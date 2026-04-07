スポーツに特化したモデル手配サービス「アフロキャスティング」が始動

株式会社アフロ

株式会社アフロ（本社：東京都中央区、代表取締役：青木 紘二、以下「アフロ」）は、スポーツ分野に特化したモデル手配・コーディネートサービス「アフロキャスティング」を開始しました。

アフロキャスティングは、世界中のスポーツ撮影を牽引してきたアフロのコーディネート力とネットワークを活用し、第一線のアスリートの起用を実現。競技を熟知したディレクターによる提案力と組み合わせることで、演出ではない「本物の一瞬」を提供します。

本物の一瞬を、本物のアスリートで。

詳細を見る :https://www.aflo.com/ja/production/casting

近年の広告・映像制作においては、単に迫力のある表現ではなく、競技特有の空気感や身体的な挙動の正確さが、より重視される傾向にあります。

単なるモデルでは再現が難しい、競技経験に裏付けされたフォームや所作、佇まい。

モデル自身がアスリート、つまり本物であることが、表現の説得力を大きく左右します。

アフロは創業当初からスポーツ撮影に深く携わり、撮影技術と国内外のネットワークを積み重ねてきました。この経験をもとに、時代に求められるリアルなスポーツビジュアル制作を支えていきます。

サービスの概要

本サービスは、スポーツ分野に特化したアスリートキャスティングサービスです。

プロアスリートをはじめ、社会人選手、学生など、幅広い競技経験者から、撮影内容に最適なモデルを手配します。

また、モデル手配だけにとどまらず、各競技を熟知する撮影ディレクターが「見せる一瞬」を提案。試合さながらの緊張感や躍動感を引き出し、選手一人ひとりの個性を活かしたリアリティのあるビジュアル制作を実現します。

「スポーツのアフロ」ならではの強み

アフロキャスティングを運営するアフロは、今年で創業45年を迎える老舗フォトエージェンシーです。スポーツ撮影を原点に創業し、1998年の長野オリンピック以降、約30年にわたり、日本オリンピック委員会オフィシャルフォトエージェンシーとして公式記録の撮影を担当してきました。スポーツに強いアフロだからこそ提供できる価値があります。

スポーツ・競技団体との強固な連携

公式撮影の実績と協力関係を背景に、本物のアスリートのキャスティングが可能です

現役選手から経験者まで幅広いキャスティング

独自の撮影企画も多数抱えるアフロだからこそ、プロチーム、社会人チーム、大学運動部など多様なキャスティング実績があります。

外国人アスリートのキャスティングにも対応

アフロには、英語だけでなく、イタリア、フランス、中国、韓国のネイティブスピーカーも在籍しています。海外選手の招聘やキャスティングにも対応可能です。

チーム単位でのアサイン

チームスポーツの撮影では、チームごとアサインすることも可能です。大学の部活動と連携し、試合形式の撮影をセッティングした実績もあります。

競技場から用具までトータルコーディネート

競技場などのロケーション手配はもちろん、ユニフォームや用具の調達・管理までトータルコーディネートが可能です

スポーツに特化した撮影ディレクション

各競技のルールに基づいた所作や正しいフォームの指導、躍動感のあるシーンの企画演出まで、スポーツに特化した撮影ディレクションを行います。

「アフロキャスティング」の活用シーン

アスリートモデルの募集も開始

- スポーツブランドの広告キービジュアルの企画・撮影- テレビCM・Web動画・SNSなどの動画コンテンツ制作- イベントやプロモーション施策- 競技の再現VTRや試合形式の映像制作- 機械学習・AI開発のためのデータセット撮影

アフロキャスティングのサービス開始に伴い、アスリートモデルの募集も開始しました。キャリアや競技ジャンルは問いません。 撮影の実績がなくても、モデルとしての活躍に関心のある方はぜひご応募ください。アフロのネットワークを通じて、活躍機会をご提供します。

株式会社アフロについて

モデル応募フォーム :https://www.aflo.com/ja/production/casting/model_contact

株式会社アフロは、1億点以上の写真・イラスト・動画を取り扱うストックフォト事業を中心に、撮影・制作・画像処理など、ビジュアルに関する多彩なサービスを展開しています。

報道写真やニュース映像、高品質な作家作品から、デザインに使いやすい手頃な素材まで幅広く提供。フォントや地図などのデザインアセットも取り扱っています。

撮影・制作では、スチール・ムービー撮影に加え、ロケ地選定、モデル・小道具の手配、デジタル処理まで一貫対応。写真家・アーティスト向けには、美術館品質の大判プリントや額装を提供するプロラボも運営しています。

株式会社アフロ https://group.aflo.com/