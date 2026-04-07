累計1300万DL超え！コミックシーモアの人気オリジナルコミック原作　TVアニメ『ただいま、おじゃまされます！』が4月7日（火）深夜25時29分より放送開始！！

NTTソルマーレ株式会社

NTTソルマーレ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：朝日利彰、以下 NTTソルマーレ）が運営する国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」の人気オリジナル作品『ただいま、おじゃまされます！』（作者：和戸村、シーモアコミックス）は、日本テレビほかにて4月7日（火）深夜25時29分からTVアニメ放送を開始いたします。

TVアニメ放送開始を記念して、「コミックシーモア」では、原作コミックを最大33巻無料で読めるお得なセールや『ただいま、おじゃまされます！』のオリジナルグッズが当たるプレゼント企画を実施いたします。この機会にTVアニメと原作コミック、それぞれの魅力を存分にお楽しみください！

1．アニメ『ただいま、おじゃまされます！』について

■あらすじ

--これも新しいルームシェアのカタチ！？突然始まる“おじゃまされライフ”--24歳のOL凛子（りんこ）は一人暮らしの隠れオタク。忙しい日々の合間に、大大大好きなアニメや漫画で日々の疲れを癒やしていた。だけどアニメを見るたび、右隣から抗議の猛烈“壁ドン”が！凛子は、左隣のさわやか紳士・佐槻（さつき）に協力してもらい壁越しに話し合おうとするが、壁を蹴破って現れたのは、なんと凛子が一番好きな漫画『うさねこ部』の原作者・ウサ春先生だった！？しかもウサ春先生こと右沙田（うさだ）は、佐槻の部屋の壁まで壊してしまって……。--恋と笑いが同居する、ひとつ屋根の下ラブコメ！--壁の穴でつながった3人の、ちょっと変わった三角関係ルームシェア生活が幕を開ける！！

■放送情報

日本テレビ AnichU枠、読売テレビ火アニ枠にて4月7日（火）より毎週火曜深夜25時29分から放送

ＢＳ日テレにて4月8日（水）より毎週水曜深夜24時から放送

■キャスト

仲間凛子：花澤香菜

佐槻鏡斗：石川界人

右沙田春真：石谷春貴

■スタッフ

原作：和戸村「ただいま、おじゃまされます！」（シーモアコミックス）

監督／シリーズ構成：いまざきいつき

脚本：いまざきいつき、たかだ誠

キャラクターデザイン／総作画監督：菊地しゅんすけ

色彩設計：近藤直登

美術監督：AUSAN

撮影監督／編集：堀川和人

音響監督：たかとりこうへい

音響効果：櫻井陽子

音楽：長谷川智樹

アニメーション制作：タツノコプロ

アニメーション制作協力：ゴンゾ／アニメーションスタジオ・セブン

オープニングテーマ：超特急「C'est la vie」

エンディングテーマ：『ユイカ』「さんかくゲーム」

■関連サイト

公式サイトURL：http://www.tadaoja-anime.com

公式Xアカウント：@tadaoja_anime ※ハッシュタグ #ただおじゃ

公式TikTokアカウント：@tadaoja_anime

YouTubeアカウント「シーモアちゃんねる」：https://www.youtube.com/@cmoa_ch

2．コミックシーモア×アニメ『ただいま、おじゃまされます！』コラボＣＭ

アニメ「ただいま、おじゃまされます！」の放送を記念して､コミックシーモアとコラボしたCMを一部エリアにて放送いたします｡

アニメの印象的な場面と､キャストの新録ボイスで制作されたCMをぜひご覧ください｡

・放送日：2026年4月7日（火）～

・放送局：日本テレビ、読売テレビ、ＢＳ日テレ

・URL：https://youtu.be/K-W83SU3K8A

3．原作コミックについて

原作は「コミックシーモア」のオリジナルコミックを創出する「シーモアコミックス」の少女マンガレーベル「恋するソワレ」からマイクロとタテヨミ同時配信中の同名コミック『ただいま、おじゃまされます！』（著者：和戸村）。2020年10月の配信開始以降、多くの反響をいただき「コミックシーモア」をはじめ、各主要電子書店でも大人気配信中です。

