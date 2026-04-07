ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社（グループＣＥＯ取締役代表執行役社長：奥村 幹夫）および損害保険ジャパン株式会社（代表取締役社長：石川 耕治、以下「損保ジャパン」）は、損保ジャパン名古屋ビルの改修工事実施に伴い、２０２６年６月３０日をもちまして「損保ジャパン人形劇場ひまわりホール」の運営を終了させていただくこととなりましたので、お知らせいたします。

１９８９年の開館以来、長きにわたり活動を継続できましたことは、共同で運営にご尽力いただきました特定非営利活動法人愛知人形劇センター様、ご来場いただきましたお客さま、そして活動を支えてくださった関係者の皆さまのご支援の賜物であり、心より厚く御礼申し上げます。

本件は、１９８９年に竣工した損保ジャパン名古屋ビルの安全性の確保および機能性の向上を目的としたリノベーションを行うにあたり、決定したものです。改修後のビル１階には、新たに多目的イベントスペースを設置する予定です。

【施設概要】

(１) 名称 ：損保ジャパン人形劇場ひまわりホール

(２) 所在地：愛知県名古屋市中区丸の内３-２２-２１ 損保ジャパン名古屋ビル１９Ｆ

(３) 開館 ：１９８９年

(４) 客席数：９６席



以上