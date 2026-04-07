渋谷センター街が１日限りの“着物ランウェイ”に。伝統×トレンドの「SHIBUYA TSUMUGI」が、ストリートで魅せる現代の着物ファッションショーを開催。

太平洋商事株式会社着物ファッションショーのフィナーレ

インバウンド向け観光事業「shibuyabai（シブヤバイ）」を展開する太平洋商事株式会社（所在地：東京都渋谷区、以下 当社）は、ヴィンテージおよびオリジナル着物を中心に取り扱う「SHIBUYA TSUMUGI」として、2026年3月1日（日）に渋谷センター街で開催された大型イベント「SCG DAYs 2026（SCRAMBLE GATE : SHIBUYA CENTER-GAI、以下 本イベント）」に参加し、着物ファッションショーを実施しました。

本イベントは、地域の魅力発信と地元愛の醸成を目的に、全国各地の伝統芸能パフォーマンス等が展開された催しです。SHIBUYA TSUMUGIは、渋谷のストリート空間に「伝統×トレンド」を掛け合わせた演出を持ち込み、来街者が立ち止まり、文化に触れるきっかけとなる体験の創出を目指しました。

実施の背景

SHIBUYA TSUMUGIは、着物を「特別な日に着るもの」に留めず、街のなかで気軽に楽しめる文化体験として提案してきました。

近年、インバウンド観光の再燃により、観光の価値は「見るだけ」から、現地の文化に触れ、身につけ、写真や記憶として持ち帰る“体験型”の需要が高まっています。とりわけ着物は、日本文化を「纏う」ことで理解を深められる体験として、国籍を問わず関心が高まっています。

また、SHIBUYA TSUMUGIではヴィンテージ着物の活用や再提案を通じて、文化の継承とサステナブルな消費（リユース）の両立にも取り組んできました。伝統を現代の暮らしに合わせてアップデートし、長く愛される形で次世代へつなげていくことも、私たちの重要なテーマです。

渋谷センター街という国内外の人々が集う場所で、伝統芸能が披露される「SCG DAYs 2026」に参加することで、着物の魅力をより多くの来街者へ届けるとともに、「コト消費」入口としての価値を提示できると考え、今回のファッションショーを実施しました。さらに渋谷センター街を起点に、地域文化や日本文化そのものへ関心の広がる導線づくりにしたいという狙いがあります。

当日のファッションショーについて

当日は、渋谷センター街のストリート空間を活用し、SHIBUYA TSUMUGIが提案する着物スタイルを披露しました。

ランウェイを闊歩したのは、SHIBUYA TSUMUGIのスタッフを中心に、shibuyabaiに関わるスタッフたち。日々、渋谷の現場で来街者と向き合うメンバーが着物をまとい、街の空気感に馴染むコーディネートや、現代のライフスタイルに寄り添う着物の楽しみ方を表現しました。

「伝統×トレンド」を体感できる時間として、偶然居合わせた来街者が立ち止まり、写真や動画を撮りながら楽しめる“街のショーケース”となりました。

【SCG DAYs 2026 開催概要】

イベント名：SCG DAYs 2026（SCRAMBLE GATE : SHIBUYA CENTER-GAI）

開催日：2026年3月1日（日）

会場：渋谷センター街（渋谷区宇田川町）

内容：全国各地の伝統芸能パフォーマンス／来店ラリー／抽選会／物産展 等

主催：渋谷センター街 地域連携イベント実行委員会（渋谷センター商店街振興組合・宇田川町会）

後援：渋谷区、一般財団法人渋谷区観光協会、東京商工会議所 渋谷支部

「SHIBUYA TSUMUGI」について

SHIBUYA TSUMUGIは、ヴィンテージおよびオリジナル着物を中心に、着物のある日常を提案するショップです。販売に加え、着物に触れる機会を広げる企画やイベントを通じて、渋谷の街から日本文化の魅力を発信しています。

「shibuyabai」について

SHIBUYA TSUMUGI 店舗外観

「shibuyabai」は、渋谷の街そのものを舞台に、日本文化とトレンドが交差する『体験』を束ねて発信するプロジェクトです。複数の拠点・企画を連携させ、点ではなく『回遊』で渋谷の魅力を立ち上げています。

【主な関連ブランド／拠点】- SHIBUYA TSUMUGI：ヴィンテージ／オリジナル着物・和小物- Shibuya Street Bar MAPS：ストリートBAR- 渋ノ屋：宿泊施設- HAJIME：セレクトショップ- wapiwapi：アニメ／フィギュアショップ- シブヤバイ市：マルシェ型の蚤の市／体験企画

SHIBUYA TSUMUGIは、シブヤバイの『文化体験』を象徴するコンテンツとして、着物を通じた出会いと体験を街の中に実装しています。今回のファッションショーは、その実装をイベント空間へ拡張した取り組みです。

今後の展開

当社は、「shibuyabai」およびSHIBUYA TSUMUGIを通じて、渋谷センター街を起点とした文化体験の創出と、地域の魅力発信に取り組んでまいります。今後も、街のなかで自然に文化と出会える企画を継続し、渋谷の魅力を多面的に伝える活動を推進します。

太平洋商事株式会社

所在地： 渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング ３階

代表者： 代表取締役 鈴木大輔

創業： 1974年

事業内容：

・インバウンド向け観光事業「シブヤバイ」の企画・運営

・地域観光誘致連携「かつぎて」の企画・運用

・屋外広告事業「シブヤキャンバス」の企画・販売・運用

・メディア事業「渋谷新聞」「原宿表参道新聞」の企画・編集・運営

・不動産関連事業（売買／管理）

URL： https://taiheiyou.biz/



お問い合わせ先：

太平洋商事株式会社 広報担当 柏倉幸二

TEL：03-3476-2031（代表）

MAIL：shibuyabai-info@andand-shibuya.com