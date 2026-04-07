【北海道新幹線開業10周年キャンペーン】 JR東日本びゅうダイナミックレールパック専用プランで北海道へお出かけしよう！

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

●東日本旅客鉄道株式会社、北海道旅客鉄道株式会社が共同で実施する「北海道新幹線 これまでの感謝とこれからの期待を込めて ～おかげさまで 北海道新幹線開業10周年～」に合わせて、JR東日本びゅうダイナミックレールパックでは、宿泊施設こだわりのお食事や特典をセットにした専用プランを発売しております。また、日帰りプランもご用意！

この機会にぜひ「北海道新幹線」「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」をご利用ください！

◎キャンペーン概要

画像提供:JR北海道（１）キャンペーン名

北海道新幹線開業10周年キャンペーン

（２）キャンペーン期間

～9月30日（水）

（３）キャンペーン特設ページ

https://www.jre-travel.com/hokkaido/hakodate/

（４）おすすめの宿泊施設のご紹介

◆函館駅前

JRイン函館

ご朝食では回転寿司食べ放題♪鮮度の良い魚介類や北海道の食材

をメインに約50種類のお料理をお楽しみください。

＜アクセス＞

JR「函館駅」隣接

◆湯の川温泉

湯の川温泉 笑函館屋

源泉100％かけ流し温泉と職人特製蝦夷前寿司をご堪能いただ

き、囲炉裏を囲んだロビーで湯ったりとお寛ぎください。

＜アクセス＞

JR「函館駅」より車約15分

◆新函館北斗駅前

ホテル・ラ・ジェント・プラザ函館北斗

「ずーしーほっきー」のノベルティを1予約につき、おひとつプ

レゼント！天然温泉大浴場、旬の地元食材をご堪能ください。

＜アクセス＞

JR「新函館北斗駅」より徒歩約1分

（５）おすすめの観光情報

https://www.andtrip.jp/article/007157.html

JR東日本びゅうダイナミックレールパックを使って、自分だけのオリジナル旅を！

■列車と宿、列車と日帰りプランがセットでおトク！

旅行のスタイルに合わせて、お客さまご自身で組み合わせが可能。

■最短、出発当日までお申込み可能。

JR東日本等の駅の指定席券売機にてきっぷを発券して出発！

■旅行・出張・ワーケーション、さまざまな旅にぜひご活用ください。

【取扱いサイト】

お申込み可能時間：4:00～23:40/年中無休

※システムメンテナンス等により変更になる場合がございます。

●びゅうトラベル

https://www.jre-travel.com/

●旅行情報サイト びゅうたび

https://www.viewtabi.jp/

●びゅうトラベル公式X

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当社ビジョンについて

『観光流動創造を通じて人々の人生を豊かにする 地域と共に新たな価値と持続可能な社会を創る』

旅はリアルに人が動き、まだ見ぬ風景や人々と出会い、新たな発見と驚きがそれぞれの人生を豊かにするきっかけとなるものです。私たちはお客さまとのリアルな顧客接点と、ＪＲ東日本グループのネットワークを活用した地域との接点という、唯一無二のユニークなスタイルを持つ観光流動創造会社として、これからも強い信念と情熱を持って、私たちにしかできないことや新しいビジネスモデルをつくり、企業としての個性を磨き続けることで旅の素晴らしさと感動をお客さまと地域へお届けしていきます。

・びゅうサスティナブルツーリズムプロジェクト

https://www.jre-vts.com/business/sustainable/