防災からアウトドアまで、快適な眠りを実現。超軽量エアーマット(50個セット)新発売のお知らせ
小林薬品株式会社
大人 一人分をしっかりカバーできる大きさです。
空気の層が床の冷え・硬さを軽減し、床の上でも快適に過ごせます。
端を巻くと、頭部を枕のように支える形状にできます。
荷重具合を空気層でしっかり分散し、安定した使い心地を提供します。
使用後はコンパクトに収納。繰り返し使用できます。
環境整備が急務とされる避難所等でスピーディーに展開できる簡易寝具となります。
穴が開いてしまった時のために、補修用シールを付属しています。
空気を衛生的に入れるために、ストローを付属しています。
50個セットに手動ポンプが一つ付いています。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yI4tslmHlac ]
持ち運びや配布がしやすく、限られた保管スペースや予算条件でも効率的に備蓄できます。
電源不要でその場ですぐに使用でき、避難所や災害時をはじめ、アウトドアなど幅広いシーンで快適な休息環境づくりをサポートします。
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https://item.rakuten.co.jp/kobayashiyakuhin/ko427_air_matress/
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RABLISS KO427 超軽量エアーマット(50個セット)
【商品特長】
大人 一人分をしっかりカバーできる大きさです。
空気の層が床の冷え・硬さを軽減し、床の上でも快適に過ごせます。
端を巻くと、頭部を枕のように支える形状にできます。
荷重具合を空気層でしっかり分散し、安定した使い心地を提供します。
使用後はコンパクトに収納。繰り返し使用できます。
環境整備が急務とされる避難所等でスピーディーに展開できる簡易寝具となります。
穴が開いてしまった時のために、補修用シールを付属しています。
空気を衛生的に入れるために、ストローを付属しています。
50個セットに手動ポンプが一つ付いています。
【商品仕様】
【使用上の注意】
【商品紹介動画 公開中です】
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yI4tslmHlac ]
使用方法について詳しく紹介しています。