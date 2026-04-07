国内外の医師が集結――自由が丘クリニック、再生医療×美容医療の国際フォーラムを開催

医療法人社団 喜美会 自由が丘クリニック

医療法人社団喜美会 自由が丘クリニック（東京都目黒区）は、NPO法人自由が丘アカデミーおよびP.SKIN Aesthetics Instituteと共同で、国際的な知見共有を目的とした医師向けフォーラム

「Jiyugaoka Clinic Regenerative Aesthetic International Forum（JC RAI Forum）」

を開催いたします。

本フォーラムは、国際的な学術交流の場として位置づけられており、募集開始後すぐに満席となるなど、高い関心を集めています。

本フォーラムでは、国内外の医師が集い、美容医療・再生医療に関する臨床知見と技術を共有し、各国の知見を取り入れながら、より安全で価値ある医療の実現を目指します。

また、Longevity（長寿）という視点から、今後の医療の可能性についても考察を深めます。

【再生医療×美容医療が切り拓く、新たな価値】

近年、美容医療は外見の改善にとどまらず、健康寿命や生活の質（QOL）の向上に寄与する領域へと進化しています。

その広がりを支えているのが、再生医療との融合によって生まれる新たな可能性です。

「Longevity（健康長寿）」という概念が社会的関心を集める中、医療には単なる治療を超えた価値が求められるようになっています。

すなわち、より長く、より健やかに、そしてより自分らしく生きるための医療です。

美容医療と再生医療の融合は、その実現に向けた重要なアプローチの一つといえます。

【国際交流がもたらす医療の進化】

自由が丘クリニックでは、これまでも国内外の医師との技術交流や意見交換を重ねてまいりました。

国や地域によって異なる医療の考え方や技術に触れることは、既存の枠組みにとらわれない新たな視点をもたらします。

本フォーラムは、こうした国際的な交流を通じて得られた知見を共有し、相互に学び合うことで、美容医療・再生医療のさらなる発展を目指す取り組みです。

単なる情報共有にとどまらず、各国の強みを融合し、より安全で実用的、そして人に寄り添う医療へと進化させていくことを目的としています。

こうした取り組みを通じて蓄積された知見は、国内外の医師との共有・発信へとつながっています。

当院は、美容医療・再生医療における学びと交流の場として、国内外の医師が学びに集まる拠点としての役割も担っています。

医療法人社団喜美会 自由が丘クリニック 理事長 古山登隆

医療法人社団喜美会 自由が丘クリニック 理事長 古山登隆

【美容医療の進化について】

美容医療は、単なる外見の改善ではなく、人生の質そのものに関わる医療へと進化しています。

その中で重要なのは、各国の医療の強みを正しく理解し、臨床の現場に還元していくことです。

本フォーラムは、国内外の医師が知見を持ち寄り、次の時代の美容医療・再生医療を形づくる場であると考えています。

自由が丘クリニックとしても、日本からその価値を発信していきたいと考えています。

NPO法人自由が丘アカデミー 代表理事 大慈弥裕之

NPO法人自由が丘アカデミー 代表理事 大慈弥裕之

【教育の重要性について】

教育なくして医療の発展はありません。

特に美容医療・再生医療の分野においては、正しい知識と技術がどのように共有されるかが、その質を大きく左右します。

本フォーラムが、知見を持ち寄るだけでなく、新たな基準を生み出す場となることを期待しています。

自由が丘アカデミーは、その基盤を支える役割を担っていきます。

医療法人社団喜美会 自由が丘クリニック：https://jiyugaokaclinic.com/

NPO法人社団 自由が丘アカデミー：https://jiyugaoka.or.jp/

本フォーラムは、国内外の医師が集う国際的な学術交流の場であり、美容医療・再生医療の最新動向を取材いただける機会となっております。

当日の取材対応や医師への個別インタビューも可能でございますので、ご関心をお持ちいただけました際には、ぜひご連絡ください。

医療法人社団喜美会 自由が丘クリニック 広報部

電話番号：03-5701-5089

メール：press@jiyugaokaclinic.com

（受付時間 １０時～１８時）