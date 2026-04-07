生成AI、″一部の人しか使っていない問題″に終止符. 学習から実務定着まで一気通貫の支援プラットフォームが登場

WHITE株式会社

WHITE株式会社（本社：東京都、代表取締役：横山 隆）は、これまでDX人材育成サービスとして提供してきた「MENTER（メンター）」を、企業,自治体,教育機関向けに生成AIの実務活用を総合的に支援するプラットフォームへ強化リニューアルいたしました。

MENTER（シリーズ製品紹介/一覧ページ）

https://menter.jp/

■生成AI、「導入」の次の壁

生成AIは業務効率を大きく改善できる強力なツールです。しかし、生成AIは魔法ではありません。

多くの企業が生成AIのアカウントを導入したものの、実際に日常業務で活用しているのは一部の社員だけ--という状況に直面しています。

■「導入済み」と「実際に活用されている」の大きな乖離

企業の生成AI導入は進むが、日常的に使いこなしている社員は一部にとどまっていることが以下のグラフからも見て取れます。

参考データ：[1]「ユーザー企業のIT活用実態調査（2025年）」 https://aismiley.co.jp/ai_news/nri-it-2025-ai/ [2] NRC「生成AIデイリートラッキング 2025年6月」 https://www.nrc.co.jp/report/250707.html [3] トランスコスモス「ビジネスシーンにおける生成AI利用実態調査2024」 https://www.transcosmos-cotra.jp/report/generation-ai-usage-survey-2024

しかし、まったく使っていないわけではなく、特に業務上においてはその深さと定着にも着目する必要があり、そこに改善余地が多く残されていると言えます。

参考データ：ビジネスパーソンの業務における生成AI利用率総務省「令和7年版 情報通信白書」 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/nd112220.html

その原因は「ツールの問題」ではなく、何層にも重なる複合的な課題にあると考えています。

IT・AIアレルギーの壁：そもそも「自分には関係ない」「難しそうだから触りたくない」と、生成AIに向き合う意欲自体がない社員が多数を占めています

基礎スキルの壁：フォルダ管理やファイル操作など、ITの基本操作に不安がある社員は、生成AIを使いこなす以前の段階でつまずいています

AI特有の知識の壁：プロンプトの書き方、出力の検証方法、業務への組み込み方など、生成AI特有のリテラシーが不足しています

実務への橋渡しの壁：研修を受けても「自分の業務でどう使えばいいかわからない」という状態が続いています

MENTERは、これらすべての課題に対応するソリューションを一つのプラットフォームに集約しました。

■「MENTER」が提供する6つのソリューション

1. 研修プログラム

ITリテラシーの基礎から生成AIの実務活用まで、段階的な研修を提供。「生成AIとは何か」を理解するだけでなく、実際の業務で使いこなせる状態をゴールとしたプログラム設計です。また、多くの時間をワークショップやアウトプットの時間とし、クイズやコンテスト機能を用いることで、楽しくアッっという間の研修体験を提供します。

2. 学習&実践を統合したクラウドサービス 「MENTER i/o」

旧来提供してきた学習サービスを「MENTER i/o（メンター・アイオー）」としてリニューアルいたしました。マンガ動画による分かりやすい教材で全社員のITスキルを底上げ。スキル診断機能により、組織全体のスキル状況を可視化し、一人ひとりの学習計画に活かせます。また、学習した内容をその場で実践することのできる法人版生成AIを内蔵。業務改善に効くAIレシピを参照しながら実務に役立てることが可能です。

3. AI社員サービス「AISAKU（アイサク）」

プロンプトを書かなくても、すぐに業務改善を始められるAIサービスです。また、AIでの対応が最適でない業務（プログラムや関数で安定的に実行すべきもの）についても適切な手段を提案します。

4. 自社専用のAI社員「AISAKUプラス」

社内ルール、業務フロー、独自データなど、会社ごとの個別事情を反映したAI環境を構築。汎用的なAIツールでは対応しきれない、自社固有の業務課題を解決します。

（上画像はSlack内からAI社員と会話している様子。LINE、ChatWork、Teams等との接続も可能）

5. 伴走支援

AI導入プロジェクトに必要な計画策定・社内推進・効果測定まで、トータルでサポート。「導入して終わり」ではなく、組織全体に定着するまで伴走します。

6. 自治体・教育機関向けパッケージ

自治体や教育機関が抱える固有の課題・制約に合わせた専用パッケージもご用意しています。

■「学ぶだけ」で終わらない。「使える」まで支える。

MENTERの最大の特長は、教育・ツール・支援をバラバラに提供するのではなく、一つのプラットフォームに統合している点です。

「スキルを学ぶ → AIツールを使う → 業務で定着させる」という一連の流れを、ワンストップで実現できます。

■活用イメージ

MENTERのプラットフォーム上では、すでにさまざまな業務改善が実現しています。

データ入力の自動化：手作業で行っていたデータ入力から商品説明文の作成までを、テンプレートで一括生成。

資料作成の効率化：パワーポイントの微調整や体裁整えに費やしていた時間を大幅にカット。本来注力すべき企画・提案の時間を確保。

画像検査の自動化：顕微鏡で撮影した素材写真の検査をAIで自動化。属人的だった品質チェック業務を標準化。

社内問い合わせの削減：社員が自分で調べ、解決できるようになったことで、情シス部門への問い合わせが減少。

なお、すべての業務をAIで解決するのではなく、プログラムやExcel関数で対応すべき業務には適切な手段を提案。「AIが最適な業務」と「従来の自動化が最適な業務」を切り分けて支援する点も、MENTERの特長です。

■ 今後の展開

「手間がかかっているせいで忙しくなってしまい、本来やるべきことに時間を割けない。」

「残業で家族との時間が少なくなっている。」

こういった状況をまずは改善するお手伝いをしたいと考えています。くわえて、日本各地で課題となっている人手不足解消、生産性向上、提供サービスの品質向上に貢献していきたいと考えています。

◻︎WHITE株式会社について

DX人材育成・生成AI活用支援に強い法人向けサービス「MENTER」シリーズ製品を提供する会社です。

MENTERシリーズでは、AI社員の提供、生成AI人材育成（DX人材育成）、業務改善につなげられるITリテラシーをオンライン学習や研修サービスを通じて提供。多くの企業に導入いただいております。

◻︎MENTERシリーズ製品

・MENTER（シリーズ製品紹介/一覧ページ） https://menter.jp/

・AI社員 AISAKU https://menter.jp/service/aisaku

・自社専用生成AI AISAKU+ https://menter.jp/service/aisakuplus

・MENTER i/o 生成AI人材育成 https://menter.jp/service/ai-jinzai

・MENTER i/o DX人材育成 https://menter.jp/service/dx-jinzai

・法人研修 https://menter.jp/training/

・ITスキル診断 https://menter.jp/dx-diagnosis-light

・生成AIリテラシー診断 https://menter.jp/service/ai-literacy-shindan

◻︎会社情報

・本社所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町3-35

・代表者名 ：代表取締役社長 横山 隆

・事業内容 ：ソフトウェアサービス、人材育成、伴走支援、専用AI開発支援

・設立年月日 ：2017年1月5日

・会社HP ：https://wht.co.jp/