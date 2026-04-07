【南国リゾート×サウナ×沖縄グルメ体験】サウナ後にプールサイドで楽しめる全12種のサ飯が登場 | 沖縄・ラグナガーデンホテル

明海グループ株式会社

沖縄県宜野湾市のラグナガーデンホテル(株式会社 ラグナガーデンホテル)から2026年3月7日(金)にグランドオープンした、サウナ・スパ施設「さふぃスパ沖縄」に併設された「アウトサイドバー」から「オキナワンフード」「フィンガーフード」「チャイニーズフード」の3カテゴリーからなる、サウナ後にぴったりな「サ飯」の提供をスタート致します。しっかり食べたい方にも、軽くつまみたい方にも嬉しいラインナップで、サウナ利用時はもちろん、プール利用のみのお客様にも気軽にご利用いただけます。

"LAGUNA"のネオンサインが目印の「アウトサイドバー」

開放感あふれるプールサイドに誕生した、新たな楽しみの拠点「アウトサイドバー」

「LAGUNA」の文字の大きなネオンライトは、夜になると一層存在感を放ち、思わず写真を撮りたくなるフォトスポットに。昼はリゾートらしい開放感、夜は雰囲気のあるナイトシーンと、時間帯によって異なる魅力をお楽しみいただけます。

アウトサイドバーメニュー

オキナワンフード | 全6種

サウナでしっかり汗をかいた後は、「沖縄らしい一品」でひと息。

「Aランチ」や「沖縄ちゃんぽん」などのローカルフードに加え、「ポーク玉子」といった定番食材を使ったメニューもラインナップ。しっかりお腹も満たしつつ、気軽に沖縄料理をお楽しみいただけます。

ラグナオリジナルAランチポータマサンド タイモ唐揚げ添えフィンガーフード | 全4種

ちょっと小腹が空いたときや、ドリンクのお供にぴったりな気軽に楽しめる「ワンハンドメニュー」

「フレンチフライ」や「さふぃスパオリジナルの唐揚げ」など、手軽につまめるお料理をご用意しています。片手でサクッと食べられるから、プールサイドや外気浴の合間にも気軽に楽しめるのが嬉しいポイントです。

あぐーソーセージ イタリアンドックさふぃスパ 旨辛フライドチキンチャイニーズフード | 全2種

サウナ後に無性に食べたくなる、パンチの効いた味わいも。

当館の中華レストラン「中国料理 壺中天」(https://www.tablecheck.com/ja/shops/laguna-garden-kochuten/reserve)から人気の2品をピックアップし、プールサイドで気軽に楽しめるスタイルに。ほどよいスパイシーさとコクのある味付けが、火照った身体にクセになる美味しさです。

コンテナ型アウトドアサウナ「ラグナサウナ」の魅力

四川風担々麺四川風麻婆豆腐丼ガラス張りのサウナ室から望むリゾートプールビュー

室内の正面はガラス張りになっており、サウナに入りながらガーデンと屋外プールを眺めることができます。「サウナに入りながら南国の景色を楽しむ」という、リゾートならではの体験が魅力のひとつです。

本格派サウナストーブ Harvia社製「CILINDRO PRO26」を導入

サウナストーブには、世界的に有名なメーカーHarvia社製のサウナストーブ「CILINDRO PRO26」を導入しています。セルフロウリュにも対応しており、温度や湿度の変化を自分好みに楽しむことが可能です。

全長53メートルの屋外プールが県内最大級の広大な水風呂に

サウナの醍醐味であるクールダウンには、冬季限定で全長53メートルの屋外プールを水風呂として開放致します。通常の水風呂とは比べ物にならない広大なスケールの中で、サウナで温まった身体をゆっくりと冷やしていただけます。リゾート気分を感じながら「ととのう」体験は、ここでしか味わえません。

施設概要

各施設営業時間

ラグナガーデンホテルとは

プールサイドのコンテナ型アウトドアサウナHarvia社製「CILINDRO PRO26」[表1: https://prtimes.jp/data/corp/165726/table/184_1_b08add8e8b1a7ad743746685a4941af2.jpg?v=202604070251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/165726/table/184_2_eafe9d9bdca41f93d415d5b7dc81e2cc.jpg?v=202604070251 ]

那覇市街や北谷へのアクセスに優れ、トロピカルビーチや沖縄コンベンションセンターにも近い、シティ&リゾートホテルです。開放感にあふれたラウンジやサンセットや夜景が美しいバー、県内最大級の屋内・屋外プール、和・洋・中・網焼の４つのレストランを擁し、オーシャンビューの客室からは東シナ海を一望。那覇空港から約30分で南国リゾート気分を満喫できます。

【住所】〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1

【HP】https://www.laguna-garden.jp/

【TEL】098-897-2121

【ご宿泊のお問合せ】0570-051-510