『ただいま、おじゃまされます！』（著者：和戸村）

マイクロ版： https://www.cmoa.jp/title/186674/

タテヨミ版： https://www.cmoa.jp/title/189182/

描き下ろしおまけ付き特装版： https://www.cmoa.jp/title/221006/

4．「コミックシーモア」限定で原作コミックがお得に読めるキャンペーンについて

TVアニメ『ただいま、おじゃまされます！』の初回放送開始を記念して、「コミックシーモア」では原作コミック『ただいま、おじゃまされます！』が最大33巻無料でお得に楽しめるキャンペーンを開催中です。本作品と併せて「シーモアコミックス」の少女マンガレーベル「恋するソワレ」の大人気作品もお楽しみください。

<キャンペーン期間>

2026年4月7日（火）深夜24：00～2026年7月31日（金）23：59

※本キャンペーンの内容及び期間については変更する場合があります。

<キャンペーン内容>

『ただいま、おじゃまされます！』

マイクロ版：1～11巻無料＋12～17巻まで50%OFF

タテヨミ版： 1～33巻無料＋34～51巻まで50%OFF

描き下ろしおまけ付き特装版： 1巻無料＋2巻90%OFF＋3巻50%OFF

■キャンペーンページ

https://www.cmoa.jp/special/feature/tadaoja/

5．モアコミ感謝デイズ★ただおじゃアニメ放送開始記念キャンペーン

TVアニメ『ただいま、おじゃまされます！』の初回放送開始を記念して「モアコミ感謝デイズ★ただおじゃアニメ放送開始記念キャンペーン」を開催します。抽選で合計120名様に豪華賞品が当たります。

<キャンペーン期間>

2026年4月7日（火）10：00～4月13日（月）9：59

※本キャンペーンの内容及び期間については変更する場合があります。

<キャンペーン参加方法>

●STEP1

シーモアコミックス【公式】Xアカウントをフォロー

https://x.com/solmare_editor

●STEP2

対象のキャンペーンポストをリポスト

<プレゼント内容>

★A賞： 『ただいま、おじゃまされます！』オリジナルステッカー＋「コミックシーモア」でつかえるシーモアポイント500pt・・・抽選で20名様

★B賞： 「コミックシーモア」でつかえるシーモアポイント100pt・・・抽選で100 名様

6．総合電子書籍ストア「コミックシーモア」サービス概要

「コミックシーモア」は、『想いとテクノロジーにより、マンガ熱を拡げていく。』のビジョンを基に、常にサービスの向上や機能の拡充を行っています。

（1）月間利用者数4,000万人超！21周年を迎えた国内最大級の総合電子書籍ストア

（2）コミックを中心とした取扱い冊数182万冊以上の充実の品ぞろえ

（3）ドラマ化やアニメ化された話題作も！2,400作品以上のオリジナルコミックを制作・配信する「シーモアコミックス」

（4）「シーモア読み放題」など多様なサービスを展開

（5）業界最大級となる433万件以上のお客様レビュー

（6）無料作品60,600冊以上、お得なキャンペーン1,400本以上の大量キャンペーンを展開

≪数値はすべて2026年2月28日実績≫

7．「シーモアコミックス」について

「シーモアコミックス」は、多くの読者の多様なニーズに応えるため、従来の出版社作品にはない、個性豊かなオリジナル作品を幅広いジャンルで創出し続ける編集部です。

公式サイト：https://www.cmoa.jp/cmoacomics/

15周年特設サイト：https://www.cmoa.jp/cmoacomics/15th_anniversary/

8．NTTソルマーレ株式会社について

NTTソルマーレは、『お客様に新鮮な驚きと多くの感動を提供し、豊かな社会づくりに貢献する』ことを目標として、国内最大級の総合電子書籍ストアである「コミックシーモア」の運営、「シーモアコミックス」によるオリジナルコミック制作、全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営、人気モバイルゲーム「Obey Me!シリーズ」などを展開しています。

公式サイト：https://www.nttsolmare.com/

事業紹介サイト：https://www.nttsolmare.com/about/

■電子書籍事業

・国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」の運営

公式サイト：https://www.cmoa.jp/

・デジタル出版を牽引する「シーモアコミックス」の展開

公式サイト：https://www.cmoa.jp/cmoacomics/

・コミックシーモアCM「マンガ多すぎ！業界最大級!!」

公式サイト：https://www.cmoa.jp/cm/

・全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営

公式サイト：https://mangaplaza.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

●NTTソルマーレ株式会社

電子書籍事業部 奥田、永谷、武藤、永田、岡山

連絡先：06-6228-8861

e-mail：info@nttsolmare.com