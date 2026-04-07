IL LUPINO PRIME、4月15日（水）よりハッピーアワーをリニューアル テラス席でも楽しめる新スタイルへ、限定セットも新登場

株式会社THパートナーズ

株式会社 IL LUPINO JAPAN（代表取締役：橋本忠則、本社：東京都港区）は、ハワイ発の本格イタリアン「IL LUPINO PRIME（イル・ルピーノ・プライム）」にて、2026年4月15日（水）よりハッピーアワーをリニューアルいたします。

これまでご好評いただいていたハッピーアワーが、内容を一新し新たに生まれ変わります。提供時間も従来の15:00～17:00から18:00（L.O.）まで延長し、よりゆったりとお楽しみいただけるようになりました。

また、これまでバーカウンター中心だったハッピーアワーを、ソファ席を備えたテラス席でもご利用可能に拡大（ペット同伴可）。開放感あふれる空間で、シーンに合わせた過ごし方をお楽しみいただけます。

さらに、バーエリアのフードメニューも刷新し、ハッピーアワー限定で肉厚に仕上げたUSDA PRIMEビーフのタリアータや、ランチタイムに人気のハンバーガーをミニサイズで楽しめるスライダーが新登場。軽く一杯からお食事まで幅広くご利用いただけるラインアップとなっております。

加えて、フレンチフライやオリーブ、生ハムとサラミにドリンク2杯が付いた、2名様でご利用いただけるお得なハッピーアワープランも新たにご用意。夕食前のひとときを華やかに彩ります。

これまで以上に使いやすく、これからの季節にはテラス席でのご利用もおすすめのハッピーアワーとしてお楽しみいただけます。

開放的なテラスで過ごす、上質なハッピーアワー

今回のハッピーアワーでは、オーセンティックなバーカウンターに加え、ゆったりとしたソファを備えたテラス席でもお楽しみいただけます。

特にこれからの季節、やわらかな陽光と心地よい風に包まれるテラスは、日常を忘れてリフレッシュできる特等席。ペットの同伴も可能なため、お散歩の合間に愛犬と寄り添いながら、優雅なひとときをお過ごしいただけます。

新たに加わったフードメニューとともに、軽く一杯からお食事まで、シーンに合わせた多彩な楽しみ方をご提案いたします。

洗練されたバーカウンターと開放感あふれるテラス、それぞれ異なる魅力を持つ空間で、これまで以上に自由で上質なハッピーアワーをご堪能ください。

＜ハッピーアワー概要＞

提供時間：15:00～18:00（L.O.）

提供場所：バーカウンター／テラス席（テラス席はペット同伴可）※雨天の場合、バーカウンターのみ

ドリンク：対象商品が通常価格より半額

生ビール、ボトルビール各種、スパークリングワイン赤・白

ハイボール、ジントニック、マティーニ等その他



フード：ハッピーアワー限定のUSDA PRIMEビーフのタリアータや

スライダーのほか、バーエリアメニューもご用意

ハッピーアワープラン：フレンチフライ・オリーブ・生ハム＆サラミ

＋ドリンク2杯 （2名様用）

ハッピーアワーのお席の事前予約は承っておりません。

席の空き状況のお問い合わせは、お電話（03-6804-5661）にて承っております。

ハッピーアワー限定バーバイト 新メニュー ※価格は税込み（サービス料は別途）

USDA PRIMEビーフのタリアータ 150g \8,000

肉本来の旨みを引き出すように焼き上げたUSDA PRIMEビーフを、しっとりとしたタリアータでご提供。なめらかなマッシュポテトと、野菜の旨みが凝縮したカポナータを添えた、満足感のある一皿です。

USDA PRIMEビーフのスライダー 2ピース \2,200

ランチメニューでも人気のハンバーガーを、ハッピーアワー限定でミニサイズにアレンジ。ジューシーなUSDA PRIMEビーフの旨みを、軽やかに楽しめる2ピースセットでご用意しました。

ハッピーアワープラン \4,000（税込）2名様用

プラン内容：フレンチフライ×オリーブ×生ハムとサラミ ドリンク2杯セット

提供開始：2026年4月15日（水）

提供時間：15:00～18:00（L.O.） ※18:00以降は通常価格

提供場所：バーカウンター・エントランス側テラス席（テラス席ペット可）

※写真は単品のガーリックシュリンプを追加しております。

※ 表示価格にサービス料10％を別途頂戴いたします。

※こちらのセットは2名様用です。

※追加でお飲み物をご注文される場合は、ハッピーアワーメニューよりお選びください。

イル・ルピーノ・プライムとは

「イル・ルピーノ・プライム(https://illupinojapan.jp/)」は、ウルフギャング・ズウィナー氏が、息子のピーター・ズウィナー氏と手がける本格イタリアントラットリア&バー(https://illupinojapan.jp/about/)です。ウルフギャングブランドの持つ信頼性や品質を受け継ぎ、ブランドの厳格な基準をクリアし、ウルフギャング氏が実際に認めた食材のみを使用。全ての肉はアメリカより冷凍せずチルドで空輸し、米国農務省（USDA）が認めた、米国内で流通している肉の2%以下に相当する最上級品質の希少なプライムグレードの牛肉のTボーンステーキ等を提供いたします。

メインダイニングテラスUSDA PRIME BEEF T-BONEステーキ"自家製"パッパルデッレ トリュフクリームソース

ハンドメイドのピザやパスタ、シェフ厳選のフレッシュな食材を使用した本格イタリアン(https://illupinojapan.jp/menu/)を始め、フレッシュベルーガキャビア、トリュフ等の高級食材もお楽しみいただけます。バーテンダーによるオリジナルカクテルや豊富なレンジのワインもご用意しています。

ペット同伴可のテラス席(https://illupinojapan.jp/scene/)は四季折々の自然あふれる緑地を眺めながら、優雅な時間をお楽しみいただけます。ランチからディナーまで終日営業をしており、様々なシーンでご利用いただけます。

店舗概要

店舗名：IL LUPINO PRIME／イル・ルピーノ・プライム

住所：〒107-0061 東京都港区北青山3-4-3 ののあおやま2F(https://maps.app.goo.gl/G6GK9iGqX2h5vimbA)

電話番号：03-6804-5661

営業時間：11:30～23:30（22:30 L.O.）

*終日営業を行っており、グランドメニューをご注文いただけます。

ランチタイムはランチメニューもあり。

アクセス：東京メトロ千代田線・銀座線・半蔵門線「表参道」駅 A3出口より徒歩5分

開業日：2022年7月1日（金）

席数：142席（店内82席（個室8～20名）／バーカウンター10席／テラス50席）

定休日：なし

HP： https://illupinojapan.jp/(https://illupinojapan.jp/)

Instagram： https://www.instagram.com/illupinoprime_tokyo/

ご予約：https://www.tablecheck.com/shops/il-lupino-prime/reserve