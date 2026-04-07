競泳 背泳ぎ　 西小野 皓大選手の採用のお知らせ

新東工業株式会社

新東工業株式会社(本社：名古屋市、社長：永井 淳)は競泳 背泳ぎの西小野 皓大（にしおの こうだい）選手を、2026年4月1日付で採用しました。

競泳 背泳ぎ 西小野 皓大 選手

西小野選手は、2025年7月にシンガポールで開催された世界選手権において、200m背泳ぎで準決勝に進出するなど、国際的な活躍が期待されるアスリートです。2026年3月に開催された日本選手権では惜しくも2位となり、派遣標準記録の突破には至りませんでしたが、シンガポールでの世界選手権等の成績が高く評価され、日本代表に選出されました。今後は、8月に開催されるパンパシフィック選手権、ならびに9月に開催される愛知・名古屋アジア大会への出場が内定しています。

当社は西小野選手の他にも、競泳の安江 貴哉選手と難波 暉選手、スポーツクライミングの倉 菜々子選手、カーリングの青木 豪選手を採用し、アスリートが競技に専念できる環境づくりと競技活動の支援に取り組んでいます。

今後も、西小野選手が全力で競技活動に打ち込める環境を提供するとともに、西小野選手への応援を通じて、新東工業グループ全体の一体感の醸成を目指します。

■主な戦績（200m背泳ぎ）

＜国内大会＞

2022年 日本学生選手権 優勝

2025年・2026年 日本選手権 2位

＜国際大会＞

2019年 アジアエイジグループ選手権 (15歳-17歳の部) 優勝

2023年 ワールドユニバーシティゲームス 2位

2025年 世界選手権 11位

■西小野 皓大選手のコメント

この度、新東工業株式会社にアスリート社員として入社することになりました。応援を力に変えて、パンパシフィック選手権、愛知・名古屋アジア大会に全力で臨みます。日々精進し、2028年のロサンゼルスオリンピックで活躍できるように頑張りますので、応援お願いします。