムテーブル＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/293_2_d2cd18166842ca312581a6bfbe0fbb3e.jpg?v=202604070251 ]

※タイムテーブルは当日の進行により前後する場合がございますので、予めご了承ください。

◆「#ユートラストはじめました」について

2026年4月6日（月）より、東京メトロ表参道駅構内にて展開される「#ユートラストはじめました」の大型広告に、インゲージの社員が登場いたします。新年度、新たな挑戦を始める全てのビジネスパーソンを応援します。

＜概要＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/293_3_5f0d6ef23b5fca93ab4cd741d84dfe3e.jpg?v=202604070251 ]

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

■株式会社YOUTRUSTについて

所在地：東京都渋谷区神宮前5丁目52番2号 青山オーバルビル9階

代表者：代表取締役社長 岩崎 由夏

事業内容：プロフェッショナルネットワーク「YOUTRUST」の開発・運営

コーポレートサイト：https://youtrust.co.jp/

■株式会社インゲージについて

所在地：大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者：代表取締役社長 和田 哲也

事業内容：クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト： https://ingage.co.jp

■本リリースに関するお問い合わせ先

担当者：株式会社インゲージ 広報担当 西澤

TEL：050-3116-8373

E-mail：pr@ingage.jp