ファンド管理体制の構築・高度化でGPの価値創造を支える新会社「N Squared」を設立

■ 会社設立の背景と目的

N Squared株式会社

近年、公正価値評価や各種法令・規制対応の高度化により、ファンド運営を支えるアドミ業務はかつてないほど複雑さを増しています。

人材不足や属人化による業務クオリティの低下が課題となる中、投資フロントメンバーが投資判断や投資先支援といった本来の価値創造に集中できず、進むべき方向を見失う“迷い”が現場に生まれています。

N Squaredは、ファンド運営における「北極星」を見失わないためのナビゲーターとして、この課題に真正面から向き合います。

単なる事務受託ではなく、約20年の実務経験と専門家ネットワークを活かし、GPの皆様と伴走しながら進むべき道標を共に描きます。

そして、同じ北極星を見据えて進むとき、成長は足し算ではなく掛け算（N × N ＝ N²）になると信じ、ファンド業界全体のアドミ業務のクオリティアップに貢献してまいります。

■ サービス概要

（１）ファンドアドミ業務受託・内製化支援

LPS、LLP、GP株式会社、投資先SPCなど各スキームにおける設立から運営、清算までのアドミ業務全般を受託します。また、将来的な内製化を目指すクライアント様向けに、AIやDXを活用した業務標準化を含め、最短で3～6ヶ月での早期体制移行をサポートする内製化支援もご提供します。

（２）コントローラー／マネージャー業務受託（半常駐型）

外部委託だけでは賄いきれないアドミ業務に対し、週1～3日のオフィス半常駐とリモート対応を組み合わせた形で、コントローラーやマネージャー業務を代行します。実務経験豊富なプロフェッショナルが能動的に業務をコントロールし、フルタイム採用に比べてリーズナブルなコストで管理体制を強化します。

（３）アドミ担当者様育成研修

業務未経験～2・3年経験者を対象に、基礎から実務対応までを網羅した対面形式の育成研修を提供します。講師の実務経験を活かした双方向の対話型研修により、担当者の早期戦力化を実現します。

（４）ファンドアドミ専門家顧問業務

「弁護士や税理士に聞くほどではない実務上の不明点」など、ファンド運営における日々のちょっとしたご相談に、月額報酬制の顧問契約で柔軟に対応します。約20年の知見と専門家ネットワークを活かしたアドバイザーとして伴走するほか、LP報告など一部業務のみの切り出し受託など、各社のご要望に合わせたピンポイントなご支援も可能です。

■ N Squaredの強み

（１）関与AUM3,300億円超の圧倒的な実務専門性

代表はVC、PEファンド、事業再生ファンドにて約20年間ファンド管理やIRの最前線に立ち、これまで関与したファンドのAUM総額は累計3,300億円以上に達します。米国公認会計士（USCPA）や証券アナリストの資格も有しており、単なる事務代行にとどまらない専門的なサポートが可能です。

（２）ファンド業務に精通した各分野のスペシャリスト連携

公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、社労士、M&Aアドバイザー、人材紹介会社など、ファンド実務に強い専門家と強固なパートナーシップを構築しています。これにより、ファンド設立から日々の運営、M&AやExit時の支援に至るまで、ワンストップでシームレスな価値を提供します。

■ 代表者プロフィール

野口 洋平（のぐち ようへい）

VC、PEファンド、事業再生ファンドにてファンド管理・IR・ファンドレイズ業務に約20年間従事。税理士法人でキャリアをスタートし、会計・税務・金融に深い知見を持つ。

前職のアント・キャピタル・パートナーズ株式会社ではパートナーとしてファンド管理部門責任者を務めた。

自身の所属会社のみならずファンド業界全体のアドミ業務のクオリティアップへの専念を決意し、2026年にN Squared株式会社を創業。

米国公認会計士（USCPA、ワシントン州）

日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)

■ 会社概要

会社名： N Squared株式会社

代表取締役社長： 野口 洋平

住所： 東京都中央区銀座6丁目14番8号 銀座石井ビル4F

事業開始： 2026年4月1日

事業内容： ファンドアドミニストレーション業務受託、コーポレート管理業務受託、関連コンサルティング、M&Aアドバイザリー業務

会社HP：https://nsquared.co.jp/

■ お問い合わせ先

Tel：080-4119-2177

E-mail：info@nsquared.co.jp