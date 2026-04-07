浜松市に初のマリオットブランドホテル誕生 「浜松マリオットホテル」 2026年5月1日（金）開業

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社（略称：HMIホテルグループ／東京都中央区 代表取締役社長：比良竜虎）は、静岡県浜松市において初となるマリオットブランドのホテル「浜松マリオットホテル」を2026年5月1日（金）に開業いたします。

ラウンジ＆パティスリー「グレートルーム」 イメージ

HMIホテルグループは、マリオット・インターナショナルとパートナーシップを締結しました。この提携により、この度開業する「浜松マリオットホテル」を含む7つの施設が、マリオット・インターナショナルのグローバルポートフォリオに加わりました。本取り組みの一環として、既存の「グランドホテル浜松」を「浜松マリオットホテル」に改装。「神戸マリオットホテル」のリブランド成功に続く2軒目のホテルとしてリニューアルオープンいたします。

■未来へのビジョン

HMIホテルグループは次のように述べています。

「私たちは単なるホテルの開業ではなく、浜松に文化的ランドマークを新たに創出することを目指して

います。マリオットが掲げる “Wonderful Hospitality”と、静岡が育んできたクラフトマンシップの精神、そして豊かな自然を融合させることで、日本の魅力を世界へ発信してまいります。」

■浜松マリオットホテル

日本の産業と音楽の街・浜松市の中心部に位置し、国内外のビジネス拠点として理想的な滞在環境をご提供する浜松マリオットホテルは、浜松駅や主要企業へのアクセスに優れ、浜松での活動拠点として最適です。また、雄大な遠州の海岸線や浜名湖の豊かな自然を望むロケーションは、ビジネスと観光の双方にふさわしい魅力を備えています。館内には、浜松の豊かな織物文化からインスピレーションを得た、スイートルームを含む236室の客室をご用意。重なり合うテクスチャー、上質な素材、伝統的な織物を思わせるモチーフを取り入れたインテリアにより、落ち着きと洗練を兼ね備えた空間を演出し、きめ細やかなサービスとともに快適な滞在をご提供いたします。

■デザインコンセプト：織りの美学

浜松が誇る繊維産業と音楽文化に根ざし、伝統的な織物の精緻な技法から着想を得た独自の空間を

創出しています。

・重なり合うテクスチャー：

客室やパブリックスペースには、織物の美しい質感を思わせる上質な素材が重なり合うデザインを

採用しています。

・自然との調和：

浜名湖の穏やかな青と遠州の海岸に広がる黄金色の砂浜をイメージしたインテリアカラーにより、

落ち着きとやすらぎに包まれた空間を演出しています。

・文化が響き合う空間：

細部にまで施されたデザインは、シンフォニーのように職人技が調和する世界観を表現。

洗練されたモダンな空間を提供します。

客室イメージフィットネス イメージオールデイダイニング「ロチェスター」イメージエグゼクティブラウンジ「M Club」イメージ

浜松マリオットホテル 施設概要

▪ホテル名称： 浜松マリオットホテル

▪所在地： 静岡県浜松市中央区東伊場1-3-1

▪客室数： 236室

▪料飲施設： ・オールデイダイニング「ロチェスター」

・ラウンジ＆パティスリー「グレートルーム」

・割烹「いなんば」（日本料理、しゃぶしゃぶ、鉄板焼） ・料亭「聴涛館」

▪付帯施設： エグゼクティブラウンジ「M Club」、宴会場、会議室、フィットネス

プール（当面の間休止とさせていただきます）、駐車場（300台）

*浜松マリオットホテルに関する詳細やご予約は下記サイトをご覧ください。

公式HP： Hamamatsu Marriott Hotel | Where Innovation Meets Heritage(https://www.marriott.com/ja/hotels/fszhm-hamamatsu-marriott-hotel/overview/)

Instagram：@marriott.hamamatsu(https://www.instagram.com/hamamatsumarriott/)

■マリオット・ホテルについて

世界70以上の国と地域に約600軒のホテルとリゾートを展開するマリオット・ホテルは、ホスピタリティの芸術を高め続け、「お客様を第一に考える」という変わらぬ伝統と理念のもと、ご滞在中のお客様に常に心地よさを感じていただけるよう努めています。マリオット・ホテルは、モダンで快適な空間で日常を超えた体験を通じ、その水準を高めています。世界中の旅行者のニーズや期待が進化する中で、マリオット・ホテルも進化を遂げ、スタイル、デザイン、テクノロジーを融合したグレートルームロビーやモバイルゲストサービスなど、革新的なアイデアで業界をリードしています。

詳しい情報はwww.marriotthotels.com(http://www.marriotthotels.com/)をご覧ください。またFacebook(https://www.facebook.com/Marriott/)やX(https://twitter.com/Marriott)（@marriott）、Instagram(https://www.instagram.com/marriotthotels/?hl=en)（@marriotthotels）でからも発信しております。マリオット・ホテルは、マリオット・インターナショナルのグローバルなトラベルプログラムMarriott Bonvoy(TM)（マリオットボンヴォイ）に参加しており、世界中のブランドホテルに加え、Marriott Bonvoy Moments(TM)での体験や、無料ホテル宿泊に向けたポイント、エリートステータス昇格に向けた泊数獲得などの特典をお届けしております。

無料会員登録やプログラムの詳細については、marriottbonvoy.com(https://www.marriott.com/loyalty.mi)をご覧ください。

■ホテルマネージメントインターナショナル株式会社について

前身となる企業の創業以来、半世紀以上にわたりホテル事業を中核に、日本とインドにおいて不動産開発事業や交通インフラ事業などを手掛けている。ホテル関連事業では、全国22都道府県に41軒のホテルや旅館を展開し、国内外の賓客からファミリーまで幅広いお客様にその土地ならではの素晴らしいご滞在を提供。旅行者はもちろん、地域の皆さまに愛され、共に繁栄することを社是としている。