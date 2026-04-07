【ホテルインディゴ犬山有楽苑】国宝の街 犬山で“ととのう夏”

株式会社名鉄ホテルマネジメント犬山

サマー・ウェルビーイングステイプラン ディナーコースイメージ

ふたつの国宝を抱く名古屋の奥座敷・犬山に佇むライフスタイル・ブティックホテル「ホテルインディゴ犬山有楽苑」（愛知県犬山市 / 総支配人：家村 保寛）は、2026年5月6日（水・祝）より、東海の豊かな風土と四季の移ろいを映し出す食体験を通じて、心と身体に寄り添う上質なステイを提案する「サマー・ウェルビーイングステイプラン」をお届けします。

地域に根ざした食材を中心に、野菜や出汁の旨味を活かした身体にやさしいディナーコースをご用意。一皿ごとに、この土地の色彩や風景、記憶を映し出すようなストーリーをお楽しみいただけます。

客室では、滞在のはじまりを穏やかに整えるウェルカムハーブティーをご提供。ゆったりとした時間の中で、心と身体をほどくくつろぎの時間をお過ごしください。また、ホテル館内にある美肌効果があるというやわらかな温泉に身をゆだね、心身を穏やかに解きほぐすリラクゼーションをご堪能いただけます。さらに、自然を感じるデザインの広々としたフィットネスセンターでは、電力使用を抑え水力を活用した環境配慮型マシンやヨガマットを完備。心地よく体を動かすことで、温泉と合わせてより深いリフレッシュを叶えます。

東海の食文化と旬の恵み・温泉・フィットネスが織りなす体験は、日常を離れ、自分自身と向き合う穏やかなひとときへと導きます。

ディナーメニュー：

アミューズ：冬瓜翡翠煮と十六ささげ 木の芽オイル

干し椎茸と昆布で丁寧に引いた精進出汁で翡翠色にやわらかく炊き上げた冬瓜に、愛知・岐阜県の伝統野菜である十六ささげを添え、枝豆と木の芽のオイルで爽やかな香りに仕上げました。

前菜：二十四節気野菜パレット ジャルダン仕立て

一年を二十四節気に分け、その時季に最も栄養価が高く、美味しさの際立つ旬の野菜を使用。

多彩な調理法と味付けで引き出した野菜の個性に、生野菜の瑞々しさを重ね、美しく彩り豊かなパレットのように庭園を思わせる仕立てで表現しました。

スープ：精進出汁と花野菜

精進出汁をベースに、花野菜と青み野菜をあしらった滋味あふれる味わい。

福井県鯖江市河田地区の伝統的な薬味「やまうに」と味噌を合わせた笹包みの焼きおにぎり。そのままの味わいはもちろん、出汁を注いでお茶漬けのようにしてもお楽しみいただけます。

メイン：仔羊のレモングラス香草焼き 焼茄子のピューレに近縁屋スパイス七味唐辛子

レモングラスと香草で香り高く仕上げた仔羊のロースト。なめらかな焼き茄子のピューレに、岐阜県「近縁屋（このえんや）」のスパイス七味唐辛子を重ね、繊細な辛味と香りの奥行きを添えました。

デザート：ルビーライチのわらび餅とソルベ

瑞々しいルビーライチの繊細な甘みを引き立てたわらび餅とソルベ。

涼やかな口どけとともにもっちりとした食感が重なり、心地よい余韻が広がります。

ウェルカムハーブティー：

ドイツの老舗紅茶ブランド「ロンネフェルト社」のハーブティーを客室にてご用意いたします。

香りに包まれながら客室でのひとときをより心地よく、より自分らしくお過ごしください。

フィットネスセンター天然温泉「白帝の湯」

フィットネスセンター（写真左）

24時間利用可能な宿泊者限定のフィットネスセンター。木製ルーバーや和柄を取り入れた自然を感じるデザインと、広々とした明るい空間が魅力。電力使用を抑え、水力を活用した環境配慮型マシンやヨガマットも備え、心地よく体を動かしながらリフレッシュいただけます。

天然温泉「白帝の湯」（写真右）

美肌効果があるという人気の天然温泉「白帝の湯」。開放感あふれる露天風呂とアート空間が魅力で、心地よい音楽に包まれながら特別な癒しを満喫いただけます。

【サマー・ウェルビーイングステイプラン概要】

予約期間：2026年4月7日（火）～8月26日（水）

宿泊期間：2026年5月6日（水・祝）～8月31日（月）

料金：29,000円～（2名1室利用時1名様あたりの料金）

内容：

・ウェルカムハーブティー

・ディナーコース

・朝食

ご予約・お問い合わせ

公式ウェブサイトまたはお電話にて承ります。

TEL: 0568-61-2211

詳細・ご予約はこちら :https://inuyama.hotelindigo.com/special-offers/well-being-stay-plan/

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

※写真はイメージです。

※入湯税が別途150円発生いたします。（12歳以上）

※内容は仕入れ状況により変更になることがあります。

※予約はご宿泊の5日前まで承ります。

※アレルギーをお持ちのお客様は事前にお知らせください。

ホテルインディゴ犬山有楽苑：

ふたつの国宝を抱く名古屋の奥座敷・犬山に立つ、ホテルインディゴ犬山有楽苑では、時間の流れが変わったかのように壮大で、エネルギッシュなホテル体験をプロデュース。ホテルに隣接する国宝茶室「如庵」を有する日本庭園 有楽苑や、近くを流れる木曽川と迫力ある国宝犬山城天守、城下町のグルメや祭り文化のにぎやかでカラフルな世界が広がる犬山を、めいっぱい肌で体験いただけます。まるで、異世界に飛び込むようなドキドキするタイムトラベルを。

ホテルインディゴ犬山有楽苑

オフィシャルサイト :https://inuyama.hotelindigo.com/Instagram :https://www.instagram.com/hotelindigoinuyama/LINE :https://page.line.me/461hatdf?oat_content=url&openQrModal=true

ホテルインディゴ(R)について：

世界中どこにあっても、その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイルブティックホテル、それがホテルインディゴです。ローカルカルチャーやコミュニティ、フードカルチャー、土地に根付くデザイン、隠れたトレンドなどからインスピレーションを受け創り出されたクリエイティブで温かい空間は、訪れるゲストの好奇心をくすぐります。ホテルインディゴは、刺激的なストーリーで溢れるネイバーフッドへの扉を開き、その世界と繋がっていきます。

詳細は、ブランド公式サイトwww.hotelindigo.com

公式SNSアカウント www.facebook.com/Hotel.Indigo, www.instagram.com/hotelindigo. をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,963軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・ プレミアム: ノーテッドコレクション, vocoホテルズ, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス, ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ガーナーホテル, avid ホテルズ

・ スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

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