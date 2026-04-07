【星のやバリ】乾季のウブドで涼しく過ごす「ウブドの森の避暑地滞在」プラン販売

星野リゾートジャングルの緑に包まれた「カフェ・ガゼボ」

星のやバリは「知られざるウブドに出逢う」をコンセプトに、バリ・ヒンドゥーの教えに生きる人々の 暮らしやウブドの地域文化を体験できるリゾートです。本リゾートでは、2026年5月1日から9月30日まで、乾季の涼しい気候を活かした宿泊プラン「ウブドの森の避暑地滞在」を販売します。本プランでは、ジャングルの風を感じる「カフェ・ガゼボ」での新ランチメニュー「ランタン・サリ」の提供や、プールでの水浴び体験などを通じ、日本の酷暑を忘れる滞在を提案します。

背景

近年の日本の夏季における深刻な酷暑を受け、新たな避暑先としてインドネシア・バリ島が注目されています（*1 、*2）。 背景には、日本の8月の平均最高気温が31度～35度に達し、湿度が80%を超える過酷な環境であるのに対し（*3）、乾季のピークを迎える同時期のバリ島・ウブドは、平均最高気温が27度～29度、湿度が約70%と（*4）、日本の秋口のような爽やかな気候であることが挙げられます。特に標高の高いウブドでは、熱帯夜が続く日本とは対照的に、夜間の平均最低気温が20度～22度まで下がります。冷房なしで夜眠ることができる、「心身を整える究極の避暑リゾート地」ウブドを満喫できる宿泊プランを開発しました。日中も涼しい風が吹き抜けるカフェ・ガゼボで、インドネシア伝統のお弁当箱「ランタン」を用いたランチも楽しめます。

*1 ブッキング・ドットコム、2024年の夏、日本の旅行者が家族で行きたい海外旅行先10選を発表(https://news.booking.com/ja/%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%A0-%E3%80%812024%E5%B9%B4%E3%81%AE%E5%A4%8F-%E3%80%81%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%97%85%E8%A1%8C%E8%80%85%E3%81%8C%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%81%A7%E8%A1%8C%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%84%E6%B5%B7%E5%A4%96%E6%97%85%E8%A1%8C%E5%85%8810%E9%81%B8%E3%82%92%E7%99%BA%E8%A1%A8/)

*2 猛暑を忘れる旅へ。10万円以下で行ける「涼しい海外避暑地」ランキング(https://tripeditor.com/488763)

*3 気象庁 過去の気象データ（東京）月ごとのデータ2025年(https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/monthly_s1.php?prec_no=44&block_no=47662&year=2025&month=01&day=&view=a2)

*4 Weather Spark Climate and Average Weather Year Round in Ubud(https://weatherspark.com/y/128807/Average-Weather-in-Ubud-Indonesia-Year-Round)

「ウブドの森の避暑地滞在」特徴

1 熱帯のジャングルを望み、水が巡るリゾート内で、涼しく過ごす最長70ｍのロングプールティガ・ラサ カキ氷

星のやバリの客室エリアを流れる3本のプール。最大70mの広々としたプールは、バリの伝統建築を取り入れた各ヴィラから直接入ることができます。水浴びをしたり、ガゼボで読書をしたり、アクアティックストレッチに参加したりと、思い思いに過ごせます。また、朝は対岸のジャングルから朝日が差し込み、日中は風が吹き抜ける、緑の中に浮かぶように建つカフェ・ガゼボからの景色は絶景です。午後はバリのフルーツやチョコレートなどを用いたコース仕立ての「ティガ・ラサ カキ氷」を、ペアリングドリンクとともに味わうことができます（有料）。夜も上着が必要なくらい涼しくなり、冷房に頼ることなく快適に一日を過ごせます。

