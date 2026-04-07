「トヨタ夢のクルマアートコンテスト」 第19回日本コンテスト入賞作品を発表

トヨタPR事務局

トヨタ自動車株式会社（以下、トヨタ）は、「トヨタ夢のクルマアートコンテスト」第19回日本コンテストの入賞作品を発表しました。

本アートコンテストは、15歳以下の子どもたちを対象に、未来のモビリティを自由な発想で描いていただくアートコンテストです。トヨタは、世界中の誰もが未来を夢見ることのできる社会づくりに向け「幸せの量産」に取り組んでいます。明るい未来の原動力となる創造力を信じ、未来を担う子どもたちが自由に創造力を発揮し、夢を持つことを楽しんでもらいたいという想いで本アートコンテストを行っています。

第19回日本コンテストには、9,143点もの作品が寄せられました。

テーマは「未来の町で走る夢のクルマ」。

作品の題材は多岐にわたり、子どもたちの想いや願いが自由に表現された作品が集まりました。厳正な審査の結果、入賞作品が決定しましたので、各部門の最優秀作品をご紹介いたします。

7歳以下の部 最優秀賞

だいすきがいーっぱい！！／金刺 佑馬さん

恐竜・虫・テレビ・雲の布団・海・クルマ・宇宙…僕の大好きなクルマを全部磁石でくっつけて、単身赴任のパパや遠くに住んでいる祖父母など大好きな人たちの所に、いつでも自動運転で会いに連れて行ってくれるクルマがあったらいいなぁ。

8歳～11歳の部 最優秀賞

会いたい人に会える車/森元 華さん

お空に行ってしまったペットのてんてんやひいおばあちゃんに会える時間を越えるクルマです。

お友達と一緒に歴史上の人物にも会いに行きたいです。

12歳～15歳の部 最優秀賞

最弱の交通弱者（猫）も傷つけない車/水澤 沙波さん

私は猫がクルマにひかれているのを見るたびに悲しくなります。そこで猫をひかないクルマを作れば誰もひかないクルマになると考えました。スーパーレーダーで物陰にいる猫や人を完璧に見つけるクルマです。クルマの形が猫なのは、絶対に猫をひかないという決心を形で表現しました。万が一、何かと衝突してもモフモフなのでお互いに傷つきません。

第19回日本コンテストの結果詳細や過去入賞作品は、公式Webサイトに公開しています。ぜひご覧ください。

https://toyota.jp/sp/yumenokuruma/winner/

本アートコンテストは、2026年も開催予定です。ぜひこの機会にご参加ください。

トヨタ夢のクルマアートコンテストを応援してくださるすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。

【トヨタ夢のクルマアートコンテスト 日本コンテスト】

https://toyota.jp/sp/yumenokuruma/