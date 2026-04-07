「岩手産直市」を上野駅で開催します！
東日本旅客鉄道 (株) 盛岡支社 と(株) JR 東日本青森商業開発 （代表取締役社長 真壁まり子） は 、岩手県と連携して、地域活性化・観光流動の創出を目的とした「岩手産直市」を上野駅で開催します 。
＜岩手産直市開催概要＞
開催日時：2026年4月13日(月)～4月19日(日)
営業時間：10:00 ～ 20:00（4/13 11:00～20:00、4/19 10:00～18:00）
場所： JR上野駅 中央改札外 グランドコンコース
主催：東日本旅客鉄道(株)盛岡支社
運営：(株)JR東日本青森商業開発
協力：岩手県
出店者：(有) 藤原養蜂場、岩手県産(株) 、(株) 佐々木製菓、酔仙酒造(株) 、(株) 紫波フルーツパーク、(株) 松栄堂、(株) 鴎の玉子、(株) 小松製菓、菊の司酒造(株)
〇岩手県の販売商品
岩手県の地産品を販売します。
ちよこちゃん
ごま摺り団子
紫波モンドブリエ 2022/紫波プレミアムメルロー2022
前沢牛オガタ監修 盛岡冷麺
〇「 はこビュン 」 を使った目玉商品
列車荷物輸送サービス「はこビュン」を利用して、地元ならではの珠玉の一品を東北新幹線で運び、数量限定で販売します。
4月15日(水)、4月17日(金)
あんバター入りサンド
岩手県盛岡市 (有)福田パン
花巻温泉あんぱん
岩手県花巻市 花巻温泉(株)
さくらあんぱん
岩手県花巻市 花巻温泉(株)
※列車の運行状況により、「はこビュン」商品 は 販売中止や内容を変更する場合があります。
〇観光PR
産直市会場内に観光PRブースを設置し、岩手県内の観光PR動画の放映やパンフレット配布、ふるさと納税PRなどを行います。
〇オープニングセレモニー
4月13日(月)に岩手産直市のオープニングセレモニーを実施します。ご当地キャラクター「そばっち」や「おおふなトン」の登場や「JR東日本グループさんさ踊り実行プロジェクト」による、盛岡さんさ踊りの披露を予定しています。
開催日時 :2026年4月13日（月） 11:20頃～
開催場所 :上野駅広小路口 ポレイア広場
〇ご当地キャラクターグリーティング
ご当地キャラクター「そばっち」、「おおふなトン」が登場します。ぜひ記念撮影などふれあいにお越しください。
そばっち
実施日時
4月13日(月) 14:30
4月18日(土) 11:30/14：30（計2回）
4月19日(日) 11:30/14：30（計2回）
おおふなトン
実施日時
4月13日(月) 14:30
4月14日(火) 11:30/14:30（計2回）
※開催内容・スケジュール等は変更となる場合があります。予めご了承ください。
※本リリースに掲載する画像は全てイメージです。