【不二家】人気の「抹茶」と「チョコ」の組み合わせが愉しめるウェファース「ショコラウェファース（抹茶）袋」

■鹿児島県産抹茶香る、サクサク食感のウェファースチョコレート

株式会社不二家

不二家のロングセラー「ハートチョコレート」の姉妹商品「ショコラウェファース」より、抹茶の味わいが愉しめる新商品が登場します。抹茶クリームをウェファースでサンドし、さらになめらかなチョコレートでコーティングした5層仕立てのウェファースチョコレートです。

「ショコラウェファース（抹茶）袋」パッケージ

【特長】

・抹茶クリーム（2層）をウェファース（3層）でサンドし、なめらかなチョコレートでコーティングした5層のウェファースチョコレート

・香り高い鹿児島県産抹茶を使用

・食べやすいひとくちサイズ

・個包装のため、配り菓子にもぴったり

商品名 「ショコラウェファース（抹茶）袋」

発売日 2026年4月14日（火）全国発売

中味仕様 準チョコレート菓子

表示内容量 12個（個包装してあります。）

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555268958

4月28日（火）小袋サイズも発売！ 持ち運びにも便利

「ショコラウェファース（抹茶）MP」パッケージ

商品名 「ショコラウェファース（抹茶）MP」

発売日 2026年4月28日（火）全国発売

中味仕様 準チョコレート菓子

表示内容量 30g

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555269115

※コンビニエンスストア等一部流通限定

不二家ウェブサイト https://www.fujiya-peko.co.jp/

ハートシリーズサイト https://www.fujiya-peko.co.jp/heart/