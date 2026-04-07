株式会社JR東日本青森商業開発

東日本旅客鉄道 (株) 盛岡支社 と(株) JR 東日本青森商業開発 （代表取締役社長 真壁まり子） は 、岩手県と連携して、地域活性化・観光流動の創出を目的とした「岩手産直市」を上野駅で開催します 。

＜岩手産直市開催概要＞

開催日時：2026年4月13日(月)～4月19日(日)

営業時間：10:00 ～ 20:00（4/13 11:00～20:00、4/19 10:00～18:00）

場所： JR上野駅 中央改札外 グランドコンコース

主催：東日本旅客鉄道(株)盛岡支社

運営：(株)JR東日本青森商業開発

協力：岩手県

出店者：(有) 藤原養蜂場、岩手県産(株) 、(株) 佐々木製菓、酔仙酒造(株) 、(株) 紫波フルーツパーク、(株) 松栄堂、(株) 鴎の玉子、(株) 小松製菓、菊の司酒造(株)

〇岩手県の販売商品

岩手県の地産品を販売します。

ちよこちゃんごま摺り団子紫波モンドブリエ 2022/紫波プレミアムメルロー2022前沢牛オガタ監修 盛岡冷麺

〇「 はこビュン 」 を使った目玉商品

列車荷物輸送サービス「はこビュン」を利用して、地元ならではの珠玉の一品を東北新幹線で運び、数量限定で販売します。

4月15日(水)、4月17日(金)

あんバター入りサンド

岩手県盛岡市 (有)福田パン

花巻温泉あんぱん

岩手県花巻市 花巻温泉(株)

さくらあんぱん

岩手県花巻市 花巻温泉(株)

※列車の運行状況により、「はこビュン」商品 は 販売中止や内容を変更する場合があります。

〇観光PR

産直市会場内に観光PRブースを設置し、岩手県内の観光PR動画の放映やパンフレット配布、ふるさと納税PRなどを行います。

〇オープニングセレモニー

4月13日(月)に岩手産直市のオープニングセレモニーを実施します。ご当地キャラクター「そばっち」や「おおふなトン」の登場や「JR東日本グループさんさ踊り実行プロジェクト」による、盛岡さんさ踊りの披露を予定しています。

開催日時 :2026年4月13日（月） 11:20頃～

開催場所 :上野駅広小路口 ポレイア広場

〇ご当地キャラクターグリーティング

ご当地キャラクター「そばっち」、「おおふなトン」が登場します。ぜひ記念撮影などふれあいにお越しください。

そばっち

実施日時

4月13日(月) 14:30

4月18日(土) 11:30/14：30（計2回）

4月19日(日) 11:30/14：30（計2回）

おおふなトン

実施日時

4月13日(月) 14:30

4月14日(火) 11:30/14:30（計2回）

※開催内容・スケジュール等は変更となる場合があります。予めご了承ください。

※本リリースに掲載する画像は全てイメージです。