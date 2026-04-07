北新地【4,400円で食べ放題！？】予約困難店続出！！今話題沸騰中のグループ9号店】鮨寛学が４月にオープン
オープン直後から予約3ヶ月待ちとなり、女性鮨職人としてメディアでも話題の鮨店「鮨和恵」から独立！！プレオープンには10,000件を超えるアクセスの「鮨寛学（すしのぶたか）」が2026年4月大阪・北新地に出店いたします。
《価格破壊》10,000円以上するようなクオリティーの鮨コースが4400円！！
本格カウンター鮨を4,400円で。常識を覆す寿司体験「鮨寛学 ノブタカ」が誕生
高級料理店でも使われるマグロを使用
「本格鮨をもっと身近に、多くの方に楽しんでほしい」
そんな想いから、カウンター鮨の常識を覆し 【本格鮨コース15品を4,400円（税込）】そして最後にその日の魚介の出汁をふんだんに使ったラーメンが食べ放題という圧倒的なコストパフォーマンスでご提供いたします。
その日の魚介のあらをふんだんに使った魚介出汁100％のラーメンが食べ放題
■ 881グループについて
「本格的な食体験を、もっと身近に。」
881グループは、この想いを軸に、飲食事業を展開してきました。
これまで培ってきた運営ノウハウと独自のコスト設計により、
“価格以上の価値”を提供することを強みとしています。
その取り組みの一つとして誕生したのが、
本格鮨コースを4,400円で提供する「鮨寛学 ノブタカ」です。
今後も881グループは、
常識にとらわれない新しい飲食体験を追求してまいります。
大将の出身地、愛知県の名物を一皿に。
日本の文化で、若者の未来をつくる。
今、日本の伝統文化は“遠いもの”になりつつあります。
特に寿司は、高価格帯・敷居の高さ・閉鎖的な修行文化などにより、
若い世代にとっては「特別なもの」となってしまいました。
しかし本来、寿司は日本が世界に誇る文化であり、
もっと自由に、もっと多くの人が触れるべき存在です。
881グループは、この現状に疑問を持ちました。
「本格的な日本文化を、もっと身近にできないか」
「若い世代が、もっと挑戦できる環境をつくれないか」
本格的なカウンター鮨を、4,400円という価格で提供する。
さらに、従来の「長年修行」という常識にとらわれず、新しい形で職人が成長できる環境を整える。
それは単なる飲食店ではなく、若者が日本文化に触れ、挑戦し、未来を切り拓く場です。
伝統を守るだけではなく、進化させ、次の世代へ繋ぐ。
881グループは、寿司という文化を通じて、新しい時代の可能性を広げていきます。
【店舗情報】
📍 店名：鮨寛学（すしのぶたか）
📍 住所：〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1丁目3－20 阪口ビル1階
📍 営業時間：
* 第一部 17:30～19:30
* 第二部 20:00～22:00
※完全予約制（2部制）
📍 定休日：不定休
📍 アクセス：JR北新地駅から徒歩5分
📍 料金：本格鮨コース 4,000円（税込4,400円）
📍 ドリンク代：別途
【予約方法】
下記URLのテーブルチェックよりご予約いただけます。
https://www.tablecheck.com/shops/sushi-nobutaka/
【店主の想い】
派手さよりも、誠実さを大切にしています。
一貫一貫に向き合い、
その時間を丁寧に積み重ねていく。
それが、自分のやり方です。
ここで過ごす時間が、
少しでも心に残るものになれば嬉しいです。