ストップモーション・アニメーションの歴史と制作の裏側に迫る映像ミュージアム企画展「コマ撮りってなに？展」2026年5月2日（土）より 開催

株式会社デジタルSKIPステーション

2026年5月2日（土）から9月27日（日）まで 、SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ 映像ミュージアム（川口市）にて、企画展「コマ撮りってなに？展～ストップモーション・アニメーションの秘密～ 」を開催します。

みどころ

「コマ撮りってなに？展」では映画黎明期から続く「ストップモーション・アニメーション」の歴史や制作の裏側を紐解き、驚きに満ちた表現技法の魅力と真髄を学べます。

展示内容

《歴史》

120年の軌跡と進化

時代を彩った貴重な人形や映像を通して、コマ撮りの進化と歴史を振り返ってみよう！

『おこんじょうるり』岡本忠成 (C)株式会社 桜映画社 株式会社エコー《素材》

ひらめきとアイディア

自由な発想（アイディア）が生み出す、素材の面白さに注目！

協力：東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻

《人形》

『Twins in Bakery』宮澤真理 (C)2013 Mari Miyazawa / Tokyo University of the Arts

仕組みと構造

人形の中って、どうなっているの？その仕組みをのぞいてみよう！

《セット》

緻密な世界の裏側

映像に写らないフレームの外側、コマ撮りのセットや道具を大公開！

協力：マガリ塾

『Toine』マガリ塾／Toine制作班

《装置》

アナログの魔法、立体ゾートロープ

回転する装置に点滅する光を当てると、アラ不思議！オブジェが動いて見える不思議体験！

《作品と世界》

『Horse Zoetrope | A Christmas Motion』 井上仁行（パンタグラフ）(C)PANTOGRAPH

プロフェッショナルの仕事

作り方は十人十色。現代日本を代表する作家たちの、魂がこもった作品の世界観を体感しよう！

『こまねこ』 合田経郎（ドワーフスタジオ）(C)TYO/dwarf・こまねこフィルムパートナーズ『ごん -GON,THE LITTLE FOX-』八代健志 (太陽企画株式会社 TECARAT) (C)TAIYO KIKAKU Co., Ltd. / TECARAT《つくる》

一コマに命をふきこむ

iPadと素材を使ってコマ撮りに挑戦してみよう！

※イメージ

《装置》・《作品と世界》 参加作家（予定）

伊藤有壱（I.TOON）、井上仁行（パンタグラフ）、岡崎智弘、合田経郎（ドワーフスタジオ）、副島しのぶ、竹内泰人（キラメキ所属）、土屋萌児、保田克史、見里朝希、村田朋泰（TMC）、森まさあき、八代健志（太陽企画株式会社 TECARAT） （敬称略）

イベント

特別ワークショップ「粘土がうごく！コマ撮りアニメ体験」

本展監修のクレイアニメ作家・伊藤有壱氏による粘土（クレイ）造形とiPadを駆使してストップモーションアニメをつくる特別ワークショップを開催予定です！

■日時 5月5日（火・祝）

■講師 伊藤有壱（アニメーションディレクター）

※詳細は後日、公式サイト（www.skipcity.jp/event/vm/komadori/(https://www.skipcity.jp/event/vm/komadori/)）でお知らせいたします。

概要

会期：2026年 5 月 2 日（土）～ 2026 年 9 月 27 日（日）

会場：SKIPシティ 彩の国ビジュアルプラザ 映像ミュージアム

開館時間：9:30～17:00 （入館は 16:30 まで）

休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）

料金：大人520 円／小中学生 260 円（常設展も入場可）

主催：埼玉県

後援：埼玉県教育委員会／川口市／川口市教育委員会

監修：伊藤有壱（アニメーションディレクター）

協力：I.TOON、株式会社エコー、有限会社川本プロダクション、株式会社 教配、下井孝司、株式会社TASKO 、土田ひろゆき、 TMC 、 TECARAT 、株式会社電通ライブ、東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻、東京造形大学、有限会社トリガーデバイス、TORUKU from WIT STUDIO 、

ドワーフスタジオ、日本アニメーション協会、布山タルト、細川晋、マガリ塾、持永只仁アニメーション研究会、株式会社WOWOW プラス、若見ありさ、和田敏克 /他（敬称略）

企画制作：株式会社デジタル SKIP ステーション

お問合せ：映像ミュージアム048 265 2500

ＨＰ： https://www.skipcity.jp/event/vm/komadori/