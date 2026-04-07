日本の地場産品を世界へ。ZenGroupとCRENEOが地方企業の海外進出を加速させる「出口戦略」で協業。

ZenGroup株式会社

世界175の国と地域に販路を持つZenGroup株式会社（本社：大阪市中央区）と、地方企業のブランディング支援を展開する株式会社CRENEO（本社：福井県越前市）は、2026年4月1日（水）より協業を開始いたしました。

本協業は、高い技術力を持ちながらも販路開拓に課題を抱える地方の中小企業を対象に、ブランド価値の可視化から海外販売、国際物流までを一貫して支援する体制を構築するものです。両社のリソースを統合し、地域産業の持続可能な輸出モデルの確立を目指します。

写真左より）株式会社CRENEO 代表取締役社長 田中 英臣氏、ZenGroup株式会社 代表取締役 コーピル・オレクサンドル

■協業の背景：地方企業が直面する「３つの課題」と「出口の欠如」

日本のものづくりは世界的に高く評価される一方で、多くの中小企業が「初期投資」「多言語対応」「継続的な販促」という３つの障壁により、海外展開を断念しています。

特に、製品の背景にあるストーリーを海外の適切な市場に届ける「出口戦略（販路）」不足が大きな課題となっています。

この課題を解決するため、地方企業のブランディングに強みを持つ株式会社CRENEOと、世界175の国と地域への販路を持つZenGroup株式会社が連携し、入口から出口までをシームレスにつなぐ支援を開始します。

■本協業による支援体制の概要

本協業では、CRENEOが製品の背景や物語を可視化する「入口」を担い、ZenGroupが越境ECモールを通じた販売・物流という「出口」を提供します。

VR技術により、世界中どこからでも日本の店舗を訪れ、商品閲覧やものづくりを体験できる。VR体験拠点「MONOKATARI JAPAN」の外観イメージVR対応スマートグラスを用いたバーチャル店舗体験の様子バーチャル店舗内から越境ECモール「ZenPlus」へアクセスできる購買導線イメージ

- ブランド価値の再定義と可視化（CRENEO）デジタルモール「MONOKATARI JAPAN（モノカタリ ジャパン）」等を活用し、製品の背景にある物語をデジタルコンテンツ化。海外消費者の感性に訴求するブランディングを実施します。- 越境ECモール「ZenPlus」への展開（ZenGroup）翻訳、決済、カスタマーサポート、国際配送をZenGroupが代行。出店企業は国内販売と同様の手順で、海外販売が可能となります。- 成果報酬型モデルによるリスク低減（ZenGroup）初期費用および月額費用を無料とする成果報酬型を採用。資金力に制約のある中小企業でも、最小限のリスクで海外市場へのテストマーケティングが可能です。

■今後の展望

地域産業の「持続可能な輸出モデル」を確立

単なる販売支援にとどまらず、日本のものづくりの「価値」が正当に評価される伝達構造の進化を目指します。情報不足による機会損失を解消し、地方企業が無理なく世界とつながり続ける「継続的な地域産業支援」のプラットフォームを共創してまいります。

■代表・担当者コメント

【株式会社CRENEO 代表取締役社長 田中氏】

長年、地方産業に携わる中で優れた製品が地理的格差によって世界に届かない現実を目の当たりにしてきました。今回の協業は、単なるサービス連携ではなく、日本のものづくりが世界で正当に評価されるための『新しい基盤づくり』です。CRENEOが価値を可視化し、ZenGroupが世界中に届ける。入口と出口を整えることで、これまで届かなかった市場へ確実に価値を届けることができるようになる。この取り組みを通じて、日本の中小企業が無理なく、世界市場で持続的に成長できる環境を創出していきたいと考えています。

【ZenGroup株式会社 ZenPlus 越境ECモール事業部 営業担当 向吉】

ZenGroupは『越境ECを究極にシンプルにすることで、世界と日本の多様性を繋ぐ』ことをミッションに掲げています。日本の地域産業に深く精通するCRENEOが紡ぎ出す製品の『背景や物語』に、ZenGroupの世界175の国と地域に及ぶ販路とプロモーション力を掛け合わせることで、これまで海外へ届きにくかった地方の価値を、世界中のファンへ正しく届け、日本の中小企業が持続的に成長できる新たな越境ECモデルを確立してまいります。

■各サービス・会社概要

【越境ECモール「ZenPlus」について】

「ZenPlus」は、日本の商品を世界に届ける越境ECモールです。上場企業から小規模事業者まで、約5,000店舗（2026年1月時点）が出店しています。商品情報の翻訳や多言語でのカスタマーサポート、国際決済・配送までZenPlusが一括対応します。初期費用・月額費用は無料で、販売時のみ販売価格の10％を手数料としてお支払いいただく成果報酬型のため、出店者は国内販売と同じ感覚で越境販売を始められます。

ZenPlus サービス詳細：https://zen.one/zenplus

ZenPlus サービス詳細 :https://zen.one/zenplus

【株式会社CRENEOについて】

「デジタルとリアルの融合により、日本の価値を世界へ再編集して届ける」をヴィジョンに、地方企業のブランディングと販路拡大を支援しています。

・MONOKATARI EXPO (モノカタリ エキスポ) ：リアルとXRを融合させた体験型展示会

・MONOKATARI JAPAN (モノカタリ ジャパン) ：作り手の背景や物語を可視化する没入型デジタルモール

・XRインナービュー：3D技術による「デジタルオープンファクトリー」制作

・地域産業DX/越境EC販路拡大支援：中小企業のデジタル化および情報発信の伴走型コンサルティング

大阪・関西万博から生まれた「ソフトレガシー」を継承し、最新技術とストーリーテリングを掛け合わせることで、地理的格差を越えて日本の「ものづくり」が正当に評価される仕組みを構築します。

株式会社CRENEO 詳細：https://cre-neo.com/

株式会社CRENEO 詳細 :https://cre-neo.com/

会社名 ： 株式会社CRENEO

設立 ： 2025年7月25日

代表者 ： 代表取締役社長 田中 英臣

資本金 ： 1,000,000円

住所 ：＜本社＞福井県越前市東千福町8-10

＜東京オフィス＞東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20階

URL ：https://cre-neo.com/

【ZenGroup株式会社について】

「世界の越境EC販売額の20％を日本に」をビジョンに、海外向け販売プラットフォームからプロモーション、クリエイティブまで、海外展開に必要な機能をワンストップで支援しています。

・ZenMarket：海外向け購入代行プラットフォーム

・ZenLink：集客支援型越境ECバナー（日本企業の海外進出を後押し）

・ZenPlus：越境ECモール（出店・販売支援）

・ZenLuxe：ラグジュアリーブランド専門越境ECモール

・ZenPromo：海外向けプロモーションサービス（広告代理・マーケティング）

・ZenPop：文房具の海外向けECサービス

・ZenStudio：クリエイティブエージェンシー（多言語制作・ブランディング）

現在、グループ全体の会員数は300万人を超え、175の国・地域へ延べ1050万点以上の商品を発送。日本の優れた商品・文化を「シンプルに」世界へ届ける仕組みづくりを通じて、日本企業のグローバル成長を牽引します。

ZenGroup 各種サービス詳細：https://zen.one/

ZenGroup 各種サービス詳細 :https://zen.one

会社名 ：ZenGroup株式会社

設立 ：2014年4月

代表者 ：ナウモヴ・アンドリイ、コーピル・オレクサンドル、スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ、ソン・マルガリータ

住所 ：大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7-7 大阪堺筋Lタワー8階、10階

資本金 ：80,000,000円

URL ：https://zen.group