汗ばむ肌にサッと塗れば、全身サラサラのちクール*！猛暑国タイで生まれた、ボディ用冷感パウダーが新発売

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー(本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村和重)は、新ボディケアシリーズ「スノーボム」よりタルカムパウダーを2026年4月7日に数量限定で発売します。

夏の汗ばむ時期でも、サラサラ、ひんやりでいたい。汗を味方に変える冷感ボディパウダーが新登場。「スノーボム」のタルカムパウダーは、3種の冷感成分が汗や水分に反応し、ほてったボディにクール*感を持続させます。サラサラなパウダーが汗を吸収してあせもを防ぎ、タイ産の植物エキス配合で肌をすこやかに整えます。お風呂上がりやスポーツ、アウトドアなど、あらゆる場面でご使用いただけます。持ち運びやすいコンパクトサイズで、通勤・旅行・フェスといった外出時のお守りアイテムとしても最適です。

スノーボム タルカムパウダー シトラスの香り 50g \880（税込）

汗ばむときに塗るだけで全身サラサラ！

お風呂上がりのほてったボディに、スポーツの前後の肌に、パパッと塗るだけで全身サラサラ。汗や水分に反応してクール*感が持続します。

【 お風呂上がり 】【 スポーツの前後 】【 アウトドア 】

パウダーだから…

・️ 揮発せずに冷感が持続

・️ 格別のサラサラ感

・️ 汗を吸収し、あせもを防ぐ

・️ アルコールフリーで冷感

3種の冷感成分を配合

冷感成分を3種類配合することで、しっかりクール*感を持続します。

［ メントール ］［ カンフル ］［ ハッカ（セイヨウハッカエキス） ］

肌をすこやかに整える植物エキス配合

タイ産の植物エキス2種のほか、植物由来の保湿成分を各種配合しました。

［ THAILAND：マンゴスチンエキス（マンゴスチン果皮エキス）（保湿） ］

［ THAILAND：ロータスエキス（ハスおしべエキス）（保湿） ］

［チャ葉エキス（保湿） ］

［CICA（ツボクサエキス）（保湿） ］

爽やかなシトラスの香り

シトラスの香りが汗ばむ肌を爽やかに包み、気分もクールに。

【使用方法】

お風呂上がり、スポーツの前後等に、軽く水気や汗をふき取ってからお使いください。適量を手に取り、肌に塗布してください。

*冷感による

【スノーボム公式サイトはこちら】

https://www.bcl-brand.jp/shop/c/c34/(https://www.bcl-brand.jp/shop/c/c34/)

BCLカンパニーとは

「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。

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