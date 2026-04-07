【ルーフトップ レストランバー エス神戸】4月16日営業再開！ 絶景テラスで至高の贅沢を！Meat Festival ～肉の饗宴～

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今年3月に開業1周年を迎えたラスイートルパンビルの最上階、「ルーフトップ レストランバー エス神戸」（料理長：笠原 鉄平、所在地：神戸市中央区）は、4月16日（木）に2026年の営業をスタートします。

5月末までは「Meat Festival ～肉の饗宴～」と題し、国産牛サーロイン、兵庫但馬どり、神戸ポークを贅沢に味わえるグリルをメインに、飲み放題付きプランをご用意いたします。豪快に焼き上げた肉料理から立ちのぼる香ばしい香りと、開放的なルーフトップから眺める神戸港の夜景に心が躍ります。

絶景テラス席で味わう至高の贅沢を心ゆくまでお愉しみください。

■ Meat Festival ～肉の饗宴～

＜プラン詳細＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24670/table/489_1_379c39347098d31b4703d8f1e2f5a5a2.jpg?v=202604070251 ]

〇 3種のアンティパスト（前菜盛り合わせ）

ブラックオリーブ、ドライトマトのマリネ

イタリア産モルタデッラ

ピコスのパルメザンチーズ

〇 ミートオールスターズのプレート

国産牛サーロインの網焼き

兵庫但馬どり骨付きもも肉のスパイスオーブン焼き

神戸ポークのデュカロースト

スモーキー骨付きソーセージ

ポテトフライ SAMURAIマヨネーズ

淡路玉ねぎ特製シャリアピンソース

〇 「ル・パン神戸北野」のパン（おかわり自由）

〇 フリードリンク（90分制）

ジャパニーズウイスキー、生ビール、ワイン（赤・白）、ソフトドリンクなど全25種

3種のアンティパスト（前菜盛り合わせ）淡路玉ねぎ特製シャリアピンソース＜料理オプション＞

・「レストラン カフェテラス ami神戸」オリジナルピッツァ

・シーザーサラダ イタリア産アンチョビソース

・「ル・パン神戸北野」パティシエ特製ジェラート

※追加料金にてご用意いたします。

※写真はイメージです。

ラスイートルパンビル

ami神戸 オリジナルピッツァラスイートルパンビル

姉妹施設「神戸みなと温泉 蓮」の北側に2025年3月に誕生。「ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド」直営のスイーツ＆ベーカリー「ル・パン神戸北野」の総本店や「神戸みなと温泉 蓮」の温泉を愉しめる足湯カフェ、レストラン、バンケットやウェディングなど、ラスイートグループのシナジーがここに凝縮されています。

ラスイートルパンビル公式サイト：https://www.l-s.jp/lepan/lasuitelepan/

株式会社ラスイートについて

ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド

神戸みなと温泉 蓮

ラ・スイート神戸オーシャンズガーデン

うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park

ラスイートグループは、スモールラグジュアリーホテル、スイーツ&ベーカリー施設、温泉旅館、健康増進施設、コンベンション施設を経営・運営しています。

既成概念にとらわれず、日本の宿文化と西洋のホテルの良さを融合した新しいホテルづくりに取り組み、心地よい空間の創出を目指しています。日本のおもてなしの精神が宿る上質なサービスを提供することにより、地域の活性化と地元貢献に寄与します。

公式サイト：https://la-suite.co.jp/

◆関連URL：https://www.l-s.jp/lepan/lasuitelepan/topics/detail/meat-festival.html

◆お客様のお問合せ先：ルーフトップ レストランバー エス神戸 TEL：078-321-2525（直通）