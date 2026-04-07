ストップモーション・アニメーションの歴史と制作の裏側に迫る映像ミュージアム企画展「コマ撮りってなに？展」2026年5月2日（土）より 開催

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株式会社デジタルSKIPステーション


2026年5月2日（土）から9月27日（日）まで 、SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ 映像ミュージアム（川口市）にて、企画展「コマ撮りってなに？展～ストップモーション・アニメーションの秘密～ 」を開催します。


みどころ

「コマ撮りってなに？展」では映画黎明期から続く「ストップモーション・アニメーション」の歴史や制作の裏側を紐解き、驚きに満ちた表現技法の魅力と真髄を学べます。



展示内容

《歴史》

120年の軌跡と進化


時代を彩った貴重な人形や映像を通して、コマ撮りの進化と歴史を振り返ってみよう！






『おこんじょうるり』岡本忠成　(C)株式会社 桜映画社　株式会社エコー

《素材》

ひらめきとアイディア


自由な発想（アイディア）が生み出す、素材の面白さに注目！


協力：東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻





『Twins in Bakery』宮澤真理　(C)2013 Mari Miyazawa / Tokyo University of the Arts

《人形》


仕組みと構造


人形の中って、どうなっているの？その仕組みをのぞいてみよう！


《セット》　

緻密な世界の裏側


映像に写らないフレームの外側、コマ撮りのセットや道具を大公開！


協力：マガリ塾





『Toine』マガリ塾／Toine制作班


《装置》　

アナログの魔法、立体ゾートロープ


回転する装置に点滅する光を当てると、アラ不思議！オブジェが動いて見える不思議体験！





『Horse Zoetrope | A Christmas Motion』 井上仁行（パンタグラフ）(C)PANTOGRAPH

《作品と世界》


プロフェッショナルの仕事


作り方は十人十色。現代日本を代表する作家たちの、魂がこもった作品の世界観を体感しよう！



『こまねこ』　合田経郎（ドワーフスタジオ）(C)TYO/dwarf・こまねこフィルムパートナーズ

『ごん -GON,THE LITTLE FOX-』八代健志 (太陽企画株式会社　TECARAT)　(C)TAIYO KIKAKU Co., Ltd. / TECARAT

《つくる》　

一コマに命をふきこむ


iPadと素材を使ってコマ撮りに挑戦してみよう！





※イメージ

《装置》・《作品と世界》　参加作家（予定）


伊藤有壱（I.TOON）、井上仁行（パンタグラフ）、岡崎智弘、合田経郎（ドワーフスタジオ）、副島しのぶ、竹内泰人（キラメキ所属）、土屋萌児、保田克史、見里朝希、村田朋泰（TMC）、森まさあき、八代健志（太陽企画株式会社　TECARAT）　（敬称略）


イベント

特別ワークショップ「粘土がうごく！コマ撮りアニメ体験」


本展監修のクレイアニメ作家・伊藤有壱氏による粘土（クレイ）造形とiPadを駆使してストップモーションアニメをつくる特別ワークショップを開催予定です！


■日時　5月5日（火・祝）


■講師　伊藤有壱（アニメーションディレクター）


※詳細は後日、公式サイト（www.skipcity.jp/event/vm/komadori/(https://www.skipcity.jp/event/vm/komadori/)）でお知らせいたします。



概要

会期：2026年 5 月 2 日（土）～ 2026 年 9 月 27 日（日）


会場：SKIPシティ 彩の国ビジュアルプラザ 映像ミュージアム


開館時間：9:30～17:00 （入館は 16:30 まで）


休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）


料金：大人520 円／小中学生 260 円（常設展も入場可）


主催：埼玉県


後援：埼玉県教育委員会／川口市／川口市教育委員会


監修：伊藤有壱（アニメーションディレクター）


協力：I.TOON、株式会社エコー、有限会社川本プロダクション、株式会社 教配、下井孝司、株式会社TASKO 、土田ひろゆき、 TMC 、 TECARAT 、株式会社電通ライブ、東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻、東京造形大学、有限会社トリガーデバイス、TORUKU from WIT STUDIO 、


ドワーフスタジオ、日本アニメーション協会、布山タルト、細川晋、マガリ塾、持永只仁アニメーション研究会、株式会社WOWOW プラス、若見ありさ、和田敏克　/他（敬称略）


企画制作：株式会社デジタル SKIP ステーション


お問合せ：映像ミュージアム048 265 2500


ＨＰ： https://www.skipcity.jp/event/vm/komadori/