北新地【4,400円で食べ放題！？】予約困難店続出！！今話題沸騰中のグループ9号店】鮨寛学が４月にオープン

株式会社柊フードクリエイターズ

オープン直後から予約3ヶ月待ちとなり、女性鮨職人としてメディアでも話題の鮨店「鮨和恵」から独立！！プレオープンには10,000件を超えるアクセスの「鮨寛学（すしのぶたか）」が2026年4月大阪・北新地に出店いたします。

《価格破壊》10,000円以上するようなクオリティーの鮨コースが4400円！！

本格カウンター鮨を4,400円で。常識を覆す寿司体験「鮨寛学 ノブタカ」が誕生

高級料理店でも使われるマグロを使用

「本格鮨をもっと身近に、多くの方に楽しんでほしい」



そんな想いから、カウンター鮨の常識を覆し 【本格鮨コース15品を4,400円（税込）】そして最後にその日の魚介の出汁をふんだんに使ったラーメンが食べ放題という圧倒的なコストパフォーマンスでご提供いたします。

■ 881グループについて

その日の魚介のあらをふんだんに使った魚介出汁100％のラーメンが食べ放題

「本格的な食体験を、もっと身近に。」

881グループは、この想いを軸に、飲食事業を展開してきました。

これまで培ってきた運営ノウハウと独自のコスト設計により、

“価格以上の価値”を提供することを強みとしています。

その取り組みの一つとして誕生したのが、

本格鮨コースを4,400円で提供する「鮨寛学 ノブタカ」です。

今後も881グループは、

常識にとらわれない新しい飲食体験を追求してまいります。

日本の文化で、若者の未来をつくる。

大将の出身地、愛知県の名物を一皿に。

今、日本の伝統文化は“遠いもの”になりつつあります。

特に寿司は、高価格帯・敷居の高さ・閉鎖的な修行文化などにより、

若い世代にとっては「特別なもの」となってしまいました。

しかし本来、寿司は日本が世界に誇る文化であり、

もっと自由に、もっと多くの人が触れるべき存在です。

881グループは、この現状に疑問を持ちました。

「本格的な日本文化を、もっと身近にできないか」

「若い世代が、もっと挑戦できる環境をつくれないか」

本格的なカウンター鮨を、4,400円という価格で提供する。

さらに、従来の「長年修行」という常識にとらわれず、新しい形で職人が成長できる環境を整える。

それは単なる飲食店ではなく、若者が日本文化に触れ、挑戦し、未来を切り拓く場です。

伝統を守るだけではなく、進化させ、次の世代へ繋ぐ。

881グループは、寿司という文化を通じて、新しい時代の可能性を広げていきます。

【店舗情報】

📍 店名：鮨寛学（すしのぶたか）

📍 住所：〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1丁目3－20 阪口ビル1階

📍 営業時間：

* 第一部 17:30～19:30

* 第二部 20:00～22:00

※完全予約制（2部制）

📍 定休日：不定休

📍 アクセス：JR北新地駅から徒歩5分

📍 料金：本格鮨コース 4,000円（税込4,400円）

📍 ドリンク代：別途

【予約方法】

下記URLのテーブルチェックよりご予約いただけます。

https://www.tablecheck.com/shops/sushi-nobutaka/

【店主の想い】

派手さよりも、誠実さを大切にしています。

一貫一貫に向き合い、

その時間を丁寧に積み重ねていく。

それが、自分のやり方です。

ここで過ごす時間が、

少しでも心に残るものになれば嬉しいです。