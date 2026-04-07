アウトレット建材の流通プラットフォーム「at ATTA」（アットアッタ）リニューアルのお知らせ

SMB建材株式会社

SMB建材株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：山口 善基）は、アウトレット建材の自由な売買を促進するプラットフォーム「at ATTA」（アットアッタ）をリニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、出店企業の商品出品作業の効率化と購入者と出店企業をつなぐ新たなサービスを提供いたします。

at ATTAとは？

at ATTAは、DIYユーザーやリフォーム業者・専門工事業者に向けて様々な建材を販売できるプラットフォームです。

無垢材テーブル天板高級家具フローリング

照明

クラフト品

コルクタイル

IHコンロ

主なリニューアル内容

新機能：AI出品補助機能

商品画像にある品番などから商品を特定し、商品名や商品カテゴリ、サイズを自動入力します。自動入力された基本情報からAIが自動的に商品説明文を生成することで商品登録作業の効率化が図れます。

従来、商品出品時には商品説明の作成や情報整理に時間が掛かることが課題でしたが、本機能により出品にかかる時間を短縮できます。

＊商品画像が不鮮明な場合や素材写真のみの場合は、品番や商品名を特定できない場合がございます。また、AIによる文章生成はあくまで補助機能ですので、内容に問題がないかご確認のうえご登録ください。

新機能：「＃これ探しています」機能（購入者オファー）

不鮮明な画像や素材写真のみの場合、品番などを読み取れない場合もございます。商品名、カテゴリ、サイズが入力されていれば、商品説明文の生成が可能。生成された説明文をご利用いただくことで、登録作業を簡略化できます。

購入者が欲しい商品を投稿できる「＃これ探しています」機能を新たに追加しました。

購入者は、探している商品の品番や数量などを登録することで、出店企業に対してアプローチができ、出店企業は自ら保有している商品を購入希望者に直接提案できます。この機能により、購入者が持つニーズを掴むことができます。

今後の展開について

at ATTA開発メンバー：菊地氏開発者コメント

「at ATTAは、建材業界における余剰在庫の解決と建材流通の効率

化を目指しています。今後も生成AIを活用したサービスの拡充や

at ATTAを利用することで削減できるCO2排出量の見える化など

環境問題の解決に寄与できるよう開発を進めていきます。今後も

建材ロス削減と業界のDXを推進するプラットフォームとしての

サービスの成長にご期待ください」

サービス概要

サービス名：at ATTA

内容 ：建築資材のマーケットプレイス

URL ：https://atatta-diy.com/

対象 ：法人・個人（出品は法人のみ）

こちらのQRコードからもアクセスできます。トイレ部材棚板タイル太陽光パネル

掲載商品は800点以上