2 カフェ・ガゼボの新しいランチメニュー「ランタン・サリ」自然との調和 フルーツサラダ人々の調和 てまり寿司神との調和 バリの花を象った練り切り

農作業など仕事の休憩や、ピクニック、隣人や家族と食事を分かち合う際に用いられてきた、19世紀から伝わるインドネシア伝統の弁当箱「ランタン」。使い捨てでなく再利用できる点でもエコフレンドリーな容器として再注目されています（*5、*6）。バリ・ヒンドゥーの人々が大切に受け継ぐ、「神・人間・自然」の三者間の調和を保つことが、人々の幸福と世界の繁栄をもたらす根本的な道徳的基盤であるという思想「トリヒタカラナ」（*7）。この考え方を伝統の３段重ねの弁当箱に、3種類の料理で表現しました。ナシゴレンなどインドネシア料理を取り入れた「てまり寿司」、バリの花を象った練り切りのデザートなど、バリやインドネシアの食材、風味と、日本の調理技法が融合した、ピクニックスタイルのランチメニューを、カフェ・ガゼボにて提供します。

*5 Rantang: a Symbol of Tradition and Sustainable Living in Indonesian Culture(https://en.netralnews.com/rantang-a-symbol-of-tradition-and-sustainable-living-in-indonesian-culture/WUxDK2R5UEtFZlBydWZZNUNQNkhjUT09#google_vignette)

*6 Rantang: Wadah Ramah Lingkungan Penuh Sejarah Puluhan Tahun(https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200928141458-262-551843/rantang-wadah-ramah-lingkungan-penuh-sejarah-puluhan-tahun)

*7 I Wayan Sukarma, "Tri Hita Karana: Theoretical Basic of Moral Hindu", September 2016, International Journal of Linguistics Literature and Culture 2(3):84.

3 バリの文化に触れ、心身を整えるアクティビティバリニーズの手仕事体験より「チャナン」づくり

リゾート内では、バリの文化を学ぶことができる様々なアクティビティを用意しています。朝の清々しい空気の中、近隣のライスフィールドやバンジャール（集落）をスタッフの案内とともに散策したり、バリ・ヒンドゥーが毎朝お寺に捧げる、カラフルな花を用いたお供え物「チャナン」や、インドネシアのろうけつ染め「バティック」を作ったりする体験は、お子様のいるご家族にも人気です。よりじっくりとバリの文化を体験したい方には、「バリ舞踊レッスン」や、「バリのマーケットツアーと伝統料理クッキングクラス」（ともに要予約・有料）もおすすめです。

「ウブドの森の避暑地滞在」宿泊プラン 概要

日陰に入れば涼しく、夜は冷房なしで眠れる夏を満喫する、「ウブドの森の避暑地滞在」宿泊プランを販売します。2泊以上の宿泊に、滞在期間中の朝食と、カフェ・ガゼボでの「ランタン・サリ」ランチが1回付きます。

ヴィラ・ジャラク

期間 ：2026年5月1日～9月30日（宿泊日）

日数 ：2泊3日～

料金 ：17,563,392 Rp （ルピア）～（2泊・2名利用時、税・サービス料込）

含まれるもの：室料、毎朝食、昼食「ランタン・サリ」1回

予約 ：https://hoshinoresorts.com/plans/JA/0000000502/0000000097

星のやバリ

ジャングルから星のやバリを望む

「星のや」ブランドの海外 1 軒目の施設として、バリ文化・芸術の中心地であるインドネシア・バリ島 ウブドに開業した滞在型リゾートです。バリの神話に語り継がれる聖なる川「プクリサン川」が流れる 渓谷の上に位置し、ジャングルに浮かぶガゼボ、川を模したプール、渓谷を臨むダイニング、バリの伝 統工芸を散りばめたヴィラなど、ウブドのダイナミックな自然や芸術的な文化を感じられる空間です。

所在地 ： Br. Pengembungan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring,

Gianyar, Bali, Indonesia 80552

電話 ： 050-3134-8091(星のや総合予約)

客室数 ： 30室・チェックイン:15:00 / チェックアウト:12:00

料金 ： 1泊10,977,000 Rp (ルピア) ～ (1室あたり、税・サービス料込、食事別)

1 Rp = 0.0093円（2026年3月現在）

アクセス： ングラライ国際空港（デンパサール）より車で約 90 分

URL ： https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyabali/

星のや

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星 のや」。国内外に展開する各施設では、その土地の風土、歴史、文化をおもてなしに繊細に織り込み、 出合った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験していただくことで、訪れた人を日々の時間の流れか ら解き放つ。2025年にブランド誕生から20周年を迎え、2026年6月25日に「星のや奈良監獄」、2027 年には「星のや飛鳥」が開業予定。

URL ： https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/