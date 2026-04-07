【JOSHU RYDEEN】有限会社清田工業（群馬県太田市）とパートナーシップ契約締結

有限会社ジェイ・スピリット有限会社清田工業とJOSHU RYDEENは、地域のスポーツ振興および地域産業の発展を目的としたパートナーシップ契約を締結しました。

3人制女子プロバスケットボールチーム「JOSHU RYDEEN（上州ライディーン）」は、このたび有限会社清田工業（群馬県太田市、代表取締役 清田 公志）と、地域のスポーツ振興および地域活性化の推進に向けたパートナーシップ契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

本パートナーシップ契約を通じて、スポーツを通じた地域活性化、青少年の健全育成、地域イベントへの参加・協力など、地域社会への貢献活動を連携して行ってまいります。

有限会社清田工業は、金属線材加工を中心に自動車部品製造などを手掛け、地域のものづくり産業を支えてきた企業です。地域に根ざした企業と、スポーツの力で地域を元気にすることを目指すスポーツチームが連携することで、地域に新たな価値を生み出していきたいという想いから、このたびパートナーシップ契約の締結に至りました。

JOSHU RYDEENは、群馬県太田市を拠点に東毛地区全域で活動する3人制女子プロバスケットボールチームとして、スポーツの力で地域に貢献し、多くの方々に応援していただけるクラブを目指してまいります。

本パートナーシップを機に、有限会社清田工業と共に、地域に根ざした活動を一層推進してまいります。

■有限会社清田工業 代表取締役 清田 公志 コメント

このたび、JOSHU RYDEENとパートナーシップ契約を締結することとなり、大変嬉しく思っております。

当社は地域に根ざした企業として、これまで地域産業を支えてまいりました。スポーツを通じて地域を盛り上げ、地域に貢献する活動に取り組まれているJOSHU RYDEENの理念に共感し、今回のパートナーシップに至りました。

今後は、ものづくり産業における人材不足の解消、スポーツ振興や地域活性化、次世代育成など、さまざまな取り組みを通じて地域社会に貢献していきたいと考えております。

JOSHU RYDEENの今後のご活躍を心より応援しております。

■JOSHU RYDEEN 代表 松原 貴弘 コメント

このたび、有限会社清田工業とパートナーシップ契約を締結させていただきました。

地域のものづくり企業として長年地域を支えてこられた清田工業と連携できることは、クラブにとって大きな力となります。

本パートナーシップを通じて、スポーツの力で地域を元気にし、子どもたちに夢や目標を与えられるような活動を共に行ってまいります。

今後ともご支援・ご声援のほど、よろしくお願い申し上げます。

■有限会社清田工業 会社概要

会社名：有限会社清田工業

所在地：群馬県太田市内ケ島町1025番地1

代表者：代表取締役 清田 公志

事業内容：自動車部品製造、金属線材加工、アッセンブリー加工 等

URL：https://ukkiyota.jp/

■JOSHU RYDEEN（上州ライディーン）について

JOSHU RYDEEN（上州ライディーン）は、群馬県太田市を拠点に東毛地区（太田市・伊勢崎市・桐生市・館林市・みどり市・邑楽郡）で活動する、3人制女子プロバスケットボールチームです。

「スポーツの力で“日本一”地域に貢献し、その価値を社会全体に届ける」という理念のもと、競技活動だけでなく、地域貢献活動、バスケットボール教室、イベント参加など、地域に密着した活動を行っています。

■本件に関するお問い合わせ先

JOSHU RYDEEN 事務局

（運営：Nippon Challengers）

代表：松原 貴弘

Email：info@nipponchallengers.jp