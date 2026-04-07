【SNS支援】最短30秒でミスマッチを解消。株式会社pamxy、自社に最適なパートナーを導き出す『SNS運用代行・会社選びの「正解」判定シート』を無料公開

株式会社pamxy

SNSマーケティング支援を展開する株式会社pamxy（本社：東京都港区、代表取締役：西江 健司）は、企業のパートナー選定におけるミスマッチを解消し、投資対効果（ROI）を最大化させるための実戦資料『SNS運用代行・会社選びの「正解」判定シート』を本日公開いたしました。

本資料は、累計登録者250万人超の運用実績に基づき、「予算」「目的」「リソース」の3軸から自社に最適な支援の形を最短30秒で特定できる診断ツールです。

本日公開の解説記事と併せて活用することで、迷いのないパートナー選定と、ビジネス成長に直結するSNS投資を強力に支援します。

◼︎公開の背景：「安さ」や「丸投げ」が招くSNS運用の失敗を防ぐ

現在、多くの企業がSNS運用代行を検討していますが、「予算だけで選んで戦略がない（売上に繋がらない）」 、あるいは「丸投げしすぎて自社にノウハウが残らない」 といったミスマッチが投資対効果（ROI）を著しく低下させています。

累計登録者250万人超の運用実績を持つ株式会社pamxyでは 、こうした「型」選びの失敗を未然に防ぐため、企業の予算・リソース状況・目的に合わせた最適なパートナー像を特定する『SNS運用代行・会社選びの「正解」判定シート』を制作いたしました。

【無料提供：SNS運用代行・会社選びの「正解」判定シート】

https://drive.google.com/file/d/1YtO2gHH6X7oTsC4YONDF6uoPdjLRitc1/view?usp=drive_link

◼︎配布資料：『「正解」判定シート』の3つのポイント

本資料は、直感的なフローチャート診断を通じて、自社の現状に即した「正しい発注の形」を提示します。

- 【診断】最短30秒で判明する「フローチャート判定」月額予算（50万円が基準）、戦略立案の要否、社内リソースの有無の3項目をYes/Noで進むだけで、自社が選ぶべき支援の「型」が明確になります。- 【分析】3つのパートナータイプ別のメリット・デメリット解説「総合コンサル型」「運用・分析パートナー型」「フリーランス型」それぞれの特徴や、向いている企業の条件を徹底解説。- 【指針】フェーズに合わせた「一気通貫型」運用のススメ 最初はフル代行で基盤を構築し、徐々に内製化へ移行するなど 、企業の成長フェーズに合わせた戦略的なステップアップの考え方を提示します。

※SNS運用代行おすすめ比較」についてさらに詳しく知りたい方はこちら

資料のベースとなった詳細解説記事では、具体的な会社選定のポイントを網羅しています。

▼解説記事

https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/sns-operation-agency/

https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/sns-marketing-strategy/

◼︎ 今後の配布・連載予定

今後も主要プラットフォームの最新アルゴリズム解析や、実践的なマーケティング手法を継続して発信してまいります。

下記は、SNSの活用方法や外部支援の選び方について検討している企業様にとって、有益な参考資料となる内容となっています。ぜひご参考ください。

▼詳細はこちら

https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/operation-company10/

https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/tiktok/unyoudaikoucost/

◼︎pamxyでは一気通貫のSNS支援を提供

pamxyでは、企業の目的や課題に合わせた最適なSNS運用支援を提供しています。

戦略立案からクリエイティブ制作・投稿管理・分析改善までをワンストップで対応し、ビジネス成果（売上・採用）に直結するアカウント運営を支援します。

- 自社運用だけでは成果に限界を感じている- 投稿はしているが、その後のデータ分析やPDCAが回らない- 「バズ」だけでなく、継続的に売上を生む体制を作りたい

そんな企業の方は、ぜひpamxyの支援内容をご確認ください。

SNS運用代行サービスはこちら :https://pamxy.co.jp/

◼︎株式会社pamxyについて

会社名：株式会社pamxy

代表者：代表取締役CEO 西江健司

本社所在地：東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

設立日：2019年9月27日

事業内容：IP事業、マーケティング事業、コマース事業

公式HP：https://pamxy.co.jp/

本件に関するお問い合わせは下記メールアドレスまでお寄せください。

メールアドレス：marketing@pamxy.co.jp