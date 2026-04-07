JAPAN LUXURYの再解釈 ― 岡山デニムと骨董の世界 ―

F＆S Felicity Pte. Ltd.

FUMIJEAN 阪急うめだ本店ポップアップでの注目アイテム

FUMIJEANは、阪急うめだ本店にて開催される「Japan and me.(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/japanandme/)」に出店。

日本の美意識を纏う、今しか手に入らないコレクションを公開します。

FUMIJEANは、2026年4月22日（水）より阪急うめだ本店にてブランド初のポップアップを開催。JAPAN LUXURY（ジャパン ラグジュアリー）の再解釈というテーマのもと、侘び寂びを表現した日本初公開「Umber & Smoky」を数量限定で販売するほか、人気モデルを含む厳選ラインナップを展開いたします。

■ FUMIJEANについて

FUMIJEANは、日本人として初めてVOGUE100に選ばれたFUMI LEE（フミ・リー）によるプロジェクト。 岡山デニムと骨董を軸に、「温故知新」の精神で日本のクラフトマンシップを再編集し、グローバルに発信しています。

期間中のFUMI LEE来場日時

数々のショーや最新パリコレを見てきたFUMI LEEと、ファッションを語るひとときをぜひ会場でお楽しみください。

4/22 (水）・23(木) 10:00 - 20:00

4/25 (土)・26(日) 13:00 - 18:00

ファウンダー＆デザイナーのFUMI LEE（フミ・リー）

■【日本初公開】「Umber & Smoky」数量限定・先行販売本POP UP最大の注目アイテムは、新作「Umber & Smoky」の日本初公開です。

土の深みを感じるUmber（アンバー）ジャケットと、煙のように柔らかなSmoky（スモーキー）パンツが織りなす色彩は、「侘び寂びの美」を現代ファッションへ昇華。岡山の職人が、手染めや加工を重ね、一点一点を半年以上かけて制作しました。数量限定、なくなり次第終了予定です。

Umber & Smoky

■ 注目商品（数量限定／先行展開あり）

本POP UPでは、FUMIJEANの人気モデルも特別にラインナップいたします。

Fluffy（フラッフィー）デニム

FUMIJEANの代表的＆人気No.1のライン。軽やかで柔らかな質感と、空のように澄んだスカイブルーが印象的な一本。これからの季節の主役となるアイテムです。

Fluffy

Aeris（エアリス）ジャケット ｜ Lena（レナ）ショートパンツ

空気を纏うような軽やかさを追求したデニムジャケット。ミニマルで洗練されたスタイルを演出します。

Aeris & Lena

■ FUMI LEE 骨董コレクションの販売

FUMI LEEの審美眼で長年収集された、有田・伊万里・信楽・九谷などの陶磁器。30年～100年以上前の一点物で、再入荷はございません。過去と現在が交差するアートピースとしての価値を持ち、時代や技法の異なる希少な骨董を取り揃えています。

FUMI LEEの骨董コレクションの数々骨董品をアクセサリー入れとして再解釈し、「温故知新」の精神で現代に息づかせています。

■ 購入特典

期間中、商品をご購入いただいたお客様全員に、オリジナルエコバッグをプレゼントいたします。

■ 阪急「Japan and me.」連動

本イベントは、阪急うめだ本店で開催される「Japan and me.」の一環として出店いたします。日本の伝統や技を現代の感性で再解釈し、新たな価値として提案する企画のもと、館内では多彩なブランドやクリエイターによる限定イベントが展開されます。詳細はこちら(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/japanandme/)

■ 開催概要

期間：2026年4月22日（水）～4月28日（火）

営業時間：連日全館 午前10時～午後8時 ※営業時間は阪急うめだ本店に準じます。

会場：阪急うめだ本店 7階 コトコトステージ71

■ 来場に関するご案内

数量限定商品のため、会期前半での来場を推奨いたします。一部商品は初日で完売する可能性がございます。

▶ 詳しくは公式インスタグラム(https://www.instagram.com/fumi_jean/)にて発表

ぜひこの機会にお立ち寄りください。

■ FUMIJEAN お問い合わせ窓口

info@fumijean.com

会社名：F&S Felicity Pte. Ltd.