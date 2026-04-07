防災からアウトドアまで、快適な眠りを実現。超軽量エアーマット(50個セット)新発売のお知らせ

小林薬品株式会社

持ち運びや配布がしやすく、限られた保管スペースや予算条件でも効率的に備蓄できます。

電源不要でその場ですぐに使用でき、避難所や災害時をはじめ、アウトドアなど幅広いシーンで快適な休息環境づくりをサポートします。

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RABLISS KO427 超軽量エアーマット(50個セット)

【商品特長】

【商品仕様】

【使用上の注意】

【商品紹介動画 公開中です】

大人 一人分をしっかりカバーできる大きさです。空気の層が床の冷え・硬さを軽減し、床の上でも快適に過ごせます。端を巻くと、頭部を枕のように支える形状にできます。荷重具合を空気層でしっかり分散し、安定した使い心地を提供します。使用後はコンパクトに収納。繰り返し使用できます。環境整備が急務とされる避難所等でスピーディーに展開できる簡易寝具となります。穴が開いてしまった時のために、補修用シールを付属しています。空気を衛生的に入れるために、ストローを付属しています。50個セットに手動ポンプが一つ付いています。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yI4tslmHlac ]

使用方法について詳しく紹介しています。