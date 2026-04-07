AtCoder株式会社主催のコンテスト「第三回マスターズ選手権」に協賛

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、プログラミングを用いて戦う頭脳スポーツ「競技プログラミング」のプラットフォーム「AtCoder（アットコーダー）」で開催される「第三回マスターズ選手権」に協賛します。

「第三回マスターズ選手権」Webサイト

https://atcoder.jp/contests/masters2026-final

マスターズ選手権 とは

コンテストサイト「AtCoder」を運営するAtCoder株式会社が主催するプログラミングコンテストです。2名または3名を1チームとして「Heuristic形式」のコンテストをチームで戦います。

予選と決勝、2回のコンテストを実施。予選はオンラインで行われ、AtCoderアカウントをお持ちの方であれば参加資格は問われません。決勝は予選参加者の中から28歳以上の方々で構成された上位50チームが競います。

Ｓｋｙ株式会社のキャリア採用について

Web系開発エンジニアや、組込みソフトウェアエンジニア、AIエンジニアなど多様なスキルを持ったエンジニアの採用を行っており、大手企業のお客様の案件を中心に、さまざまな業界の製品やシステムの開発に、上流工程から携わっていただけます。

また、社内SEも積極的に募集しています。「Ｓｋｙなう（社内SNS）」や社内ブログなどのコミュニケーションツールをはじめ、社内で使用している多くのシステムを開発・運用することで、社内のDXを推進しています。技術選定から設計・開発・保守運用までを一貫して部内で行うため、幅広い領域で活躍する機会があります。

Ｓｋｙ株式会社 キャリア採用サイト

https://www.sky-career.jp/

Ｓｋｙ株式会社の新卒採用テーマ「好働力」について

Ｓｋｙ株式会社の社員の多くは、「好き」という思いを力に変えて活躍しています。私たちが「好働力」と呼ぶこの力は、「仕事が好き」「仲間が好き」「会社が好き」「自分が好き」という思いから成り立っており、この「4つの好き」を体現し、チーム力を発揮して活躍できる人財を求めています。

Ｓｋｙ株式会社 新卒採用サイト

https://www.sky-recruit.jp/

＼採用イベント・インターンシップの情報はこちら／

https://www.sky-recruit.jp/internship/

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

- 好働力 は、Ｓｋｙ株式会社の登録商標です。- その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。